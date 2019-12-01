Поездка в один конец

01.12.19 16:15

Interfax-Russia.ru – Девятнадцать человек погибли в ДТП с автобусом в Забайкалье. Еще более 20 получили различные травмы.

Пассажирский автобус, следовавший из Сретенска в Читу, упал с моста через реку Куэнга в Сретенском районе Забайкалья. Как сообщили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло 1 декабря в 15:00 по местному времени. По данным региональных властей, в результате ДТП погибли 19 человек, еще 21 пассажир получил различные травмы.

"По данным департамента ГО и ПБ Забайкальского края, 19 человек погибли, 21 получил различные травмы", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Среди погибших - двое детей, уточнили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ. На видео с места ДТП, опубликованных в соцсетях и СМИ, видно, что автобус упал на крышу. Корпус сильно деформирован.

Пострадавших, по данным Минздрава России, распределили по 3 медучреждениям (https://75.ru/news/137283): восемь человек - в районную больницу города Шилка, восемь - Нерченскую центральную районную больницу (ЦРБ), еще троих - в Сретенскую ЦРБ. Состояние 18 оценивается как средней тяжести, одного - как тяжелое. Местонахождение еще двух пострадавших не уточняется.

"Пациентам проводятся необходимые обследования. Эвакуация пострадавших в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется. Ведущие специалисты федеральных медучреждений готовы к проведению телемедицинских консультаций", - сообщили в министерстве.

Еще 10 пострадавшим госпитализация не понадобилась.

По данным Минздрава, всего на месте ЧП работали 6 бригад скорой медицинской помощи и 2 вертолета Центра медицины катастроф.

"Ситуация с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой", - подчеркнули в министерстве.

Между тем, по данным регионального Минздрава, четверых пострадавших при падении автобуса, изначально доставленных в Сретенскую ЦРБ, транспортируют бортом санавиации в Читу.

"Четверо пострадавших в результате аварии с рейсовым автобусом будут транспортированы бортом санавиации в Читу. Их состояние тяжелое. В эти минуты медики проводят предтранспортную подготовку больных. Вопрос о перевозе пятого пациенте решается", - говорится в сообщении министерства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой предпринять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате ДТП с автобусом в Забайкалье, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. По его словам, председатель правительства выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщили "Интерфаксу" в МЧС России, специалисты к настоящему времени уже завершили все аварийно-спасательные работы на месте аварии.

"По состоянию на 13.00 (мск) аварийно-спасательные работы в Забайкальском крае завершены. По уточненным данным, в автобусе находилось 43 пассажира и водитель (...) погибло 19 человек из них 2 ребенка", - сказали в ведомстве.

Всего, по данным Главного управления МЧС России по региону, в ликвидации последствий ДТП участвовало более 70 человек, а также использовалось 23 единицы техники.

Также ГУ МЧС России по Забайкальскому краю открыло "горячую линию" для оказания информационной поддержки и психологической помощи родным и близким погибших и пострадавших в аварии с автобусом. Как сообщается на сайте регионального главка, звонки принимают по номеру 8 (3022) 35-61-61.

Тем временем, Министерство труда и социальной защиты населения региона совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Забайкальского края объявили сбор средств для оказания материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в результате ДТП в Сретенском районе Забайкальского края. Желающие могут перечислить средства прямо на счет Фонда с пометкой "Помощь пострадавшим в ДТП". Реквизиты указаны на сайте правительства региона.

"В вопросах расходования средств, которые поступят на счет, гарантирована полная прозрачность. Распределение будет вестись с учетом мнений специалистов отделов социальной защиты населения, которые работают на месте аварии. Отчет будет размещен на сайте Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края", - отметила министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова.

По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

"Автобус Kia Grandbird, выполнявший рейс по маршруту "Чита-Сретенск", упал с моста через реку Куэнга в 60 км от города Сретенска. На место происшествия направлены следователи-криминалисты краевого следственного управления СК", - говорится в пресс-релизе ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Также проверку по факту ДТП организовала и прокуратура Забайкальского края.

"В ходе проверки будет дана оценка как действиям перевозчика, так и органов местного самоуправления и иных органов, отвечающих за безопасность на соответствующем участке дороги и владеющие мостом, с которого произошло падение автобуса", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, компанию-перевозчика, которой принадлежал упавший с моста автобус, проверит и Ространснадзор.

"На место аварии вылетел руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, и.о. начальника управления Госавтодорнадзора Алексей Сергеев, а также руководство территориального отдела Госавтодорнадзора по Забайкальскому краю. По факту аварии Ространснадзором будет проведена проверка", - говорится в сообщении организации.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" источник в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО), пассажиры автобуса, упавшего с моста в Забайкалье, не были застрахованы.

"Если данные госномера (М7940Н75) не содержат ошибки, это может означать, что владелец конкретного транспортного средства мог не застраховать свою ответственность в качестве пассажирского перевозчика по обязательному закону", - пояснил собеседник агентства.

В этом случае, пояснил источник, вся ответственность за возмещение ущерба пострадавшим ложится на перевозчика. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Обозреватель Наталья Пономарева

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