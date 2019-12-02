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По "восточному" маршруту: дан старт поставкам российского газа в Китай
 
 
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На новый уровень

© РИА Новости. Сергей Гунеев
Interfax-Russia.ru – Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского газа в Китай по "восточному" маршруту.

Договор купли-продажи российского газа по "Силе Сибири" между "Газпромом" и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией" (CNPC) был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай до 38 млрд куб.м газа в год.

Полная протяженность газопровода "Сила Сибири" – около 3 тыс. км. Магистраль будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области.

Основной объем работ на линейной части магистрального газопровода, строительство которого началось в сентябре 2014 года, завершили в декабре прошлого года. В августе к экспортной магистрали было подключено Чаяндинское месторождение в Якутии, являющееся первоочередной базой поставок газа в Китай, после чего "Газпром" начал заполнять "Силу Сибири" газом.

К концу октября газ с Чаяндинского месторождения в Якутии был доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Таким образом, линейная часть газопровода была подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай.

Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря 2019 года. Особый шарм этой дате придавало то, что в этот день в России отмечается День работника органов госбезопасности. Однако в феврале этого года срок был сдвинут на начало декабря.

2 декабря президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста, связавшего Сочи, Пекин и компрессорные станции в России и Китае, дали старт поставкам российского природного газа в Китай по "восточному" маршруту.

"Все объекты для начала поставок по восточному маршруту готовы как на российской, так и на китайской стороне. Благодарю сотрудников "Газпрома" и подрядных организаций за высокий профессионализм и проделанную работу", – сказал президент России.

По его словам, этот проект выводит отношения двух стран на качественно новый уровень и приближает их к достижению цели выйти к 2024 году на уровень товарооборота в $200 млрд.

"Контракт, подписанный нашими странами в 2014 году, стал крупнейшим соглашением в истории отечественной газовой отрасли, за 20 лет по газопроводу "Сила Сибири" в Китай будет поставлено свыше триллиона кубометров газа", – сказал Путин.

Он отметил, что в рамках проекта в Якутии с нуля в тяжелых условиях был создан новый центр газодобычи, осваивается уникальное по своему размеру запасов Чаяндинское месторождение, протяженность трубопроводной магистрали по территории России составит порядка 3 тыс. км.

"Для нашей страны, для России, этот проект важен еще и потому, что газ по трубопроводу пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире", – напомнил глава российского государства.

Он от всей души поблагодарил инженеров, строителей, всех работников "Газпрома", их китайских коллег и всех подрядчиков "за высокий профессионализм и отличную работу".

"В настоящее время газопровод "Сила Сибири" заполнен газом и находится под давлением. "Газпром" готов к началу поставок газа в Китайскую Народную Республику", отрапортовал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер с компрессорной станции (КС) "Атаманская" (на этапе строительства называлась "Зейская").

"Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите дать команду на открытие линейного крана", – сказал Миллер.

"Разрешаю", – скомандовал Путин.

"Диспетчер, прошу открыть линейный кран", – сказал глава "Газпрома".

Когда газ пошел в китайскую ГТС на аплодирующих работников КС Хайхэ посыпались конфетти.

Полгода газопровод "Сила Сибири" будет работать в режиме пуско-наладки. Как пояснял в сентябре вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам российско-китайской межправкомиссии по энергетическому сотрудничеству, такие условия изначально прописаны в договоре с КНР.

"Поднимаются, конечно, вопросы, чтобы это были гарантированные объемы, ежесуточные объемы поставляемого газа. Но это не возможно и не требуется в соответствии с договором и невозможно объективно по технологическим причинам, потому что ничего гарантировать в режиме пуско-наладки невозможно", – добавил Козак.

На уровень поставки в 38 млрд куб.м газа в год газопровод должен выйти в течение пяти лет, а пока идет период наращивания поставок, объемы оговорены на уровне 5 млрд куб.м на 2020, 10 млрд кубометров на 2021 и 15 млрд кубометров на 2022 год. Минимальное контрактное количество составляет 85% от этих объемов.

По оценкам экспертов, запуск "Силы Сибири" также поспособствует газификации Восточной Сибири. Как считают ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука (ИНГГ, Новосибирск), расположение трассы газопровода в будущем позволит организовать сбыт природного газа с уже разрабатываемых нефтегазовых месторождений. Это, в свою очередь, создаст основу для планомерной газификации регионов и промышленных объектов на востоке страны, а также сети региональной и внутрипоселковой газовой инфраструктуры.

Причем, в институте подготовлена и программа газификации Красноярского края, который не попадает в районы расположения "Силы Сибири" или других глобальных систем.

В настоящее время на востоке конечной точкой Единой системы газоснабжения является село Проскоково Кемеровской области, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке аналогичной системы до сих пор не сформировано, и недропользователи вынуждены самостоятельно строить подводящие газопроводы.

Небольшие локальные системы газоснабжения есть в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии, однако они позволяют обеспечить газом только отдельные населенные пункты или предприятия. Уровень газификации регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока (около 10%) почти в семь раз ниже среднероссийского показателя (68,5%).

При этом, отмечают ученые, масштабная газификация восточной части РФ, связанная с вводом в эксплуатацию газопровода "Сила Сибири", не приведет в будущем к дефициту газа. По их прогнозу, в 2020-х и 2030-х годах будет возможно поддерживать добычу природного и попутного нефтяного газа на территории Восточной Сибири и Якутии на уровне 75 млрд кубометров в год, а в перспективе довести ее и до 100 млрд кубометров.

Обозреватель Анастасия Николаева

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