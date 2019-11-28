В цейтноте: контракт на транзит российского газа через Украину необходимо заключить до 13 декабря
  
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Дедлайн для контракта

© РИА Новости. Стрингер
Interfax-Russia.ru – Две недели остается, чтобы заключить контракт на транзит российского газа в Европу через Украину. "Газпром" и "Нафтогаз" до сих пор не пришли к соглашению.

Десятилетний контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" о транзите газа в Европу закончится 1 января 2020 года. Еврокомиссия при согласии Украины предложила "Газпрому" заключить новый транзитный контракт на 10 лет с ежегодным объемом от 60 млрд куб.м.

На трехсторонних переговорах в Брюсселе в сентябре украинская сторона представила будущего оператора своей ГТС – ООО "ОГТСУ", которое передало российской делегации проекты договора о взаимодействии операторов смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку. Кроме того, "Нафтогаз" передал российской стороне "дорожную карту" действий для завершения отделения оператора ГТС.

Со своей стороны "Газпром" в ноябре направил "Нафтогазу" предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины на год с учетом прогнозного спроса покупателей в Европе на 2020 год.

Условиями продления действующего транзитного контракта или заключения нового договора был назван отказ сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

В ответ НАК "Нафтогаз Украины" указал на необходимость заключения соответствующего европейским правилам нового транзитного контракта между ПАО "Газпром" и оператором газотранспортной системы Украины.

"Поскольку внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику, "Газпром" теперь имеет все возможности для того, чтобы заключить новый долгосрочный контракт на транзит газа через Украину по этим правилам", - написал исполнительный директор НАК Юрий Витренко в Фейсбуке.

По его словам, НАК в ответе "Газпрому" указал, что существует предложенный вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем вариант заключения транзитного договора, который поддержала украинская сторона.

"У нас нет никаких сомнений, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской стороны", – добавил Витренко.

Он также отметил, что если "Газпром" настаивает на краткосрочном контракте на случай чрезвычайной ситуации, а стороны не успеют заключить долгосрочное соглашение о транзите, такой вариант все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам.

Украинская компания также заявила о готовности рассмотреть возможность получения от "Газпрома" газа в счет выплат $3 млрд по решению Cтокгольмского арбитража.

Витренко также сообщил, что при отсутствии контракта российский газ при транзите через Украину после 1 января 2020 года будет закачиваться в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) до его документального оформления.

"Будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет осуществляться документальное оформление этого газа", – написал исполнительный директор НАК.

В свою очередь премьер Украины Алексей Гончарук накануне уточнил, что основной целью газовых переговоров с Россией является заключение нового долгосрочного транзитного контракта после 2019 года по европейским правилам.

"В рамках этих переговоров есть много вопросов, условий, инициатив, идей, которые озвучиваются разными участниками. Не существует каких-то отдельных переговоров о покупке газа у Российской Федерации", – сказал премьер Украины на брифинге.

Гончарук подчеркнул, что украинская сторона настаивает на двух основных условиях: европейские правила и долгосрочность транзита, потому что это вопрос безопасности.

"Все остальное – это вопрос переговоров между коммерческими субъектами, компаниями", – добавил премьер.

Газовая проблема, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину, на текущей неделе стала главной темой и телефонного разговора президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Позже к этому вопросу глава российского государства вернулся во время встречи с министром энергетики России Александром Новаком и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Как рассказал Миллер в эфире телеканала "Россия 24" по итогам встречи с президентом РФ, для бронирования газотранспортных мощностей для транзита российского газа в Европу через Украину нужны определенные сроки.

"В настоящее время Украина переходит на европейское законодательство, и здесь есть ряд проблем. В частности, на Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена, а подача заявок на бронирование мощностей должна быть произведена в заранее определенные сроки", – пояснил глава "Газпрома", отметив, что это технические, но очень важные проблемы, которые должны быть решены, и решены как можно скорее.

На то, что для заключения нового газового контракта с Украиной времени остается все меньше, обратил внимание журналистов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы в цейтноте. Времени мало. "Нафтогаз" должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, а при этом еще нужно зарезервировать необходимое количество объемов. Это все требует времени. Оно еще есть, но оно сокращается", – предупредил пресс-секретарь.

По его словам, "работа ведется, говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно".

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству наступит 13 декабря.

"Это уже выглядит как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того, чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее", – передает агентство Bloomberg слова исполнительного директора "Нафтогаза Украины".

По словам Витренко, регулятор и оператор двигают дедлайны как можно дальше, чтобы позволить долгосрочное бронирование, но они не могут по украинскому закону отодвигать их на более долгий срок.

"13 декабря – это дедлайн для долгосрочного бронирования. Это придает особую важность для начала реальных переговоров, потому что для переговоров нет целого декабря, только две недели", – сказал он.

Еще в сентябре министр энергетики РФ Александр Новак разъяснял, что если бронирование транспортных мощностей происходит сроком на год, то оно происходит с 1 по 15 февраля года, предшествующего транспортировке; если на квартал – то с 1 по 15 апреля. Если, например, бронировать мощности на месяц с 1 января 2020 года, то, в соответствии с законодательством, заявка должна быть рассмотрена до 1 декабря текущего года и, соответственно, европейское законодательство уже должно быть имплементировано к этому сроку.

Обозреватель Анастасия Николаева

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