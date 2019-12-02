Время скорби

02.12.19 12:20

© РИА Новости. Илья Московец

Interfax-Russia.ru – Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявили в Забайкалье. Семьям погибших и пострадавшим выплатят компенсации.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря Днем траура по 19 погибшим в ДТП с автобусом в Сретенском районе региона.

"Правительством края будет оказана помощь и поддержка всем тем, у кого в больницах сейчас находятся с травмами близкие, всем тем, кто близких потерял. Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. 2 декабря в Забайкальском крае объявлено днем траура", – заявил глава Забайкалья.

По данным местных властей, в День траура на всей территории региона будут приспущены государственные флаги РФ, а также отменены развлекательные передачи и мероприятия.

Как сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Кефер, семьи погибших в результате ДТП, а также все пострадавшие в аварии получат денежные компенсации от местных властей.

"В соответствии с федеральными правилами, мы определили сумму компенсаций, которые необходимо выплатить в связи с этим трагическим событием. Семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, пострадавшим средней и тяжелой степени – по 400 тыс. (рублей), пострадавшим легкой степени – по 200 тыс. рублей", – сообщил он.

Кефер отметил, что власти постараются выплатить людям компенсации в самые короткие сроки, а также проследить, чтобы никто из пострадавших в этой трагедии не оказался вне списка.

"Ориентировочно общая сумма составит порядка 25-27 млн рублей, средства будут направлены из резервного фонда правительства Забайкалья", – также уточнил зампред правительства региона.

Кроме того, семьи погибших в аварии с автобусом получат по 2 млн рублей от АО "СОГАЗ".

"Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП в Сретенском районе Забайкальского края, застрахована в АО "СОГАЗ". Родственники пассажиров автобуса, погибших в результате этого происшествия, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2 млн 25 рублей в соответствии с требованиями закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика", – сообщили в пресс-службе страховой компании.

Для этого им необходимо обратиться в ближайший офис "СОГАЗ" с письменным заявлением на выплату, предъявить паспорт, свидетельство о смерти близкого человека, документы о произошедшем событии и его обстоятельствах, а также подтверждающие факт нахождения на иждивении у погибшего или родство с ним.

Вместе с тем, как отметили в СОГАЗе, право на выплаты имеют и пассажиры автобуса, пострадавшие в результате аварии. Им также советуют обратиться в страховую компанию с письменным заявлением, паспортом, документом о произошедшем событии и его обстоятельствах, составленным перевозчиком, а также справкой из медучреждения, в которое был доставлен или самостоятельно обратился пострадавший (с указанием характера полученных травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспособности).

"Пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами и после завершения лечения. Размер выплат для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера полученной травмы", – отметили в пресс-службе страховой компании.

Как сообщалось, пассажирский автобус, следовавший из Сретенска в Читу, упал с моста через реку Куэнга в Сретенском районе Забайкалья. Как сообщили в региональном управлении МЧС, ЧП произошло 1 декабря в 15:00 по местному времени. По данным региональных властей, в результате ДТП погибли 19 человек, еще 21 пассажир получил различные травмы.

По данным региональных властей, с места трагедии в Сретенскую, Нерчинскую и Шилкинскую центральные районные больницы (ЦРБ) бригады скорой медицинской помощи доставили 21 человек (7 человек – в районную больницу города Шилка, 8 – Нерченскую ЦРБ, еще 6 – в Сретенскую ЦРБ). Позднее наиболее тяжелых пациентов (11 человек) переместили санавиацией в больницы Читы.

"Всех пациентов распределили по краевым медицинским организациям. Всю необходимую медицинскую помощь они получат в полном объеме", – сообщил министр здравоохранения края Валерий Кожевников.

Он добавил, что 2 декабря ожидается прибытие в Читу еще двух бортов санитарной авиации. С полным списком пострадавших и погибших во время аварии в Сретенском районе региона можно ознакомиться на сайте правительства региона.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 2 декабря Александр Осипов навестил пострадавших, которые проходят лечение в краевой клинической больнице в Чите. Некоторым из них уже сделаны операции, угрозы для жизни нет.

"Все внимание, в первую очередь, уделяется сохранению жизни и восстановлению здоровья пострадавших. Также мы сосредоточены на том, чтобы оказать помощь и поддержку семьям, которые утратили родных и близких в этой аварии", – заявил губернатор.

Как сообщалось, по факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил своему аппарату взять на контроль ход расследования причин автоаварии.

"Компетентные органы и соответствующие службы должны тщательно разобраться в ситуации. Надо сделать все возможное, чтобы подобные трагедии не повторялось", – цитирует Трутнева пресс-служба полпредства.

Кроме того, вице-премьер правительства РФ поручил губернатору Забайкальского края Александру Осипову оказывать всестороннюю помощь и поддержку пострадавшим и семьям погибших в аварии.

Также ситуация в Забайкалье находится на контроле вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой.

"Ситуация с ДТП в Забайкалье находится на особом контроле у заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой. Вице-премьер выражает свои глубочайшие соболезнование родным и близким погибших", – сообщили журналистам в аппарате Голиковой.

В свою очередь глава Забайкалья пообещал разобраться в причинах произошедшей трагедии.

"Проводятся все мероприятия для того, чтобы установить причины произошедшей трагедии. Отданы распоряжения по линии правительства и прокуратуры края об анализе и проверке транспортных средств, которые занимаются пассажирскими перевозками, чтобы исключить причины повторного возникновения подобных трагедий. Это не первая трагедия в Забайкалье, к сожалению. Нужно быть более внимательными и собранными, особенно тем, от кого зависит жизнь других людей", – подчеркнул Александр Осипов.

Обозреватель Наталья Пономарева

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