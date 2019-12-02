Место знаний

02.12.19 16:49

Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.

Один из трендов современного мира – дефицит рабочих мест, который останется с развитием технологий. Но наряду с этим эксперты отмечают и нехватку квалифицированных кадров. Современные компании готовы вкладываться в переобучение персонала и тщательнее подбирать новых сотрудников, однако это не решает проблему полностью. Поэтому подготовку новых кадров теперь начинают со школы, и хотя далеко не все школьники определились с профессией, им дают возможность попробовать себя в той или иной профессии и задуматься над тем, хотят ли они сделать ее делом своей жизни.

В Москве для этих целей создана целая система развития человеческого капитала. В нее входят различные развлекательные и образовательные проекты, суть которых в том, чтобы житель столицы любого возраста мог повысить свой личностный и профессиональный уровень. Проще говоря – учился чему-то новому или совершенствовал имеющиеся знания. При этом развлекательные проекты направлены на популяризацию перспективных профессий, а образовательные – повышение профессионального уровня с помощью различных курсов.

Так, подготовкой квалифицированных кадров со школы занимаются в детских технопарках. К 2024 году такие учреждения должны появиться в городах с населением от 60 тыс. человек. В Москве детских технопарков уже 16, программы рассчитаны на учеников 7-11 классов и студентов колледжей.

Для учеников технопарков создана 81 лаборатория, в которых обучают робототехнике, IT, космонавтике, биотехнологиям и пр. Всего разработано 31 направление обучения.

"Система московских технопарков – это огромный кадровый ресурс для многих компаний. Здесь воспитывают новое поколение ребят, которые спустя несколько лет пополнят ряды высококвалифицированных, высокооплачиваемых специалистов", – сказала Interfax-Russia.ru начальник отдела департамента развития персонала и сопровождения проектов госкорпорации "Роскосмос" Ксения Трунова.

Она также напомнила, что прошедшие обучения в технопарке получают дополнительные баллы к ЕГЭ. Например, МГТУ им.Н.Э. Баумана, МИЭТ, Политех, МФТИ, МФЮА и РГСУ дают таким выпускникам детских технопарков 10 дополнительных баллов при поступлении.

В свою очередь архитектор, руководитель Школы архитектуры "Строй!ка" при технопарке "На Зорге" Евгения Степанова убеждена, что детей сейчас недооценивают.

"Это только кажется, что нынешнее поколение аморфно, ничем не увлекается. Они зажигаются, как только видят, что их труд приносит реальные результаты, что их усилия не зря. (...) Некоторые из уже созданных и защищенных детьми проектов уже взяли на вооружение несколько местных школ", – рассказала Interfax-Russia.ru Степанова.

Для студентов вузов правительство Москвы и Рособрнадзор разработали другой проект – Добровольный квалификационный экзамен – в рамках которого студенты ищут нетривиальные решения проблем крупных столичных компаний. Победители получают возможность пройти стажировку и впоследствии трудоустроиться в эту компанию. Так, в Сбербанк устроились 26 победителей проекта, в ВТБ – 16 студентов, в РЖД и ГК "Геоскан" – по пять человек, еще четыре – в Danone. Оплачиваемой стажировкой в правительстве Москвы наградили 16 участников проекта.

Добровольный квалификационный экзамен запустили в 2017 году, два года спустя количество его участников превысило 6 тыс. человек.

Несколько проектов разработано и для тех, кто хочет перейти от теории к практике, побывать на настоящем производстве, повысить свою квалификацию или получить новую профессию.

Например, участники акции "День без турникетов" могут бесплатно посетить многие предприятия города. Причем, в этот список входят не только высокотехнологичные производства и it-парки, но и, например, кондитерские.

Проект запущен в 2012 году и стал очень популярен среди москвичей.

"С тех пор число ее участниками стали свыше 100 тыс. человек и более 200 инновационных производств столицы. Сегодня это масштабный городской праздник, в котором каждый раз принимают участие тысячи жителей Москвы и гостей столицы – ведь это отличная возможность увлекательно и познавательно провести время всем вместе", – сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, каждый раз программа "Дня без турникетов" формируется по-разному: помимо самой экскурсии для участников готовят мастер-классы, литературные чтения, открытые лекции о современных технологиях и предпринимательстве.

В 2019 году проект признан "Лучшим деловым мероприятием" VII Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма "Russian Open Event Expo".

Поучаствовать в разных мастер-классах или посетить Центр развития карьеры можно в инновационно-образовательном комплексе "Техноград", который открылся в 2018 году на ВДНХ. Комплекс рассчитан на посетителей любого возраста: школьники могут узнать об интересующих их профессиях, студенты – поработать на современном оборудовании и узнать о требованиях потенциальных работодателей, а взрослые – усовершенствовать свои профессиональные компетенции и получить новую специальность на курсах повышения квалификации или мастер-классах.

"В "Технограде" ученики работают на высокотехнологичном оборудовании, и некоторые из этих станков вы не найдете больше нигде в городе. В 2019 году через инновационно-образовательный комплекс "Техноград" прошли около 280 тыс. человек", – сказала заместитель руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Олеся Беленькая.

Возможно благодаря в том числе этим инициативам Москва в 2019 году поднялась на 10 пунктов в рейтинге инновационных городов мира 2thinknow (Innovation Cities Global Index) и заняла 38 место из 500 возможных.

"В топ-5 городов вошли Нью-Йорк, Токио, Лондон, Лос-Анджелес и Сингапур. Равное с Москвой количество баллов набрали японская Осака, канадский Ванкувер, Портленд и Лас-Вегас. Москва оставила позади себя в рейтинге Стамбул, Осло, Рим, Копенгаген, Дублин, Гонконг, Хельсинки, Брюссель", – сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В рейтинг включены еще 20 российских городов: Санкт-Петербург (109 место), Казань (393), Новосибирск (405), Екатеринбург (416), Ростов-на-Дону (419).

Города-претенденты оценивались по трем блокам: инфраструктура для человеческого капитала, рыночный потенциал и культурное достояние.

В свою очередь глава департамента экономической политики Москвы Денис Тихонов сообщил, что всего за семь лет Москва поднялась в рейтинге 2thinknow более чем на 150 позиций: в 2012 году она занимала в нем 192 место.

Обозреватель Татьяна Кочеткова