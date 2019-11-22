Отложить и урегулировать

22.11.19 15:54

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Минздрав отложил изменение правил медосмотра для водителей на июль 2020 года. В Госдуме требуют к этому времени урегулировать порядок ценообразования и методики тестов.

По новым правилам

О грядущем введении новой процедуры медицинского освидетельствования для получения водительских прав "Коммерсантъ" узнал в июле. В октябре же, по данным издания, соответствующий приказ, уже принятый Минздравом, был направлен на регистрацию в Минюст.

Новые правила прохождения водительских медкомиссий для граждан, претендующих на получение прав или возврат удостоверений по окончании срока лишения, делают обязательным тест на CDT (карбогидрат-дефицитный трансферрин) – маркер хронического алкоголизма, который сейчас проводится по желанию врача. Кроме того, врачи предложат кандидатам сдать мочу для экспресс-теста на наркотики: его будут проводить в течение двух часов с помощью полосок-индикаторов.

Как тогда пояснил "Интерфаксу" главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, тест на определение в крови маркера CDT сам по себе не является основанием для постановки диагноза "алкоголизм".

"Диагноз "алкоголизм" ставится на основании клинических данных, которые обнаруживает врач", – отметил собеседник агентства.

Он разъяснил, что исследование на CDT в принципе говорит о том, что человек может злоупотреблять алкоголем и высока вероятность того, что он появится на дороге нетрезвым. Обязательный текст, надеется он, мотивирует людей отказаться от спиртного.

"Поэтому людей мы стараемся мотивировать на отказ или снижение доз, потому что когда уже появляется маркер, это говорит о том, что психическое состояние человека пограничное, под вопросом. И моторика нарушается, и реакция нарушается со всеми вытекающими последствиями. Поэтому стараемся не выпускать этих людей на дорогу", – добавил Брюн.

В свою очередь в Минздраве заявили, что рассчитывают на скорое вступление в силу изменений прохождения медосмотра для водителей.

"Приказ вступит в силу после завершения процедуры государственной регистрации в министерстве юстиции РФ и его последующего опубликования", – отметили в министерстве.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" добавили, что тесты станут эффективной мерой профилактики дорожно-транспортных происшествий, заявив, что снижение смертности и инвалидизации из-за ДТП – комплексная задача, требующая межведомственного подхода.

Между тем координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов усомнился в том, что ужесточение врачебного контроля за трезвостью водителей приведет к положительным результатам. По его мнению, это, скорее всего, приведет к расширению теневого рынка поддельных медицинских заключений.

"Инфраструктура по продаже липовых медицинских справок – это огромный бизнес. Ежегодно водительские удостоверения получают и меняют на новые порядка 6 млн человек. При стоимости "экспресс-справки" у теневиков в 3 тыс. рублей нетрудно представить оборот этой сферы – речь идет о миллиардах рублей", – сказал Шкуматов "Интерфаксу".

По его мнению, в случае усложнения официальной процедуры освидетельствования кандидатов в водители "цена этой услуги возрастет как в учреждениях Минздрава, так и у нелегалов, появятся новые псевдолаборатории по штамповке поддельных заключений".

"При этом уровень фермента, при обнаружении которого человека будут направлять на дополнительное обследование, очень низкий, а значит, под запрет вождения попадут люди, которые употребляют алкоголь культурно – в малых количествах, но регулярно", – сказал Шкуматов, добавив, что "говорить о повышении дорожной безопасности здесь не приходится".

Приказ Минздрава о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители должен был вступить в силу 22 ноября. Документ увеличил объем исследований для получения водительского удостоверения – потенциальным водителям предписывалось дополнительно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT.

Согласно приказу Минздрава РФ, обследование может осуществляться только в специализированных медицинских организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения, обратиться за справкой к частным организациям нельзя.

При этом эксперты прогнозировали не только увеличение сроков прохождения медкомиссии, но и существенное подорожание этой процедуры. Так, по оценке главврача приморского краевого наркологического диспансера Аркадия Юхименко, сроки прохождения комиссии увеличатся до 3-5 дней.

"Оборудование для проведения анализов по новым правилам из всех государственных поликлиник региона находится только во Владивостоке. Несмотря на то, что исследования на наличие наркотических веществ будет проводиться на местах, при положительном результате они будут направлены в наш диспансер для подтверждения. В связи с этим возникнет и проблема очередности", – пояснил такие сроки Юхименко применительно к своему региону.

По его словам, необходимость закупки нового оборудования, реактивов, а также проведение дополнительных обследований влечет за собой и рост цен на водительскую справку.

"В настоящее время окончательная цена определяется. Но уже сейчас понятно, что стоимость справки на права возрастет не менее, чем в 10 раз. А значит, стоимость такой услуги будет составлять не менее 5 тыс. рублей", – отметил главврач.

