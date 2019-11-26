Суда за квоты

26.11.19 14:43

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

Interfax-Russia.ru - "Восточная верфь" заложила первое судно-краболов, строящееся на Дальнем Востоке в рамках госпрограммы.

АО "Восточная верфь" (г. Владивосток) 26 ноября заложило первое судно-краболов для ООО "Дальневосточное побережье" (г. Хабаровск, входит в группу компаний "Сигма Марин Технолоджи"), строящееся на Дальнем Востоке в рамках государственной программы "Квоты в обмен на инвестиции".

"По контракту, который мы подписали с "Восточной верфью", первое судно должны закончить в сентябре 2021 года, но верфь пока идет опережающими темпами. Мы надеемся, что это может произойти раньше", – сообщил журналистам гендиректор ООО "Дальневосточное побережье" Андрей Басаргин.

Всего по контракту с предприятием верфь должна построить четыре краболова.

"Все суда будут строиться на "Восточной верфи". Мы рассчитываем закончить программу строительства четырех судов в апреле 2023 года", – добавил Басаргин.

Вице-премьер правительства РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, также присутствовавший на мероприятии, в свою очередь сообщил, что рыбакам, которые будут заказывать краболовы на дальневосточных верфях, власти компенсируют до 20% стоимости судна.

"По поручению президента РФ Владимира Путина разработан закон "Квоты в обмен на инвестиции", задача этого закона – вернуть в Россию те деньги, которые заработаны на рыбном промысле и будут расходоваться на строительство новых заводов, новых судов. В рамках этого закона для нужд Дальневосточного федерального округа будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, 39 судов. Чтобы часть этих судов строилась на предприятиях Дальнего Востока, по поручению президента правительством разрабатывается механизм предоставления субсидий", – пояснил журналистам чиновник.

Трутнев также обратился и к работникам судоверфи, попросив их делать работу качественно и в срок.

"Тогда у нас есть шанс на возрождение судостроительной промышленности Дальнего Востока", – подчеркнул вице-премьер.

В свою очередь гендиректор АО "Восточная верфь" Олег Сиденко заявил, что его предприятие обладает всеми необходимыми цехами для выполнения полного цикла работ по постройке кораблей и судов. Так, по его словам, технические возможности верфи позволяют строить корабли и суда длиной до 100 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 4 тыс. тонн.

Как сообщалось, предварительный договор на строительство первого краболова "Дальневосточное побережье" заключило с "Восточной верфью" в феврале текущего года, после этого судостроительное предприятие приобрело необходимые для строительства материалы и оборудование.

В октябре ООО "Север" и ООО "Дальневосточное побережье" (оба входят в ГК "Сигма Марин Технолоджи") приняли участие в крабовых аукционах и по итогам торгов выиграли четыре лота, предложив наивысшую сумму и перечислив в федеральный бюджет 17, 894 млрд рублей.

Всего же на "Восточной верфи" для "Дальневосточного побережья" построят семь рыбопромысловых судов: два судна для добычи и транспортировки живого краба, два судна-процессора для добычи и переработки краба и три ярусолова для промысла трески. Контракт на строительство четырех краболовов уже заключен.

Как известно, АО "Восточная верфь" специализируется на строительстве судов для военно-морского флота и пограничных сил, а также легких пассажирских и рыболовных судов и оказывает услуги ремонта судов. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 22,62% акций компании принадлежат члену совета директоров предприятия Геннадию Лазареву, еще 19,55% – Ирине Лазаревой.

Кроме того, как сообщила пресс-служба Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), заказать строительство двух судов-краболовов в рамках государственной программы "Квоты добычи крабов в инвестиционных целях" планирует и сахалинское ООО "Островной-краб" (проект приморской АО УК "Дальневосточный рыбак" – ИФ).

"Соответствующее соглашение о поддержке проекта было заключено между нашим Агентством и компанией-инвестором. Краболовы будут использоваться для промысла и доставки живых крабов. Длина судов составит от 50,5 до 63 м, они смогут ходить в рейды до 45 суток. Объем инвестиций в проект составит 13,16 млрд рублей, из которых 10,36 млрд рублей – цена аукциона, 2,8 млрд рублей – строительство судов. Планируется создание 131 рабочего места", – сообщил гендиректор АНО АПИ Леонид Петухов.

