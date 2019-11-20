20.11.19 15:23

© РИА Новости. Владимир Федоренко

Interfax-Russia.ru – Таллинн вновь требует от Москвы возвращения Эстонии "аннексированных территорий". В Кремле отвергают такие территориальные притязания.

Территориальные претензии к Москве из Таллинна звучат с завидным постоянством. "Яблоком раздора" является расхождение по поводу деталей Тартуского мирного договора между Эстонией и Россией, заключенного в феврале 1920 года. По этому договору Советская Россия стала первым государством, признавшим независимость Эстонии, по нему проходила и довоенная граница. Помимо земель к западу от реки Нарва, к Эстонии тогда отошли вновь образованная волость Нарва (сейчас – часть Кингисеппского района Ленинградской области); вновь образованные волости Козе (сейчас – часть Сланцевского района Ленинградской области) и Печорский край (сейчас – Печорский район Псковской области).

Границы Эстонии были пересмотрены в 1944-1957 годах и зафиксированы указами президиума Верховного совета Эстонской ССР. Вместе с тем Эстония еще до формального восстановления независимости в 1990 году выдвинула претензии по восстановлению границы между Эстонией и Россией, установленной на основании Тартуского договора. В сентябре 1991 года Верховный совет Эстонской республики провозгласил юридически ничтожными все указы и резолюции, касавшиеся изменений границы, как произведенные в нарушение этого договора.

Россия отвергла эти претензии, однако шагов по денонсации мирного договора 1920 года сделано не было. В 1994 году Россия в одностороннем порядке провела делимитацию государственной границы на эстонском участке в соответствии с указом президента Бориса Ельцина. В марте 1999 года вступил в силу новый договор о границе, согласно которому спорные территории переходили к России, но Эстония заявила, что новый договор не отменяет Тартуский.

В настоящее время российская сторона рассматривает договор 1920 года как не имеющий юридической силы исторический документ.

18 мая 2005 года в Москве министры иностранных дел Эстонии и России Урмас Паэт и Сергей Лавров подписали договоры о сухопутной и морской границе. Однако парламент Эстонии включил в закон о ратификации преамбулу о действенности Тартуского мирного договора, после чего Россия отозвала подписи под документами.

18 февраля 2015 года Паэт и Лавров во второй раз подписали договоры, в которые были внесены два изменения: стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Первое чтение обновленного законопроекта о ратификации пограничных договоров прошло в парламенте Эстонии в 2016 году, после чего дальнейшее делопроизводство было приостановлено в ожидании аналогичных действий с российской стороны.

В январе 2018 года посольство РФ в Таллинне сообщило, что "Лавров вновь четко определил главное условие для этого шага – нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях. Россия свое обязательство сдержала".

"Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать. В такой ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров говорить не приходится", – подчеркивалось в заявлении.

Между тем в мае новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу вновь заявил, что в вопросе о ратификации этого договора необходимо исходить из действенности Тартуского договора 1920 года.

В интервью телерадиовещанию ERR он подчеркнул, что "до тех пор, пока это положение не изменил ни один вступивший в силу договор, до тех пор это будет правовая точка зрения государства". Рейнсалу отметил, что "по этой причине мы пользуемся терминологией контрольной линии (а не эстонско-российской границы – ИФ)".

При этом министр сообщил, что у парламентской коалиции, избранной после выборов 3 марта, нет согласия по пограничному договору.

В свою очередь министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил об отсутствии консенсуса по поводу ратификации эстонско-российского пограничного договора от 2005 года и у сформировавших правительство Эстонии партий. По его словам, против пограничного договора выступают две партии правительства – "Отечество" и "Консервативная народная партия".

В МИД РФ тогда расценили заявления ряда эстонских политиков по поводу определения границ Эстонии Тартуским мирным договором как неприемлемые и провокационные.

