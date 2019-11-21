Новые маршруты

21.11.19 16:32

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

Interfax-Russia.ru – Движение поездов по первым двум центральным диаметрам запустили в Москве.

Проект Московских центральных диаметров (МЦД) предусматривает движение пассажирских поездов по радиальным железнодорожным направлениям через центр столицы. Название проекта было определено в рамках единой концепции наземного железнодорожного транспорта по аналогии с проектом "Московское центральное кольцо" (МЦК).

Всего в рамках МЦД планируется запустить пять сквозных маршрутов. Реализацию проекта начали с направлений "Белорусско-Савеловский" (МЦД-1) и "Курско-Рижский" (МЦД-2), поскольку именно они на сегодняшний день являются самыми востребованными.

Запуск первых диаметров – Одинцово-Лобня (52 км, 28 станций) и Нахабино-Подольск (80 км, 38 станций) – состоялся 21 ноября. По МЦД-1 и МЦД-2 пустили современные поезда "Иволга", оснащенные бесплатным городским Wi-Fi, розетками для гаджетов, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха.

В числе пассажиров, отправившихся от Белорусского вокзала по ветке, которая соединила Одинцово и Лобню, открыл движение по первому Московскому центральному диаметру президент России Владимир Путин. На Белорусском вокзале он сел в "Иволгу" и проехал несколько станций до остановки Фили. В пути его сопровождали глава РЖД Олег Белозеров, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Путин от имени москвичей поблагодарил Собянина, Воробьева и Белозерова за открытие Московских центральных диаметров и отметил, что подобные проекты очень нужны столице, поскольку позволяют решать ее транспортные проблемы.

Собянин в свою очередь рассказал президенту о нынешнем состоянии и планах развития транспортной системы. Так, по его словам, "ни один эксперт не прогнозировал" такой востребованности Московского центрального кольца, которым сейчас уже пользуются 550 тыс. пассажиров в сутки.

По его оценке, новые МЦД – это "революционная история для Москвы, по сути, создание нового вида транспорта".

"Это наземное метро", – уточнил глава государства. Мэр столицы также привел в пример Лондон, где одну подобную МЦД ветку строят больше 10 лет.

Собянин, Воробьев и Белозеров также подробно ответили на вопросы президента, рассказав о скорости и интервалах движения поездов "Иволга" по МЦД, количестве перевозимых пассажиров. Так, по их оценке, МЦД в этом году смогут воспользоваться около 500 тыс. человек в сутки, в дальнейшем этот показатель будет расти. В планах также довести к 2023 году протяженность линий метров, МЦК и МЦД до 1 тыс. километров.

Со своей стороны глава РЖД предложил президенту в 2021 году прокатиться на беспилотном поезде по Московскому центральному кольцу. По словам Белозерова, движение в беспилотном режиме по МЦК уже отработано.

"Следующий год - вместе с Минтрансом отработаем нормативную базу", – добавил он.

Благодаря тому, что поезда будут ходить в тактовом режиме с интервалом в пять-шесть минут в часы пик, пассажирам не нужно будет подстраиваться под расписание. Оплатить проезд на МЦД можно будет картой "Тройка", которая действует на МЦК и в метро, при этом пересадка на метро и МЦК будет бесплатной. Бесплатно пересесть на метро с МЦД и обратно можно будет в течение 90 минут с момента первой валидации билета. В это же время по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" будет действовать возможность пересадки на наземный транспорт по льготному тарифу (21 рубль).

График работы МЦД сделали таким же, как у метро – с 05:30 до 01:00. Поездка в пределах Москвы стоит 38 рублей, в пригороде – 45 рублей, с учетом проезда на электричках за пределами МЦД в области – 45 рублей плюс 23 рубля за зону.

При этом пассажиры зоны "Пригород" на МЦД смогут воспользоваться абонементами на сутки, трое, 30, 90 и 365 дней.

Для проезда по МЦД, в отличие от метро и МЦК, билет необходимо будет провалидировать не только на входе, но и на выходе. Без повторной валидации на выходе со станции МЦД бесплатной пересадки на метро не будет, и карта может быть заблокирована как карта безбилетника.

Ожидается, что благодаря новой тарифной системе при поездках по Москве пассажиры смогут экономить на проезде до 50%, а пассажиры, приезжающие из Московской области в границы МЦД, – до 75%.

