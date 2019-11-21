Бесконечное воровство

21.11.19 16:04

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

Interfax-Russia.ru – СКР возбудил новые уголовные дела по факту мошенничества при строительстве второй очереди космодрома "Восточный". Речь идет о хищениях на сумму более 240 млн рублей.

Следственное управление Следственного комитета РФ возбудило новые уголовные дела по факту хищений при строительстве космодрома "Восточный" в Приамурье на сумму более 240 млн рублей.

"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)", – сообщили в СКР.

По версии следствия, руководство некого предприятия, являвшегося исполнителем госконтракта по объекту строительства космодрома "Восточный", с ноября 2018 года по май 2019 года предоставляло в Управление федерального казначейства по Республике Татарстан сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые в действительности не исполнялись, а также другие подложные финансово-хозяйственные документы.

"На основании этих документов управлением федерального казначейства было перечислено более 240 млн рублей", - отметили в СКР.

В настоящее время следствие ведет сбор доказательной базы по данным уголовным делам. Подозреваемые или обвиняемые в деле пока отсутствуют.

Как пишет газета "Коммерсант", махинации на сумму более 240 млн рублей были выявлены при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара" (вторая очередь космодрома – ИФ), которое началось весной 2019 года. Проект оценивается в 100 млрд руб. (только стартовый стол стоит 40 млрд руб.) и должен быть сдан в 2022 году.

"Речь идет о хищениях сначала 13,8 млн рублей, а затем 242,6 млн рублей при строительстве стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара" в ЗАТО Циолковский, которое было начато весной этого года", – сообщает издание.

В частности, по информации газеты, с 31 октября 2018 по 31 мая 2019 года должностные лица из числа руководителей ООО "Поволжское строительное предприятие" (ПСП), которое по госконтракту являлось исполнителем по строительству площадки 1А для космического ракетного комплекса "Ангара", якобы предоставили в Управление федерального казначейство (УФК) Татарстана ложные сведения об оплате по договорам аренды спецтехники с другой фирмой – ООО "Трио-ВИС".

В действительности договоры не исполнялись, однако УФК Татарстана перечислило по ним на расчетный счет "Трио-ВИС" 13,8 млн рублей.

"Затем по аналогичной схеме УФК Татарстана перевело по подложным документам о приемке якобы выполненных работ на счета ООО "Дорстрой" и ООО "Трио-ВИС" дополнительно 242,6 млн рублей", – пишет "Коммерсант".

Таким образом, бюджету государства был нанесен ущерб на сумму более чем 250 млн рублей.

Между тем, в дирекции космодрома "Восточный" "Интерфаксу" заявили, что отрицают даже саму возможность оплаты невыполненных услуг.

"Действия следственных органов мы не комментируем. Бюджет на строительство второй очереди космодрома находится в ведении федерального казначейства (ФК), а выполненные работы и услуги принимаются и оплачиваются по факту", – сообщил представитель дирекции.

Он также отметил, что в дирекции следят за ситуацией.

"Дирекция жестко контролирует ситуацию, и любые нарушения сразу попадают в поле зрения правоохранителей", – добавил он же.

Вместе с тем, в дирекции отметили, что строительство второй очереди космодрома для пуска ракет семейства "Ангара" идет по утвержденному плану и графикам.

"Основные работы ведутся на стартовом комплексе. Всего в плане второй очереди строительства еще 18 объектов. По ним ведется предконтрактная работа", – сообщил собеседник агентства.

Что касается непосредственно строительных работ, то они, по данным дирекции, ведутся четко по плану, а по ряду объектов – даже с опережением графика.

"К примеру, 15 декабря, с опережением почти на полгода, планируется установка технологического оборудования в хранилище кислорода и азота", – заявили в дирекции.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации национальных проектов, как это было при строительстве космодрома "Восточный", где, по его словам, хищения так и не удалось прекратить полностью.

"Необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов", – сказал тогда глава государства.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что при строительстве космодрома "Восточный" украли каждый десятый рубль.

"Всего (при строительстве космодрома – ИФ) было похищено – установлено, что было похищено - 11 млрд. руб. Возвращено 3,5 млрд рублей. Всего в общем объеме на строительство Восточного было выделен 91 млрд рублей, из них освоено 66 млрд рублей", – сообщил он журналистам.

Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, в настоящее время Следственный комитет расследует 12 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома "Восточный".

"В настоящее время Следственным комитетом РФ продолжается расследование 12 уголовных дел, связанных с хищениями на космодроме "Восточный", в том числе уголовное дело в отношении экс-директора Главного военно-строительного управления N6 Юрия Волкодава", – сказала Петренко "Интерфаксу".

Помимо этого, по ее словам, в суд направлено уже 42 уголовных дела о растратах, мошенничествах и злоупотреблениях должностными полномочиями, в отношении 58 лиц вынесены приговоры, по которым осужденные получили до 11 с половиной лет лишения свободы.

"В ходе следствия принимаются все необходимые меры, направленные на возмещение ущерба государству", – сказала Петренко.

Как отметила представитель СКР, среди осужденных: бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин, бывший замначальника ФГУП "Главное управление специального строительства по территории ДФО при Федеральном агентстве специального строительства" Михаил Гельман, а также бывший глава ФГУП "Спецстройтехнологии" Александр Никитин.

"Только Хризман своими преступными действиями причинил ущерб государству в размере 5,2 млрд рублей. Никитин - в размере 665 млн рублей. Уже на стадии следствия государству возмещен ущерб в размере более 1,5 млрд рублей", – подчеркнула Петренко.

При этом, как сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, все фигуранты уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома (обвиняемые и уже осужденные) представляют бывший менеджмент генерального подрядчика строительства первой очереди космодрома – подведомственного Минобороны России Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой России).

"Заявление следственных органов (речь о заявлении Петренко – ИФ) является еще одним подтверждением действий по выявлению нарушений при строительстве первой очереди, допущенных руководством прежнего генподрядчика", – отметил собеседник агентства.

Обозреватель Наталья Пономарева

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