По старым правилам

03.12.19 12:56

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – Власти РФ продлили разрешение на ввоз через таможню Дальнего Востока подержанных праворульных автомобилей без устройства "ЭРА-ГЛОНАСС".

Правительство РФ продлило разрешение на ввоз через дальневосточные таможни подержанных иномарок без обязательного их оснащения системой экстренного вызова при аварии "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Меня просил Юрий Петрович (Трутнев, вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе – ИФ), мы подготовили временный порядок. Но временное часто продолжается дольше, чем, наверное, это надо было бы. Но, тем не менее, поскольку проблема до сих пор не решена, хочу известить, что подписал это уже не временный даже порядок, а распоряжение целое правительства о том, чтобы установить правила ввоза на территорию России бывших в употреблении транспортных средств жителями ДФО", – заявил 3 декабря на совещании с вице-премьерами глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Вместе с тем, премьер-министр отметил, что проблему с такими иномарками рано или поздно нужно будет решать.

"Но мы должны понимать, что в конечном счете потом с этим всем делать. Я посмотрел, ко мне в социальных сетях обращались, говорили, что все склады уже заполнены, и что это насущная проблема. Такое решение принято. Срок действия этого распоряжения 1 год с момента подписания", – добавил Медведев.

Обращаясь к вице-премьерам, глава правительства попросил держать его в курсе ситуации и проинформировать, если вдруг чиновники на местах решат что-то по этому поводу предпринять.

"Потому что бесконечно это продлевать, наверное, неправильно, надо принимать какие-то меры для решения той задачи, которую мы с вами обсуждали, когда находились во Владивостоке", – сказал Медведев.

Напомним, что с 1 января 2017 года в РФ изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей. В частности, одним из обязательных условий регистрации (постановки на учет – ИФ) такого транспортного средства (ТС) стала установка на нем государственной системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС". При этом порядок, как следует оборудовать ей подержанные иномарки, впервые ввозимые на территорию Таможенного союза, российские власти сходу не определили. Дело в том, что новые автомобили оснащают устройством прямо на конвейере, а вот на подержанных машинах такого оборудования нет. В итоге за первые полтора месяца после введения новых правил на складах одной только Владивостокской таможни скопилось около тысячи машин.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Жители сразу нескольких дальневосточных регионов разместили в интернете ряд петиций как к местным, так и федеральным властям с требованием отменить новшества в техническом регламенте или дать разъяснение о том, как и кто именно будет устанавливать систему "ЭРА-ГЛОНАСС" на ввезенный автомобиль.

В марте 2017 года власти ввели временный порядок оформления подержанных автомобилей, ввозимых на территорию страны.

Согласно установленным правилам, автовладелец должен был самостоятельно приобрести оборудование у компании "ГЛОНАСС", а затем предъявить соответствующие документы (договор) и сам прибор сотрудникам таможни. Последние в свою очередь вносили VIN-номер автомобиля, номер кузова и ID устройства в государственную автоматизированную информационную систему "ЭРА-ГЛОНАСС" и выдавали автолюбителю специальный сертификат безопасности конструкции транспортного средства. Затем хозяин автомобиля должен был пройти ряд обязательных таможенных процедур, после чего ему выдавался паспорт транспортного средства. Затем автовладельцу давалось 10 дней, чтобы установить систему "ЭРА-ГЛОНАСС" на своего "железного коня" в одном из сертифицированных центров региона и поставить машину на учет в ГИБДД. К слову, тогда же в Приморье открылись три сертифицированных центра по установке системы "ЭРА-ГЛОНАСС" на подержанные иномарки.

Однако автомобилисты продолжали жаловаться на неудобства при оформлении авто и опасались, что новая система может значительно увеличить стоимость машины, при этом, по их мнению, нет гарантии, что "ЭРА-ГЛОНАСС" будет корректно работать со штатной электроникой.

В итоге 22 ноября 2018 года правительство РФ ввело мораторий на установку "ЭРА-ГЛОНАСС" для жителей Дальневосточного федерального округа, но только на один год. Решение о введении так называемого временного порядка (моратория) глава правительства Дмитрий Медведев принял после встречи с Трутневым.

