Невзаимные обязательства

29.11.19 15:00

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Франция готова к диалогу с Россией о РСМД, но не на мораторий о размещении ракет средней и меньшей дальности. В Госдуме считают, что такой шаг угрожает безопасности Европы.

После заявления США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) Россия также заявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на американскую сторону.

Президент РФ Владимир Путин при этом поручил министерству обороны, МИД и службе внешней разведки "самым тщательным образом" наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности. В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет.

Российская сторона при этом, по его словам, обязуется не размещать РСМД наземного базирования "в тех регионах и до тех пор, пока там не будут развернуты ракеты средней и меньшей дальности американского производства".

Вместе с тем Путин подчеркнул, что РФ готова возобновить полноценные переговоры об обеспечении стратегической стабильности и безопасности.

Послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности глава российского государства направил в столицы нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО. Кроме того, как выяснил "Коммерсантъ", Кремль направил такие же послания и целому ряду государств, не входящих в НАТО, например, Китаю. Письмо аналогичного содержания также получили глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Россия уже объявила о своем решении не размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока от этого будут воздерживаться американцы. Призвали США и их союзников взять на себя аналогичные обязательства, однако встречной заинтересованности пока не наблюдаем. Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия", – привел "Коммерсантъ" выдержку из послания президента РФ.

В ЕС тогда заявили, что изучают письмо из РФ о моратории на развертывание РСМД. Один из официальных представителей Евросоюза подтвердил "Интерфаксу", что Могерини получила письмо из Москвы.

Между тем в НАТО посчитали, что российское предложение о моратории на РСМД в Европе не заслуживает доверия. Чиновник в аппарате альянса, поясняя "Интерфаксу" причину отказа, отметил, что "это – потому что Россия уже развернула ракету SSC-8 (по российской классификации – 9М729)".

Собеседник агентства сослался на слова официального представителя Североатлантического альянса Оаны Лунгеску о том, что в этом предложении нет ничего нового, оно уже звучало раньше.

"Пока Россия не уничтожит ракетную систему SSC-8, это предложение моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности не является реальным", – подчеркнул источник.

В то же время в полученном "Интерфаксом" письменном комментарии Лунгеску, подтвердившей поступление в НАТО соответствующего письма от российских властей, говорится: "Важно вспомнить факты: Россия несет единоличную ответственность за прекращение действия Договора о РСМД. Союзники по НАТО провели свою собственную оценку российской ракеты SSC-8 и пришли к выводу, что это является нарушением договора о РСМД".

В Кремле вновь отвергли обвинения в нарушении договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Что касается НАТО, то мы категорически не согласны с какими-либо обвинениями в адрес российской стороны. Российская сторона не нарушала дух и букву ДРСМД", – заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наоборот, мы продолжаем последовательно и аргументированно обвинять в нарушении положений ДРСМД США", – добавил Песков.

Он признал, что в основные страны Европы, Азии и различные международные организации действительно было направлено послание президента РФ, и отметил, что это не предусматривает каких-либо ответов.

"Но в то же время пока и понимания мы не встретили", – сообщил Песков.

С призывом немедленно начать разработку декларации о неразмещении РСМД в Европе выступил и Минск.

"Призываем государства по обе стороны Атлантики, которым небезразлична судьба человечества, поддержать нас в этом начинании. Подходящими площадками для ее разработки могли бы стать ООН и ОБСЕ", – заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Министр констатировал, что с прекращением действия Договора о РСМД в августе возникла реальная угроза появления ракет, с подлетным временем в несколько минут, в различных регионах мира, в том числе в Европе.

"Это неизбежно повлечет за собой дальнейший рост напряженности, новый виток политической и военной конфронтации, повышение риска ядерного апокалипсиса", – подчеркнул глава МИД Белоруссии.

По словам министра, ключевым элементом декларации должны стать ясные и твердые обязательства стран по неразмещению на своей территории ракет средней и меньшей дальности и отказ от их производства.

"Мы понимаем, что реализация этой инициативы потребует политической воли и непростого переговорного процесса. Но, (...) когда-то договоры о запрете химического и биологического оружия, о сокращении ядерных арсеналов и обычных вооружений также казались несбыточной мечтой", – резюмировал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что обсуждал тему моратория на РСМД и в ходе переговоров со своим американским коллегой Майком Помпео.

"Помпео выразил готовность обсуждать эти темы, но, правда, подтвердил известную американскую позицию, что вдвоем делать уже трудно, надо расширять рамки. Мы будем не против любых форматов при понимании, что все участники, которых Соединенные штаты хотели бы пригласить, ответят на эти приглашения", – отметил Лавров.

Впрочем, других реакций на предложение Москвы о моратории не последовало. В октябре, выступая на саммите СНГ в Ашхабаде, Путин выразил недоумение по поводу молчания США и их союзников по НАТО по этому поводу.

"Ответа нет, как это не покажется странным, тишина. Думаю, что США намеренно не отвечают, а союзники США ничего без них и ответить не могут, потому что в этом смысле и в этой части их суверенитет сильно ограничен, они просто не имеют собственного слова, собственного мнения по этому вопросу. Может, мнение-то и имеют, просто они его не формулируют", – добавил Путин, подчеркнув, что "все это вызывает наши обеспокоенности". При этом он приветствовал выдвинутое белорусской стороной на Генассамблее ООН предложение о разработке многосторонней декларации о неразмещении наземных РСМД в Европе.

Вместе с тем в Москве заявили, что готовы к возможному размещению РСМД США близ границ РФ. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, Россия должна быть готова к любому развитию событий, тем более, что США анонсировали на следующий год испытания уже баллистической ракеты.

Он отметил, что если Вашингтон принял решение о производстве этих ракет, то перспективным плацдармом для их размещения станут пункты "в пределах досягаемости российской территории". При этом Грушко напомнил, что у РФ "есть военно-технические заделы, чтобы быть наготове к любым поворотам ситуации в этой сфере".

Однако, подчеркнул замглавы МИД РФ, в Москве не теряют надежды, что "голос разума восторжествует".

О том, что Россия ответит зеркально на действия США в отношении ракет средней и меньшей дальности, заявил и глава российского внешнеполитического ведомства.

"Вместе с тем в целях сохранения окна возможностей для поиска путей поддержания предсказуемости в ракетной сфере Россия приняла решение не размещать наземные РСМД где бы то ни было, пока в том или ином регионе не будут размещаться ракеты аналогичного класса американского производства", – напомнил Лавров. Хотя, по его словам, со стороны Североатлантического альянса дали понять, что НАТО на это не пойдет.

Между тем, как выяснилось накануне, одна страна все же отреагировала на предложение главы российского государства о моратории. Как сообщил пресс-секретарь президента России, на послание Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе ответил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Ответ, естественно, не носит детального характера. Но, по крайней мере, там высказывается понимание озабоченности (России) и готовность к диалогу на этот счет", – сказал Песков журналистам.

Сам Макрон на пресс-конференции в Париже заявил, что российское предложение о моратории сейчас принимать не следует, однако оно может стать базой для дальнейших дискуссий. Президент Франции также сообщил, что ознакомил со своим ответом на письмо президента России союзников по НАТО.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил сожаление в связи с отказом президента Франции принимать предложение РФ о моратории.

"Опасная позиция", - написал Слуцкий в твиттере, высказав мнение, что взаимный отказ от развертывания ракет в Европе мог бы смягчить последствия развала ДРСМД.

По его мнению, вынужденная солидарность с Вашингтоном в данном случае несет угрозу европейской безопасности.

Обозреватель Анастасия Николаева

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