Неприемлемое предложение: Киев отверг условия "Газпрома" по транзиту газа
  
Спор о территориях: Таллинн вновь требует от Москвы возвращения "своих" земель
   
Не справился со своими обязанностями: уволен директор колледжа, где студент расстрелял одногруппников
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Точка зрения
20.11.19 14:10

Карьера под прицелом

© РИА Новости. Илья Питалев
Interfax-Russia.ru – Власти Амурской области уволили директора колледжа, где студент открыл огонь по сокурсникам. Также после инцидента свой пост покинул замминистра образования и науки региона.

Министерство образования и науки Амурской области уволило Виктора Петухова с поста директора Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства.

"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения уволен директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов", - сообщили в министерстве.

Там же отметили, что решение об увольнении Петухова принято по результатам служебной проверки, которую власти провели в связи с недавней трагедией.

"Исполняющим обязанности руководителя данного учебного заведения назначена заместитель директора по учебной работе Светлана Ленских, работающая в колледже с 1999 года", – добавили в министерстве.

Также после инцидента в строительном колледже Благовещенка свой пост покинул заместитель министра образования и науки Амурской области Олег Якутов, курирующий работу учреждений среднего профессионального образования, дополнительного образования и воспитания, а также отдел молодежной политики. Он написал заявление по собственному желанию.

Вместе с тем, после ЧП в Амурском колледже власти региона решили внедрить в местных образовательных учреждениях систему тьюторства (от английского слова tutor – наставник).

"Для своевременного выявления проблем в детских коллективах и анализа их психологического состояния глава Приамурья Василий Орлов поручил внедрить (в образовательных учреждениях региона – ИФ) систему тьюторства. Кураторы будут работать с коллективом, учениками старших классов, колледжей, родителями, выявлять риски и заниматься профилактикой и предупреждением ситуаций, которые могут привести к трагедии", – пояснили в пресс-службе областного правительства.

При этом предполагается, что тьюторы не будут состоять в штате образовательных учреждений. Как полагают в правительстве региона, это позволит наставникам оценивать ситуацию "со стороны".

"На базе Института развития образования будет создана комиссия, где начнут работать специалисты-тьюторы, подчиненные именно Институту. Они будут заниматься своевременным выявлением и работой с детьми, находящимися в зоне риска, в наших образовательных учреждениях", – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на заседании регионального правительства.

Отметим, что корпус, где произошла стрельба, закрыт до конца года. Занятия будут проходить в другом здании колледжа.

"Учебный процесс возобновился, однако в связи с тем, что до конца года главный учебный корпус (по улице Красноармейская, 155) из учебного процесса выведен, занятия проходят во втором отделении по улице Амурская, 97. Трагические события повлияли и на учебный план. Для скорейшей нормализации учебного процесса сдача курсовых работ перенесена на следующий семестр", – сообщили в областной администрации.

При этом охранять колледж, в котором произошло ЧП, будут сотрудники Росгвардии.

"Заключаются договоры на оказание услуг физической охраны с ФГУП "Охрана" Росгвардии. Это уже сделали Амурский колледж строительства и ЖКХ (где произошла стрельба – ИФ) и Амурский педагогический колледж", – сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, как рассказала министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева, после трагедии в Амурском строительном колледже власти начали закупать для образовательных учреждений региона средства охраны.

"В настоящее время в колледжах, подведомственных министерству образования и науки области, насчитывается 16 металлоискателей. Руководство учреждений обозначило потребность еще в 58 таких приборах", – уточнили в региональной администрации.

Также в правительстве региона сейчас собирают заявки от колледжей на установку турникетов, "тревожных кнопок", камер видеонаблюдения и других необходимых средств охраны. Средства на приобретение оборудования выделят из резервного фонда Амурской области.

Кроме того, власти региона порекомендовали руководителям учебных учреждений пересмотреть планы воспитательной работы с учащимися, "чтобы они были не формальными, а созданными под конкретный коллектив и включали комплекс мер для решения реально существующих проблем". Также специальную службу консультативной и психолого-педагогической помощи создали и для родителей учеников.

"Мониторинг психологического климата, проводимый ранее в образовательных организациях области, показал, что необходимо пересмотреть подходы в оказании психологической помощи. Поэтому мы приняли участие в федеральном проекте "Поддержка семей, имеющих детей" и создали в регионе специальную службу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям", – отметила глава Минобрнауки региона.

При этом она призвала не путать сотрудников новой службы с психологами.

"Хочу подчеркнуть, что она (служба – ИФ) не тождественна с психиатрической службой, как ошибочно можно подумать. Здесь можно получить профессиональную консультацию или просто посоветоваться, как действовать в той или иной ситуации с детьми", – добавила Яковлева.

Вместе с тем, принять необходимые меры по усилению охраны учебных заведений Амурской области после стрельбы в колледже в Благовещенске потребовал и заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.

"Ткачев потребовал от прокуроров (области – ИФ) реализовать дополнительные надзорные мероприятия по исполнению законов о профилактике правонарушений несовершеннолетних, их защите от преступных посягательств, негативной информации, способной нанести вред психическому и нравственному развитию", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре также заявили, что недавняя трагедия в Благовещенске "вскрыла ряд проблем в сфере охраны жизни и здоровья учащихся, профессиональной подготовке педагогов, сотрудников частных охранных предприятий (ЧОПов), обеспечении антитеррористической безопасности образовательных учреждений, и в целом организации государственного контроля".

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  28.10.19 11:36
Эволюционируй или вымрешь
Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.
.
  08.10.19 16:20
Ускорение под вопросом
Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.
.
  02.10.19 16:03
Конфликт в онкоцентре
Interfax-Russia.ru – Порядка 10 врачей НМИЦ им.Блохина подали заявления об увольнении из-за политики нового руководства центра. Минздрав обвинил их в нарушении врачебной этики.
.
  30.09.19 14:01
С реального на условный
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд смягчил приговор Павлу Устинову, заменив 3,5 года колонии годом лишения свободы условно. Защита актера продолжит добиваться его оправдания.
.
  20.09.19 14:13
Подписка вместо колонии
Interfax-Russia.ru – Осужденного за вывих плеча гвардейцу актера Павла Устинова до решения апелляционной инстанции по ходатайству прокуратуры отправили под подписку о невыезде.
.
  11.09.19 16:56
Освободить и перепроверить
Interfax-Russia.ru – "Дело "Седьмой студии" вернули в прокуратуру из-за трудности в постановлении приговора. Хотя в прокуратуре не видят для этого оснований.
.
  19.08.19 16:11
Сэкономить на дорогах
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
  09.08.19 15:58
По всем признакам
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
  01.08.19 17:44
303 из 300 баллов ЕГЭ
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
  01.08.19 16:13
Причастны к беспорядкам
Interfax-Russia.ru – Пять человек задержали по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Правозащитники сравнивают массовые беспорядки с "Болотным делом".


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Главные события
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket