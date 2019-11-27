Похищение не удалось

27.11.19 14:07

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

Interfax-Russia.ru – Подросток в Иркутске помог задержать педофила-рецидивиста, который пытался похитить девятилетнюю девочку. Злоумышленник арестован, возбуждено уголовное дело.

Насильник-рецидивист в конце ноября попытался похитить 9-летнюю девочку, которая шла домой из школы по улице Новаторов. Мужчина насильно затолкал ребенка в салон Toyota Vista, заблокировал двери и, по всей видимости, намеревался надругаться над малышкой.

К счастью, крики девочки услышал проходивший мимо подросток. Парень тут же бросился за помощью к другому прохожему, который оказался мастером стройплощадки, расположенной на территории Иркутского авиазавода. Мужчина только вышел со смены, прогрел машину и собирался ехать домой. Вместе со старшеклассником они подошли к автомобилю, где находилась школьница, но тот резко тронулся с места. Тогда мужчина скомандовал парню садиться к нему в машину и бросился вслед за похитителем.

Погоня продолжалась недолго: через несколько сотен метров злоумышленник, петляя по дворам, заехал в тупик, высадил из машины перепуганную девочку и попытался уехать, но его преследователи перегородили ему дорогу.

"Я подбежал к нему, и спросил в чем дело? А он мне в ответ: "Мужик, я, мол, обознался, думал, моя сестренка. Тут я немного растерялся, подумал, неужели невиновного человека заподозрил. Короче, открыл ему дорогу, но на всякий случай запомнил марку авто и госномер", – рассказал "Комсомольской правде" 28-летний Глеб Сизых, который вместе со старшеклассником Вячеславом Дорошенко преследовал похитителя.

После этого мужчина довез девочку до дома и передал ее родителям, а сам вместе с подростком отправился писать заявление в полицию. Ориентировку на злоумышленника разослали всем дежурным патрулям, и уже через несколько часов похитителя задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии.

26 ноября Следственное управление СК РФ по Иркутской области предъявило мужчине обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего). Теперь 48-летнему похитителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет. Более того, как оказалось, мужчина уже привлекался к ответственности за подобные преступления.

"Следователи установили, что с 2001 года мужчина отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера. Он освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года", – уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время мужчина находится под стражей. Решение о его аресте вынес Ленинский районный суд города Иркутска.

Тем временем, 27 ноября руководители Межмуниципального управления МВД России "Иркутское" торжественно наградили ученика 10 класса иркутской школы N37 Вячеслава Дорошенко, который помог спасти девочку от насильника.

"Под аплодисменты учителей, одноклассников и родителей Вячеславу вручили ценный подарок и благодарность. Кроме этого, от имени общественного совета при ГУ МВД юноша получил интеллектуальную настольную игру "Я полицейский", а от сотрудников ОВД – приглашение на службу в полицию по окончанию обучения", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, старшеклассника поблагодарили и родители спасенной девочки. Отец ребенка назвал действия парня "поступком настоящего мужчины".

По словам директора образовательного учреждения Ольги Обушенко, подросток недавно переехал в Иркутск из Амурской области и учится в ее школе только два месяца. У себя на родине он спас тонущую девочку.

Также в региональном МВД отметили и заслуги мастера стройплощадки Глеба Сизых. За помощь в спасении ребенка мужчина получил ценные подарки от полиции, общественного совета и руководства предприятия, где он работает.

В прошлом месяце педофила-рецидивиста поймали в Приморье. 24 октября 30-летний житель города Артем похитил восьмилетнюю девочку. Найти школьницу помогли местные жители. Четверо участников поисков, проходя у гаражного кооператива в районе улицы Светлогорской, услышали шорох. Они решили проверить, откуда раздается звук, повернули в закоулок и увидели мужчину, который силой удерживал ребенка. Активисты освободили девочку и не отпустили злоумышленника до приезда полиции.

По данному факту региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Подозреваемый сейчас находится под стражей. Как установили правоохранители, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности "за преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних".

"Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, запрошен характеризующий подозреваемого материал. Следователи проверят подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям", – сообщили в СУ СКР по региону.

Помимо этого, в ноябре по подозрению в растлении малолетних правоохранители также арестовали настоятеля храма в селе Амурзет Еврейской автономной области (ЕАО) Биробиджанской епархии Юрия Абрамова.

"В связи с задержанием в качестве подозреваемого по уголовному делу о растлении малолетних и решением Ленинского районного суда ЕАО о заключении под стражу сроком на два месяца, штатный клирик Биробиджанской епархии иеромонах Спиридон (в миру – Абрамов Юрий Николаевич) указом епархиального архиерея N534-У от 25 ноября 2019 года освобожден от всех церковных послушаний в Биробиджанской епархии и запрещен в священнослужении на период проведения следственных действий", – сообщили в пресс-службе Биробиджанской епархии Русской Православной Церкви (РПЦ).

Официальным комментарием правоохранительных органов агентство "Интерфакс - Дальний Восток" пока не располагает.

Кроме того, в конце ноября Следственное управление СК России по Ивановской области возбудило уголовное дело по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ч. 2 ст. 134, ч. 3 ст. 135 УК РФ) в отношении преподавателя вокала одного из детских домов творчества города Иваново.

По данным следствия, "педагог в период с 2016 года по осень 2019 года совершал развратные действия в отношении двух своих учеников".

В настоящее время мужчина задержан, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и возможное выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности. Проверяются факты законности приема обвиняемого на работу, связанную с осуществлением педагогической деятельности", – уточнили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В рамках расследования уголовного дела следователи также дадут оценку действиям руководства детского дома творчества и иных образовательных учреждений, где ранее работал обвиняемый.

Обозреватель Наталья Пономарева

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