По его словам, "Островной-краб" еще не определился с местом постройки судов.

"Вопрос, где будут закладываться краболовы для компании "Островной-краб", находится на стадии проработки, но отмечу, что рассматриваются, в том числе, и дальневосточные верфи", – сказал гендиректор ООО "Островной-краб" Михаил Зайцев.

Компания "Островной-Краб" создана в мае текущего года в составе АО "УК "Дальневосточный рыбак" (входит в 20-ку крупнейших рыбопромышленников Дальнего Востока – ИФ). В октябре 5% акций компании приобрело ООО "Сбербанк инвестиции" (принадлежит Сбербанку).

Аукцион по распределению так называемых инвестиционных квот на вылов краба прошел в России в октябре. При этом торги впервые проводили по новым правилам, в них был выставлен 41 лот общей начальной ценой около 125,5 млрд рублей. По данным площадки "Российского аукционного дома", торги прошли по 35 лотам. На шесть лотов по вылову глубоководных крабов не нашлось претендентов.

Распределение квоты предусматривает инвестиционные обязательства. Владельцы квоты должны построить на российских верфях 41 судно для добычи крабов: 31 – для Дальнего Востока, 10 – для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна – около 1 млрд рублей в зависимости от комплектации. Срок его строительства не должен превышать пяти лет со дня заключения договора.

По результатам аукциона квоты на вылов краба для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна были распределены в обмен на строительство 25 судов-краболовов (аукцион по шести лотам на добычу глубоководных крабов не состоялся). Сообщалось также, что объем субсидии для строительства 31 судна-краболова на дальневосточных верфях, по предварительным расчетам, может составить до 10 млрд рублей.

"Дальневосточные рыбопромышленные предприятия активно подключаются в проекты строительства рыбопромыслового флота. В конце прошлого 2018 года на ленинградском судостроительном заводе "Пелла" состоялся спуск на воду краболовного судна. Это первое краболовное судно, построенное на российской верфи", – отметил Михаил Зайцев.

Он напомнил, что после распада СССР для промысла краба российским рыбакам приходилось закупать подержанные суда в Японии и Корее – это создавало проблемы с переоборудованием флота и предъявлением его регистру.

Между тем, как сообщил журналистам 26 ноября президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, Минпромторг пока не подготовил проект постановления о предоставлении государственных субсидий на строительство судов-краболовов на верфях Дальнего Востока.

"В августе вице-премьеры Юрий Трутнев и Алексей Гордеев обратились с докладной запиской к президенту РФ (о субсидировании дальневосточных верфей - ИФ). Есть поручение президента, но мы пока не видим даже на этапе публичного обсуждения проекта постановления Минпромторга, которое устанавливает порядок и процедуру перечисления субсидий для заказчиков. Пока нам не очень понятно, каков будет этот механизм, учитывая то, насколько сложно идет согласование таких документов в Минпромторге", – отметил он, добавив, что ассоциация опасается задержки в подготовке документа.

По его словам, вице-премьер Трутнев поддерживает схему, при которой субсидия будет предоставляться не судостроительному предприятию, а заказчику конкретного судна-краболова.

"Мы знаем, что принципиальная позиция Юрия Петровича (Трутнева – ИФ) заключается в том, чтобы получателями этих субсидий, объем которых пока установлен на уровне 10 млрд рублей, должны быть заказчики (судов). То есть не судостроительные, а рыбацкие предприятия", – сообщил Зверев.

При этом, как отметил президент ассоциации, сам проект постановления, который предусматривает порядок перечисления этой субсидии, виды работ, на которые она будет зачисляться, власти пока не демонстрировали.

"Мы предполагаем, что эта субсидия будет рассчитываться, возможно, из какой-то потолочной цены. То есть будет установлен размер средней стоимости (строящегося – ИФ) судна, выше которой субсидия не будет рассчитываться", – добавил Зверев.

Обозреватель Наталья Пономарева

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