В середине октября текущего года Трутнев заявлял о намерении правительства РФ продлить еще на год действие временного порядка ввоза иномарок на Дальний Восток. По его словам, об этом неоднократно просили жители макрорегиона, поскольку автомобили с правым рулем "по-прежнему популярны в дальневосточных регионах, а систему "ЭРА-ГЛОНАСС" нужно под такой тип машин доработать".

"Нужно облегчать жизнь людей, слышать актуальные запросы и делать все возможное, чтобы людям было комфортно жить", – сказал тогда журналистам полпред.

В поддержку инициативы вице-премьера РФ выступили лидеры ряда региональных общественных организаций.

"Решение продлить временный порядок ввоза машин без необходимости установки "ЭРЫ-ГЛОНАСС" мы только приветствуем. Это в интересах дальневосточников, которые по-прежнему выбирают "правый руль". Экономятся время, деньги, и нет вмешательства в протестированные производителем системы автомобиля", – заявил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" глава общественной организации "Краевое общество автовладельцев Приморья" Алексей Дрюченко.

По его словам, устройство в регионе "пока себя не проявило".

"По опросам, которые мы проводили среди автомобилистов, на чьих машинах уже установлена система "ЭРА-ГЛОНАСС", у нас сложилось мнение, что в нашем регионе это устройство никак себя не проявило. Максимальная польза, которую удалось зафиксировать, это возможность оформления ДТП без вызова автоинспекторов. Но эта возможность появилась только в октябре 2019 года, и то при условии, что "ЭРА-ГЛОНАСС" стоит на машинах всех участников аварии", – сказал Дрюченко.

Оператор системы "ЭРА-ГЛОНАСС" – АО "ГЛОНАСС" – в свою очередь заявил, что не получал никаких официальных документов о продлении временного порядка ввоза иномарок на Дальний Восток без этой системы.

Между тем, как сообщил в ноябре спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, система "ЭРА-ГЛОНАСС" помогает спасти около 4 тыс. человеческих жизней в год.

"В этом году в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" поступило 26 тыс. вызовов, из них 17 тыс. – в автоматическом режиме", – сказал Иванов на IX Международном конгрессе "ЭРА-ГЛОНАСС".

Он также уточнил, что система передает сигнал в автоматическом режиме в особо серьезных случаях, когда водитель не в состоянии сам нажать на кнопку.

"По мнению специалистов, "ЭРА-ГЛОНАСС" ежегодно помогает спасти жизни от 3 до 4 тыс. человек", - добавил Иванов.

Напомним, что система "ЭРА-ГЛОНАСС" начала действовать в России с 1 января 2015 года. Ее основная цель - максимально быстро сообщить данные о ДТП сотрудникам экстренных служб. Работает эта система следующим образом: когда автомобиль попадает в аварию, терминал, установленный в нем, автоматически определяет местоположение пострадавшей машины. Затем устройство по каналам мобильной связи передает в систему "ЭРА-ГЛОНАСС" информацию о точных координатах, времени происшествия и тяжести ДТП, а также VIN-номер автомобиля в "систему-112" или дежурную часть МВД.

По данным разработчиков, тревожная кнопка крепится, в основном, на потолочную консоль – для того чтобы избежать случайного нажатия, но при этом так, чтобы водитель мог легко до нее дотянуться. Чтобы запустить систему, пострадавшему нужно выполнить несколько простых действий: снять предохранитель, открыть крышку и нажать кнопку несколько раз (она не срабатывает мгновенно, в первые секунды, опять же для того, чтобы исключить ложный вызов). Далее происходит соединение с системой вызова экстренных и оперативных служб.

Также система в некоторых случаях может сработать и в автоматическом режиме – к примеру, в случае тяжелого ДТП, когда акселерометр зафиксирует резкое изменение скорости или траектории движения автомобиля и определенную силу удара. Для новых машин такие показатели сегодня определяют на основании краш-тестов (фронтальный и боковой удары и переворот проходит каждая модель, которая сходит с конвейера). Те же параметры, как правило, задают и для подержанных автомобилей.

Обозреватель Наталья Пономарева

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