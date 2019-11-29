Щенок неопределенного подвида

29.11.19 14:41

Interfax-Russia.ru – Мумию щенка древней собаки или волка, жившего около 18 тыс. лет назад, нашли в Якутии.

Останки древнего щенка нашли в августе 2018 года в 40 км выше по течению реки Индигирка от поселка Белая гора. Мумия находилась внутри кома мерзлого грунта. Возраст находки примерно 18 тыс. лет.

"У него не повреждены усы, ресницы, шерсть и бархатный нос благодаря вечной мерзлоте. Примерный возраст на момент гибели – менее 2 месяцев: у щенка присутствуют молочные зубы. Причина смерти не определена", – сообщила пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ, г. Якутск) со ссылкой на газету The Siberian Times.

Ученые предполагают, что найденный щенок может быть детенышем собаки, волка или волчьей собаки. Специалисты Шведского центра палеонтологии (Swedish Centre for Palaeogenetics) уже провели несколько первоначальных исследований генома животного, но так пока и не смогли определить его подвид.

"Результаты ДНК интригуют. Что, если это собака – возможно, одно из самых древних домашних животных, сосуществовавших рядом с человеком? Нам не терпится получить результаты дальнейших испытаний. Они могут приблизить разгадку происхождения собак из позднеплейстоценовых волков", – приводятся в сообщении слова инженера-исследователя Института прикладной экологии Севера СВФУ Сергея Федорова.

В прошлом году журнал Nature Communications опубликовал новые данные относительно времени одомашнивания собак. Согласно этим исследованиям, человек приучил этих животных еще как минимум 20, а как максимум 40 тыс. лет назад.

По данным СВФУ, первые одомашненные собаки на территории современной Якутии появились еще 8 тыс. лет назад. Животные жили на острове Жохова в группе островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море (самая северная точка расселения человека в Евразийской Арктике – ИФ). Именно там, на территории Жоховской стоянки, археологи обнаружили как останки самих собак, так и нартенный полоз, что позволило ученым предположить, что древние люди уже тогда могли передвигаться и возить грузы на собачьих упряжках. Также есть основания полагать, что часть особо крупных собак помогала людям в охоте на медведей.

Кроме того, найденные фрагменты скелетов собак позволили ученым восстановить внешний облик животных. Как оказалось, ездовые собаки времен мезолита не сильно отличались от своих современных собратьев – сибирских лаек.

Затем в 2011 и 2015 годах мумии двух древних собак нашли в окрестностях села Тумат (Усть-Янский район Якутии).

Останки первого животного местные жители обнаружили на берегу реки Сыаллах. Собака была вморожена в лед вместе со скелетом мамонта. Как установили специалисты, на момент смерти животному было всего около трех месяцев.

"Положение и сплющенность тела позволяют предположить, что животное придавил земляной оползень. Судя по ряду морфологических признаков, останки, предположительно, принадлежали молодой особи ранней форме собаки (Canis Familiaris), что позднее было подтверждено анализами ДНК лаборатории Centre GeoGenetic (г. Копенгаген, Дания)", – рассказал Сергей Федоров.

Вместе с тем, как отметила профессор кафедры нормальной и патологической анатомии, оперативной хирургии с топографической анатомией и судебной медицины МИ СВФУ Дарима Гармаева, у животного полностью сохранилась тушка.

"Несмотря на то, что ткани мумифицированы, они не подверглись посмертному разложению, как это обычно происходит с биологическими материалами. Это явление связано с особыми криосвойствами нашей планеты", – сказала она.

В желудке щенка палеонтологи обнаружили две веточки длиной 1 и 1,5 см. Как предполагают специалисты, скорее всего, попав под завал, собака пыталась выбраться из ловушки, цепляясь зубами за растения и кустарники, которые потом случайно проглотила.

"Среди ученых пока нет единого мнения – это щенок плейсценовой собаки или все-таки волчонок. Слишком юный возраст щенка, отсутствие аналогов в мире существенно затрудняют исследование морфологов", – отметили тогда в СВФУ.

В настоящее время мумия хранится в морозильной камере Музея мамонта СВФУ.

Вторую мумифицированную тушку щенка Туматской собаки нашли в Якутии 13 августа 2015 года. Останки животного обнаружили всего в двух метрах от места второй находки. Размеры и визуальное сходство двух особей, а также и их местонахождение позволили ученым предположить, что перед ними щенки одного помета.

"Мы пришли к выводу, что находка неплохо сохранилась. Обычно мозговая ткань быстро высыхает, но у нее она утрачена где-то на 30%, а остальное сохранилось", – рассказала Дарима Гармаева, которая проводила вскрытие щенка.

Через неделю после вскрытия ученые извлекли мозг животного.

"Твердая мозговая оболочка хорошо сохранена, повторяет внутренний рельеф поверхности мозговой коробки. Весь мозговой комплекс вместе с твердой мозговой оболочкой весом 11 грамм при вскрытии черепной коробки заполнял полость черепа приблизительно на 70%", – сообщил Сергей Федоров.

По его словам, мозг щенка законсервируют. За основу консервации ученые взяли методику сохранения мозга мамонтенка Юки, которую применяли специалисты из Института морфологии человека РАН.

"Мамонтенок Юка был единственным в мире мамонтом с сохранившимся мозгом, и к этой уникальной находке Якутии прибавилась еще одна – вторая Туматская собака", – добавил специалист.

В целом, как отметил Федоров, Туматские собаки представляют огромное значение для науки.

"Находки такого рода хищников мамонтовой фауны чрезвычайно редки и их можно пересчитать по пальцам одной руки. Это сильно мумифицированные останки росомахи из Берелехского кладбища мамонтов (1970 года), два щенка Туматской собаки (2011, 2015 годы) и два львенка (2015 год). Они все найдены на территории Якутии. Больше в мире нет находок плейстоценовых хищников, которые были бы сохранены от кончика носа до кончика хвоста", – подчеркнул ученый.

Обозреватель Наталья Пономарева

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