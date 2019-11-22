Виноваты инструкции

22.11.19 13:43

© РИА Новости. Виталий Безруков

Interfax-Russia.ru – Призывная комиссия выявляла у студента, открывшего огонь по однокурсникам в колледже в Благовещенске, склонности к суициду, однако никаких мер не предприняла.

Генеральная прокуратура России выяснила, что призывная комиссия во время проверки выявляла склонность к суициду у студента, который устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске.

"Мальчика проверяли, что у него есть склонности к суицидальным попыткам, но, к сожалению, об этом никуда не сообщили. (Призывные комиссии – ИФ) ссылаются на свои ведомственные инструкции, что им запрещено разглашать эти данные. Вот мы сегодня вместе с военными прокурорами проверим, в том числе, работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки", – сообщил журналистам заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев во время визита в Забайкалье.

ЧП в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошло утром 14 ноября. Один из студентов пришел на занятия с охотничьим ружьем, угрожая оружием, выгнал преподавателя из класса, а расстрелял однокурсников. Один человек погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками. В настоящее время двое пострадавших остаются в больнице. Третьего студента, который также попал под раздачу, уже выписали из медицинского учреждения.

По факту произошедшего Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В тот же день правоохранители задержали директора частного охранного предприятия "Сириус-А", которое охраняло колледж, Сергея Андрющенко и его подчиненного – охранника Олега Ермолова, который в день трагедии находился на посту. Им было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). В настоящее время оба фигуранта уголовного дела находятся под стражей.

Также "Сириусом-А" заинтересовалась и региональная прокуратура.

"Прокурор Благовещенска обратился в Арбитражный суд Амурской области с заявлением о привлечении ООО ЧОО "Сириус-А" к административной ответственности (по ч. 4 ст. 14.1 Кодекса РФ) за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)", – сообщили в Арбитражном суде Амурской области.

После ЧП в строительном колледже в Благовещенске региональная прокуратура провела проверку исполнения сотрудниками охранного предприятия законов "О частной детективной и охранной деятельности в РФ" и "О лицензировании отдельных видов деятельности" и обнаружила ряд нарушений.

"Установлено, что сотрудник охранной организации (Олег Ермолов – ИФ) не имел удостоверения частного охранника, и никогда его не получал. Из журнала передачи спецсредств следовало, что охранник ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, передавал их сам себе", – отмечается в сообщении, размещенном на сайте суда.

Предварительное судебное заседание по этому делу состоится в Арбитражном суде Амурской области 10 декабря. За грубые нарушения лицензионных требований "Сириус-А" грозит либо штраф, либо приостановка деятельности на три месяца.

Вместе с тем, фигурантами уголовного дела в связи со стрельбой в колледже также могут стать и некоторые должностные лица учебного заведения.

"В отношении должностных лиц указанного учебного заведения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – сообщила "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Пока же власти Амурской области "за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей" уволили директора колледжа Виктора Петухова. Такое решение в региональном Минобрнауки приняли после служебной проверки. Также после инцидента свой пост покинул заместитель министра образования и науки Амурской области Олег Якутов, курирующий работу учреждений среднего профессионального образования, дополнительного образования и воспитания, а также отдел молодежной политики. Он написал заявление по собственному желанию.

Кроме того, после трагедии проверку в колледже проведет и Минпросвещение РФ.

"Хочу, чтобы министр просвещения (Ольга Васильева – ИФ) самым внимательным образом проанализировала, что и как организовано в Амурской области - имея в виду и ранее данные поручения, и конкретную ситуацию в учебном заведении, исполнимость тех требований, которые существуют, не формальное их исполнение, а исполнение на деле", – заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

Вместе с тем, он напомнил об ответственности местных руководителей системы образования и просвещения.

"Понятно, что это очень тяжелое происшествие, и работу в рамках тех поручений, которые давались, необходимо продолжить. Подготовьте мне на эту тему полноценный отчет", – обратился Медведев к министру Васильевой.

"Все акценты (по расследованию происшествия) расставит следствие, определит меру вины тех, кто был обязан наблюдать за всеми процессами, которые происходят в учебном заведении - за обеспечение безопасности и так далее", – добавил Медведев.

В свою очередь в связи с ЧП в Комитете Госдумы по безопасности предложили установить дополнительные требования к работе ЧОПов.

"По ситуации в Благовещенске – здесь нет никаких вопросов именно по обороту оружия, потому что стрелок – учащийся этого колледжа на законных основаниях имел гладкоствольное оружие, но есть вопросы к работе частного охранного предприятия (ЧОП), так как первичная проверка показывает, что охранник не имел соответствующего удостоверения", – заявил журналистам замглавы комитета Александр Хинштейн.

В этой связи, по его словам, комитет настаивает на необходимости изменения двух позиций в законе о частной охранной деятельности.

"Росгвардии нужно установить дополнительные квалификационные требования к частным охранным организациям, обеспечивающим охрану образовательных учреждений, и установить так называемую начальную минимальную цену контракта сотрудников ЧОПов", – подчеркнул парламентарий.

Он пояснил, что "на сегодняшний день повсеместно происходит демпингование (услуг ЧОПов - ИФ), так как на основании существующего закона принципы заключения договоров исходят не из профессиональных возможностей и качества охранных услуг, а из того, кто дал меньше цену, тот и победил".

"Мы настаиваем, что такой подход не допустим, когда речь идет о безопасности детей и вновь повторяем, что есть два принципиальных момента: квалификационные требования к частным охранным организациям и определение начальной цены минимального контракта, то есть минимальная стоимость работ охранника должна быть зафиксирована, и ниже этого контракт опускаться уже нельзя", – подчеркнул Хинштейн.

Обозреватель Наталья Пономарева

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