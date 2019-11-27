Реорганизация для федерации

27.11.19 16:21

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

Interfax-Russia.ru – Олимпийский комитет России и Минспорта РФ потребовали радикально реформировать федерацию легкой атлетики и полностью заменить ее руководящий состав.

В конце сентября Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) решила вновь продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от членства в IAAF. Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Сейчас российские легкоатлеты могут участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе. Разрешение на выступление в нейтральном статусе также выдает IAAF.

Как пояснил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен, такое решение связано с тем, что РФ не выполняет ряд требований Международной ассоциации легкоатлетических федераций. В частности, одна из проблем "связана со спортсменами, которые продолжают работать с дисквалифицированными тренерами".

Кроме того, сообщил он, на решение IAAF повлияли и сообщения о возможных манипуляциях с базой данных из московской лаборатории. Информацию об этой проблеме в IAAF получили от Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Athletics Integrity Unit – независимой дисциплинарной структуры.

Дмитрий Шляхтин, возглавлявший на тот момент Всероссийскую федерацию легкой атлетики, назвал подобное решение совета IAAF ожидаемым.

На минувшей неделе независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Шляхтина, а также исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина.

AIU обвинила ВФЛА в серьезных нарушениях антидопинговых правил, включая отказ сотрудничать со следствием и воспрепятствование расследованию. Обвинения касаются поведения высокопоставленных чиновников ВФЛА в ходе расследования нарушений, совершенных российским прыгуном в высоту Даниилом Лысенко. Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций за нарушение антидопинговых правила. В частности, он трижды не указал свое месторасположения для прохождения допинг контроля.

Athletics Integrity Unit после 15 месяцев расследования совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) пришло к выводу, что к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов AIU причастны должностные лица ВФЛА, которые выгораживали спортсмена-нарушителя.

Помимо Шляхтина и Паркина временное отстранение наложено на члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, легкоатлета Даниила Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

23 ноября Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Пост исполняющего обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики заняла президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

Вместе с тем в Олимпийском комитете России (ОКР) заявили о необходимости кардинального реформирования структуры федерации легкой атлетики, полного обновления состава органов управления ВФЛА, "а также выстраивания полноценного регулярного взаимодействия со спортсменами и тренерами".

"Мы исходили из адекватности принимаемых ВФЛА мер и правдивости предоставляемой информации. Сейчас наша позиция однозначна. В кратчайшие сроки должна быть созвана внеочередная отчетно-выборная конференция, по итогам которой произойдет полная замена всего руководящего состава ВФЛА и досрочное прекращение полномочий действующего президиума", – отметил президент ОКР Станислав Поздняков.

В противном случае он не исключил, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики в ОКР может быть прекращено.

"Одновременно нужно сформировать четкий план оперативных шагов по взаимодействию с World Athletics (Международная ассоциация легкоатлетических федераций, поменяла название в конце сентября) и другими международными структурами", – добавил Поздняков.

Президент Олимпийского комитета России также высказал мнение, что российские легкоатлеты, которые прошли отбор на летние Олимпийские игры 2020 года, должны иметь возможность выступить в Токио.

"Для нас ключевым остается вопрос обеспечения участия российских легкоатлетов в Олимпийских играх в следующем году. Делаем все возможное, чтобы чистые спортсмены, выполнившие квалификацию в этом виде спорта, выступили в Токио. Они никакого отношения к обвинениям в адрес официальных лиц ВФЛА не имеют, их право бороться за олимпийские медали должно быть соблюдено", – заявил Поздняков.

Между тем, по мнению генерального директора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса, реорганизация Всероссийской федерации легкой атлетики запоздала на полгода.

"Я сделал соответствующее заявление (о смене руководства ВФЛА - ИФ) 13 мая. Мне тогда ответили, что оно несвоевременное и неконструктивное. Оказалось, что оно более чем конструктивное. Решение о реорганизации ВФЛА сейчас демонстрирует кризис. Работа по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics будет отброшена на много лет назад, теперь от нас будут ждать полной перезагрузки ВФЛА и после этого рассматривать вопрос о ее статусе", – заявил "Интерфаксу" Ганус.

Он считает, что если бы реорганизацией ВФЛА занялись раньше, то успели бы завершить процесс еще до чемпионата мира в Дохе (Катар, проходил 27 сентября – 6 октября, российские спортсмены выступали под нейтральным флагом), получив обусловленное соответствие еще в июне.

"Мы не просто потеряли полгода, но и утяжелили санкции в отношении РФ. Кстати, меня еще в мае беспокоили перспективы участия россиян в Олимпиаде 2020 года из-за ситуации в ВФЛА. Сейчас уже поздно..." – добавил Ганус.

Со своей стороны министр спорта Павел Колобков потребовал оставить свои посты всех руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики, причастных к нарушению антидопинговых правил.

Соответствующие рекомендации, по информации пресс-службы Минспорта, были даны на заседании комиссии министерства по лицензированию.

Новое руководство ВФЛА будет избрано на внеочередной конференции.

"Мы поддержали проведение внеочередной отчетно-выборной конференции, которая пройдет до середины декабря, на которой будут избраны руководящие органы этой федерации", – сообщил Колобков.

Также ВФЛА до конца недели поручено разработать и представить в министерство спорта РФ дорожную карту по выходу из кризисной ситуации, связанной с нарушением антидопинговых правил.

В противном случае Минспорта грозит приостановить или аннулировать лицензию Всероссийской федерации легкой атлетики. Причем, министерство намерено еженедельно контролировать ход исполнения своего требования.

Обозреватель Анастасия Николаева

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