С запуском Московских центральных диаметров изменятся и маршруты наземного транспорта в районе станций МЦД.

Москвичи могут проложить необходимые маршруты МЦД в мобильном приложении "Метро Москвы".

Как сообщил накануне открытия журналистам первый заместитель начальника столичного метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, речь идет об улучшении навигации, подвижного состава, благоустройства прилегающей территории, повышения комфорта инфраструктуры, введению новых пассажирских сервисов.

По его словам, все поступившие предложения будут передаваться профильным департаментам и специалистам для проработки и оценки целесообразности и реализуемости. Авторы самых продуктивных предложений будут отмечены именными картами "Тройка" в индивидуальном дизайне.

Платформы Московских центральных диаметров отметили на перспективной схеме подземки еще в октябре. Также на ней указаны строящиеся станции метро, которые планируется открыть до 2021 года.

Благодаря запуску первых линий Московских центральных диаметров нагрузка на железнодорожные вокзалы столицы должна снизиться в среднем на 20%. Как уточнял заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, маршруты "Одинцово-Лобня" и "Нахабино-Подольск" охватывают семь вокзалов Москвы. В частности, первый диаметр проходит через Савеловский и Белорусский вокзалы, благодаря второму можно добраться до Рижского и Курского железнодорожных вокзалов, а также до площади трех вокзалов (Ленинградский, Ярославский и Казанский).

"Таким образом, часть пассажиров железной дороги, которые ранее приезжали на ближайшие по ходу движения электричек вокзалы и там делали пересадку на метро, теперь смогут продолжить свой путь по центру города на МЦД – и сделать пересадку на другой станции на более удобную для них линию метро или МЦК", – отмечал Хуснуллин.

По его словам, аналогично будет уменьшена нагрузка на участки радиальных линий метрополитена, в первую очередь расположенные на подъезде к центральной части города.

"Сейчас многие пассажиры электрички выходят на первой же пересадочной с метрополитеном станции. В будущем комфортные условия, созданные как на самих маршрутах МЦД, так и на многочисленных пересадочных с метро и МЦК станциях, позволят выбирать альтернативные варианты передвижения по городу", – подчеркнул Хуснуллин.

Ожидается, что запуск первых линий МЦД позволит улучшить транспортное обслуживание более чем 4 млн человек, проживающих в 45 разных районах Москвы. Так, открытие первого диаметра позволит создать 403 тыс. дополнительных пассажирских места, а второго – 486 тыс. Средний пассажиропоток каждого из двух диаметров составит более 40 млн человек в год.

Планируется, что благодаря первым двум диаметрам на 10-13% снизится нагрузка на соответствующие участки Серпуховско-Тимирязевской, Арбатско-Покровской, Замоскворецкой, Калужско-Рижской, Филевской и Таганско-Краснопресненской линий метро.

Открытие движения по этим диаметрам также позволит в среднем в 1,5 раза сократить время в пути для пассажиров Москвы и Подмосковья.

После запуска первых двух диаметров планируется запустить МЦД-3 на направлении "Ленинградско-Казанский", МЦД-4 – "Киевско-Горьковский" и МЦД-5 – "Ярославско-Павелецкий". Все они сейчас находятся на этапе проектирования, в ходе этой работы маршруты могут быть изменены. Проектирование маршрутов МЦД планируется завершить к середине 2020 года.

Маршрут Московских центральных диаметров от Зеленограда до Раменского планируется запустить в конце 2021 - начале 2022 года. Как сообщили в пресс-службе Москомархитектуры, длина МЦД-3 составит 88 км. На маршруте появятся 43 станции, на 12 из которых можно будет осуществить пересадку на метро, Московское центральное кольцо и наземный транспорт.

"По третьему проекту МЦД уже намечены условные точки развития. Например, Ховрино-2 с пересадкой на метро "Ховрино", НАТИ с пересадкой на МЦК, Петровско-Разумовская, где предполагается перенос платформы ближе к метрополитену. Интересен узел на станции "Рижская", платформа Фрезер, имеющая пересадку на МЦК и станцию Косино, где есть две станции метро", – отметил заместитель руководителя Института Генплана Москвы Денис Власов.

Полностью запустить все маршруты МЦД планируется в 2025 году.

Обозреватель Анастасия Николаева

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