Подтверждая эти прогнозы, в соцсетях появились многочисленные фотографии объявлений, висящих у кабинетов прохождения медкомиссий на водительское удостоверение, в которых говорится, что с 22 ноября стоимость данной процедуры увеличивается до 5-9 тысяч рублей. Сейчас такая процедура стоит примерно 3 тыс. 500 рублей. Водители, пытаясь успеть получить справку до подорожания, выстроились в длинные очереди у медкомиссий.

Отложить и урегулировать

Между тем президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемым подобный рост стоимости медицинских справок для ГАИ.

"Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда – МРОТ – 11 тыс. 280 рублей, такую зарплату получают 3 млн 200 тыс. человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... 5 тыс. если нужно отдать за эту справку – ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое", – заявил Путин.

Он отметил необходимость проведения дополнительных обследований для выявления злоупотребления водителями алкоголя и употребления наркотических средств, поскольку это связано с безопасностью миллионов людей на дорогах.

"Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", – подчеркнул глава государства. Кроме того, по его словам, перед введением подобных правил необходимо обеспечить учреждения соответствующим оборудованием.

Со своей стороны в Минздраве сообщили, что отложили вступление в силу соответствующего приказа, и тест на наркотики при получении водительского удостоверения сдавать пока не нужно.

"С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию", - написал замглавы ведомства Олег Салагай в своем телеграм-канале.

Он отметил, что "будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах".

Позже в Минздраве России уточнили, что начало тестирования на наркотики и злоупотребление алкоголем перед получением водительских прав переносится на июль 2020 года.

Причем, до июля следующего года, заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков, должны быть урегулированы порядок ценообразования новых медсправок для получения водительских удостоверений и методики тестов на наркотики и алкоголь.

"В предлагавшемся до сегодняшнего дня варианте проведения тестов водителей на алкоголь и наркотики смутило, что есть разные способы определения содержания этих веществ: и аппаратный, и другие. Какой был выбран на местах, наверняка – самый дорогой", – сказал он.

Лысаков отметил, что его также "смущает разброс цен на новые медсправки по регионам: от двух до семи тысяч рублей".

"Одни и те же компоненты используются, оплата труда приблизительно одинаковая. И там, где стоимость две тысячи рублей за медсправку, то это понятно, что она складывается из себестоимости плюс какая-то маржа, а там, где семь тысяч, это наглая, циничная коммерциализация этого процесса, что недопустимо, если мы говорим о здоровье и безопасности", – сказал замглавы комитета.

Парламентарий сообщил, что в своем обращении на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева он "просил дать поручение разобраться во всех деталях этой проблемы, как это будет делаться, сколько это будет стоить".

К июлю 2020 года, когда согласно новому приказу будут вводиться тесты на наркотики и алкоголь при получении водительских прав, следует снять все вопросы по ценообразованию и по методике, и "вводить все это нужно поэтапно, а не "огорошить" людей", считает депутат.

По его мнению, пока нормативно-правовая база Минздрава хромает.

"Двойное толкование методик и полная свобода цен недопустимы; у нас свыше 50 млн водителей, нельзя в таком социальном "котле" поднимать давление, это очевидно для разумных людей", – подчеркнул Лысаков.

В целом необходимость предлагаемых дополнительных мер очевидна, чтобы "отсечь наркоманов, тех, кто употребляют запрещенные вещества и здесь вектор движения правильный", считает Лысаков. При этом он обратил внимание, что проверки на употребление алкоголя при выдаче справок нацелены на выявление наличия ферментов, которые говорят только о злоупотреблениях.

"Если человек выпивает бокал вина или 50 грамм каждый день, то это не будет критично. Но если он в день через день по пол литра то, конечно, тогда это покажет соответствующий результат", – сказал парламентарий.

О том, что введение тестов на алкоголь и наркотики для получения водительских удостоверений должно быть вынесено на общественное обсуждение, заявил и зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"Считаю, что проходить доп.исследования должны не все граждане, а лишь те, кто уже привлекался за езду в нетрезвом виде и т.п.", - написал Хинштейн в своем Твиттере. Он также сообщил, что уже направил обращение главе Минздрава c просьбой ввести мораторий на реализацию приказа и провести общественное обсуждение инициативы.

В Генпрокуратуре также назвали ошибкой введение новых правил прохождения медкомиссии для получения водительских удостоверений.

"Данные о состоящих на учете алкоголиках и наркоманах не передаются в МВД, и они не знают, что лицо, претендующее на получение водительского удостоверения, состоит на учёте. И мы об этом информировали в свое время и Минздрав, и МВД, и правительство, чтобы эту проблему решить комплексно и раз и навсегда. Но, видимо, Минздрав нашел такой способ необычный для решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена", – сообщил журналистам первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

Он отметил, что, к сожалению, ГИБДД не обладает полнотой информации относительно состоящих на учете алкоголиках и наркоманах, это происходит из-за разночтений в законодательстве. Так, по словам замгенпрокурора, после соответствующих проверок и заявлений прокуроров были лишены права вождения около 80 тыс. человек.

Обозреватель Анастасия Николаева

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