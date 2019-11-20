Карьера под прицелом

20.11.19 14:10

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Власти Амурской области уволили директора колледжа, где студент открыл огонь по сокурсникам. Также после инцидента свой пост покинул замминистра образования и науки региона.

Министерство образования и науки Амурской области уволило Виктора Петухова с поста директора Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства.

"За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в части организации безопасных условий учебного заведения уволен директор колледжа строительства и ЖКХ Виктор Петухов", - сообщили в министерстве.

Там же отметили, что решение об увольнении Петухова принято по результатам служебной проверки, которую власти провели в связи с недавней трагедией.

"Исполняющим обязанности руководителя данного учебного заведения назначена заместитель директора по учебной работе Светлана Ленских, работающая в колледже с 1999 года", – добавили в министерстве.

Также после инцидента в строительном колледже Благовещенка свой пост покинул заместитель министра образования и науки Амурской области Олег Якутов, курирующий работу учреждений среднего профессионального образования, дополнительного образования и воспитания, а также отдел молодежной политики. Он написал заявление по собственному желанию.

Вместе с тем, после ЧП в Амурском колледже власти региона решили внедрить в местных образовательных учреждениях систему тьюторства (от английского слова tutor – наставник).

"Для своевременного выявления проблем в детских коллективах и анализа их психологического состояния глава Приамурья Василий Орлов поручил внедрить (в образовательных учреждениях региона – ИФ) систему тьюторства. Кураторы будут работать с коллективом, учениками старших классов, колледжей, родителями, выявлять риски и заниматься профилактикой и предупреждением ситуаций, которые могут привести к трагедии", – пояснили в пресс-службе областного правительства.

При этом предполагается, что тьюторы не будут состоять в штате образовательных учреждений. Как полагают в правительстве региона, это позволит наставникам оценивать ситуацию "со стороны".

"На базе Института развития образования будет создана комиссия, где начнут работать специалисты-тьюторы, подчиненные именно Институту. Они будут заниматься своевременным выявлением и работой с детьми, находящимися в зоне риска, в наших образовательных учреждениях", – сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов на заседании регионального правительства.

Отметим, что корпус, где произошла стрельба, закрыт до конца года. Занятия будут проходить в другом здании колледжа.

"Учебный процесс возобновился, однако в связи с тем, что до конца года главный учебный корпус (по улице Красноармейская, 155) из учебного процесса выведен, занятия проходят во втором отделении по улице Амурская, 97. Трагические события повлияли и на учебный план. Для скорейшей нормализации учебного процесса сдача курсовых работ перенесена на следующий семестр", – сообщили в областной администрации.

При этом охранять колледж, в котором произошло ЧП, будут сотрудники Росгвардии.

"Заключаются договоры на оказание услуг физической охраны с ФГУП "Охрана" Росгвардии. Это уже сделали Амурский колледж строительства и ЖКХ (где произошла стрельба – ИФ) и Амурский педагогический колледж", – сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, как рассказала министр образования и науки Приамурья Светлана Яковлева, после трагедии в Амурском строительном колледже власти начали закупать для образовательных учреждений региона средства охраны.

"В настоящее время в колледжах, подведомственных министерству образования и науки области, насчитывается 16 металлоискателей. Руководство учреждений обозначило потребность еще в 58 таких приборах", – уточнили в региональной администрации.

Также в правительстве региона сейчас собирают заявки от колледжей на установку турникетов, "тревожных кнопок", камер видеонаблюдения и других необходимых средств охраны. Средства на приобретение оборудования выделят из резервного фонда Амурской области.

Кроме того, власти региона порекомендовали руководителям учебных учреждений пересмотреть планы воспитательной работы с учащимися, "чтобы они были не формальными, а созданными под конкретный коллектив и включали комплекс мер для решения реально существующих проблем". Также специальную службу консультативной и психолого-педагогической помощи создали и для родителей учеников.

"Мониторинг психологического климата, проводимый ранее в образовательных организациях области, показал, что необходимо пересмотреть подходы в оказании психологической помощи. Поэтому мы приняли участие в федеральном проекте "Поддержка семей, имеющих детей" и создали в регионе специальную службу психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям", – отметила глава Минобрнауки региона.

При этом она призвала не путать сотрудников новой службы с психологами.

"Хочу подчеркнуть, что она (служба – ИФ) не тождественна с психиатрической службой, как ошибочно можно подумать. Здесь можно получить профессиональную консультацию или просто посоветоваться, как действовать в той или иной ситуации с детьми", – добавила Яковлева.

Вместе с тем, принять необходимые меры по усилению охраны учебных заведений Амурской области после стрельбы в колледже в Благовещенске потребовал и заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.

"Ткачев потребовал от прокуроров (области – ИФ) реализовать дополнительные надзорные мероприятия по исполнению законов о профилактике правонарушений несовершеннолетних, их защите от преступных посягательств, негативной информации, способной нанести вред психическому и нравственному развитию", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре также заявили, что недавняя трагедия в Благовещенске "вскрыла ряд проблем в сфере охраны жизни и здоровья учащихся, профессиональной подготовке педагогов, сотрудников частных охранных предприятий (ЧОПов), обеспечении антитеррористической безопасности образовательных учреждений, и в целом организации государственного контроля".

Обозреватель Наталья Пономарева

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