Построить и поехать

25.11.19 13:51

© РИА Новости. Валерий Мельников

Interfax-Russia.ru – Двухполосный мост через Лену может появиться в Якутии к 2025 году. Стоимость сооружения, учитывая налоги, составит более 80 млрд рублей.

Министерство транспорта РФ планирует оперативно рассмотреть проект моста через реку Лена, представленный правительством Якутии.

"(Это – ИФ) региональный проект, который субъект РФ (Якутия – ИФ) строит на принципах концессионного соглашения. Субъект РФ в настоящее время дорабатывает (проект – ИФ), структурирует и пришлет нам. Мы с ним будем заниматься", – заявил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на съезде "Единой России".

При этом он отметил, что Росавтодор уже начал знакомиться с документом.

"Росавтодор (проект – ИФ) посмотрел, он ему понравился. Соответственно, будем выходить с этим проектом (на рассмотрение правительством России – ИФ). Как только Росавтодор нам его отдаст, тогда мы посмотрим его достаточно оперативно", – заверил министр.

Ранее первый заместитель главы Минтранса Иннокентий Алафинов сообщал, что министерство ждет уточнения параметров проекта к началу 2020 года.

"В программе мостов есть мост через Лену. Они (власти Якутии – ИФ) его делают на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). У нас ГЧП поддерживаются за счет межбюджетных трансфертов на ГЧП-региональные инвестпроекты. Чтобы на них заявиться, надо пройти комиссию Росавтодора. Они туда пока не заявились. То есть, они (власти Якутии – ИФ) работают, но пока сформированной окончательно заявки нет, потому что мы еще с ними "докручиваем" параметры ГЧП-проекта", – уточнил он.

По его словам, Минтранс ожидает, что власти Якутии пройдут комиссию в конце текущего или начале следующего года.

Проект ленского моста и еще пяти мостовых переходов в Якутии правительственная комиссия по транспорту включила в лист ожидания комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) в конце ноября.

"Принято решение включить строительство мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, а также возведение еще 5 мостов в Якутии в лист ожидания комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года – с возможностью реализации при выделении дополнительного финансирования", – сообщил заместителя председателя правительства Якутии Кирилл Бычков.

Он уточнил, что помимо Ленского моста, речь идет о четырех мостовых переходах через реку Вилюй, а также через реку Алдан на 389-м километре автодороги "Колыма" Якутск-Магадан.

"Решение, принятое на заседании правительственной комиссии является очень позитивным для республики, особенно по Ленскому мосту, по которому, как отмечено при рассмотрении, имеется поручение президента. С момента утверждения Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – с осени прошлого года – на рассмотрение были представлены порядка 400 новых проектов по всей стране. Однако из них рейтинговый отбор прошли всего более 50. В их число, как видим, вошли сразу шесть объектов в Якутии, в том числе, прежде всего Ленский мост", – добавил Бычков.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года разработан в соответствии с указом президента России от 7 мая 2018 года N204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", утвержден распоряжением правительства РФ от 30 сентября 2018 года N 2101-р.

Проектом по строительству моста через Лену уже заинтересовался Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Мы смотрели на этот проект и раньше. Безусловно, он требовал федеральной поддержки, и, как мы понимаем, это концессионное соглашение будет проработано и создано. Мы видим интерес от ближневосточных инвесторов – от Саудовской Аравии, Эмиратов и от наших традиционных партнеров – это Китай – к данному проекту. Будем прорабатывать возможность участия в нем", – сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" 20 ноября.

По его мнению, проект может заинтересовать сразу несколько консорциумов на этом рынке.

"Важно, чтобы на различные инфраструктурные проекты выходили различные консорциумы и, конкурируя между собой, давали наилучшие условия для государства по инфраструктурным проектам", – отметил глава РФПИ.

Предполагается, что мост через реку Лена в Якутии свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт "Якутск". Согласно проекту, длина самого перехода составит 3,1 км, еще 10,9 км займут подходы к нему. Мост будет иметь две полосы движения.

Прогнозная интенсивность движения в первые годы эксплуатации составит свыше 1,5 млн автомобилей, при этом, как полагают специалисты, каждый пятый автомобиль из этого числа будет грузовым (около 20% всего трафика). К 2043 году, как ожидается, поток превысит 2 млн машин, причем количество грузовиков удвоится. Таким образом, как полагают специалисты, грузовая база на 2025 год должна составить 5,8 млн тонн. Предполагается, что загрузку автомобильного моста обеспечат такие предприятия, как "Жатайская судоверфь", "Сахатрансгаз", "Якутская топливно-энергетическая компания" и другие.

Стоимость проекта оценивается в 63,7 млрд рублей (без НДС), в том числе 54,2 млрд рублей – так называемый "капитальный грант бюджета" (47,8 млрд рублей из федерального бюджета и 6,4 млрд рублей из регионального) и 9,5 млрд рублей – частные инвестиции. С НДС сумма возрастает до 82,9 млрд рублей. При этом расходы по уплате налога лягут на инвестора, чьи совокупные вложения в проект составят 28,6 млрд рублей.

Проезд по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей и платным для всех остальных категорий транспортных средств. Плата варьируется в зависимости от категории машин и растет с годами: от примерно 950 до 1 тыс. рублей за ТС II категории (малотоннажный грузовой автомобиль) в первый год эксплуатации до 4 тыс. рублей за транспортное средство IV категории (фуры) в 2043 году. Общие сборы за проезд до 2044 года ожидаются на уровне порядка 32 млрд рублей.

При финансовой поддержке правительства РФ (если будет выделен грант) работы по строительству моста могут завершиться уже в 2025 году.

Как сообщалось, в ноябре президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о софинансировании строительства мостового перехода через реку Лену в районе Якутска. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

"Я имел возможность лично донести свои мысли и предложения о строительстве Ленского моста нашему президенту - Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович (Путин – ИФ) отметил, что ситуация созрела для реализации, и дал поручение председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, который, кстати, всегда нас в этом вопросе поддерживал, внести свои предложения по реализации проекта", – написал у себя в Инстаграме глава республики.

Айсен Николаев поблагодарил главу государства от лица всех жителей Якутии, отметив, что проект уже практически готов.

Обозреватель Наталья Пономарева

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