"Эти провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы. Очевидно, что далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной. Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях", – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Вопрос ратификации пограничного договора по-прежнему является открытым. Причем, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что в настоящее время нет перспектив по его ратификации.

"Эстония ради ратификации пограничного договора с Россией не должна отказываться от принципов Тартуского мирного договора", – заявил Рейнсалу накануне эстонскому радио Vikerraadio.

По его словам, у него нет сомнений в действенности Тартуского мирного договора 1920 года.

"Эстонская республика рассматривает, что принцип статьи 2 Тартуского мирного договора действует. С ним связано понимание о нашей незаконной аннексии, восстановлении независимости государства, а не создания нового государства. Для нас это, с точки зрения построения государства, это самое концептуальное понимание своего государства, прошлого своего государства", – отметил Рейнсалу.

В свою очередь, председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что непризнание Россией Тартуского мирного договора 1920 года, который он назвал "свидетельством о рождении нашего государства и одной из важнейших основ нашей государственности", означает, по сути, непризнание ею и современной республики.

"Столь же аррогантно было требование, чтобы для продвижения с пограничным договором Эстония должна отказаться от территориальных притязаний к России. У Эстонии нет никаких территориальных притязаний к России. Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы хотим только вернуть свое. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии", – написал он в Фейсбуке.

По его мнению, таким образом Россия своими требованиями нарушает международное право.

"Аннексия территорий Эстонии ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма. Просто первая произошла на несколько десятилетий ранее", – сказал он.

Пыллуаас отметил, что эстонско-российская граница установлена Тартуским мирным договором.

"Все государства признали Эстонию именно в этих границах. Продвижение с пограничным договором может означать только признание Тартуского мира и определенных им границ и их восстановление со стороны России", – подчеркнул он.

В Кремле вновь подчеркнули невозможность подобного шага.

"Мы полагаем это (территориальные притязания Эстонии к России – ИФ) неприемлемым и не можем с этим согласиться", – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин уже много лет назад отверг возможность ведения переговоров со странами Балтии по каким-либо территориальным вопросам. Он заявил об этом еще в 2005 году, говоря о территориальных требованиях, выдвинутых тогда Латвией в отношении Пыталовского района (в Псковской области).

Крылатой стала фраза Путина: "Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши".

Несерьезными слова и действия эстонских политиков в вопросе госграницы с Россией назвал и глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Понятно, что эстонские парламентарии ведут свои внутриполитические (националисты поддерживают выгодный им уровень русофобии в обществе) и внешнеполитические (сегодня каждый спешит предъявить России "под шумок" свои претензии) игры. Однако такое поведение абсолютно несерьезно для ответственных представителей власти", – написал сенатор на своей странице в Фейсбуке.

Напомнив о попытках заключить пограничный договор, он обратил внимание на то, что с избранием нового парламента у Эстонии вновь возникли территориальные претензии.

"Ну как договариваться о таких серьезных вещах, как государственная граница, если у партнера "семь пятниц на неделе?", – отметил Косачев.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также считает, что заявления Эстонии об отсутствии перспектив ратификации пограничного договора с Россией отбрасывают весь процесс на 15 лет назад.

Он назвал очередным пиар-ходом заявления глав МИД и парламента Эстонии об отсутствии перспектив ратификации договора с РФ о госгранице.

"Эстонская сторона до этого была заинтересована в этой ратификации не меньше, чем российская, шел даже разговор о проведении синхронной процедуры в 2016 году. Но русофобская политика властей Эстонии дала тогда свою отрицательную проекцию и на межпарламентский диалог", – добавил он.

По его словам, подобные высказывания по линии МИД Эстонии несут крайне негативный сигнал для возобновления обсуждения вопроса на парламентском уровне. Он также считает, что говорить об аннексии некорректно, поскольку подпись под новым договором о госгранице в феврале 2014 года поставил именно министр иностранных дел Эстонии, предшественник Рейнсалу.

Обозреватель Анастасия Николаева

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