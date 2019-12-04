Неожиданная отставка

04.12.19 13:19

Фото администрации Приморья

Interfax-Russia.ru – Глава медцентра Дальневосточного федерального университета лишился должности из-за судимости. На защиту медика встал губернатор Приморья.

Руководство Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 29 ноября уволило главного врача Медицинского центра (МЦ) вуза Олега Пака. Причиной стала судимость нейрохирурга, о которой он умолчал при устройстве на работу.

"В университет от бывшей супруги Олега Пака поступила информация об имевшейся у него судимости. Проведенная служебная проверка показала, что Олег Игоревич действительно был осужден решением суда от 8 февраля 2010 года за избиение супруги по статьям Уголовного кодекса РФ 130 и 116.1 ("Оскорбление" и "Побои"). К сожалению, при трудоустройстве в университет в 2011 году Олег Игоревич об этом обстоятельстве не сообщил, возможно, по забывчивости", - говорится в сообщении пресс-службы университета, текстом которого располагает агентство "Интерфакс - Дальний Восток".

В вузе пояснили, что в соответствии со ст. 351.1 Трудового кодекса РФ наличие судимости, в том числе погашенной, по перечисленным статьям препятствует работе в образовательной организации.

"По мнению ряда юристов, осужденные ранее по таким статьям не могут быть приняты на работу, и подлежат увольнению, если были трудоустроены ранее. На сегодняшний день вопрос передан на рассмотрение в суд, который и примет окончательное решение. При этом, как мы уже неоднократно сообщали Олегу Игоревичу, согласно Трудовому кодексу, университет сможет вернуться к вопросу его трудоустройства в Медицинском центре при положительном заключении Комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Приморского края", - говорится в пресс-релизе ДВФУ.

Напомним, что сообщение об увольнении главврача Медцентра ДВФУ появились в местных СМИ еще 29 ноября (тогда причины отставки не назывались). Новость вызвала широкий общественный резонанс: тема широко обсуждалась в соцсетях и на различных форумах, а онлайн-петицию против увольнения Пака, адресованную руководству страны, к моменту публикации данного материала подписали уже более 12 тыс. человек.

"Сложно представить более профессионального врача, нейрохирурга, кандидата медицинских наук, врача высшей категории. Олег Игоревич проходил стажировки в Медицинских госпиталях Южной Кореи, Великобритании, США и Германии, изучая самые современные методы, чтобы лечить пациентов и делиться опытом с коллегами в России", - отметили авторы обращения.

Также они перечислили все регалии главврача. Как следует из петиции, он является членом Ассоциации нейрохирургов России, с 2004 года - главным детским нейрохирургом Департамента здравоохранения Приморского края, с 2007 года - членом Президиума Всероссийской общественной организации "Общество по детской нейрохирургии", с 2011 года - действительным членом Международной ассоциации детских нейрохирургов (ISPN). Кроме того, как отмечается в обращении, в 2014 году Олег Пак вошел в общественный совет ОАО "Аэрофлот", в 2015 году стал активистом Общероссийского народного фронта "За качественную и доступную медицину", а в 2019 году - сопредседателем Приморского штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ). Особо отмечаются заслуги Пака в области развития спорта для людей с ограниченными возможностями.

"Олег Игоревич являлся главным врачом МЦ ДВФУ с 2013г. За это время ДВФУ стал одним из лучших Медицинских Центров на Дальнем Востоке. Доктор наладил работу огромного центра, собрал команду опытных профессионалов, в центре внедрялась и оказывалась высокотехнологичная медицинская помощь", - пишут авторы послания.

Они отмечают, что новость об увольнении Олега Пака стала шоком для его коллег и пациентов.

"Кому и для чего понадобилось снять с должности человека, который стоял у истоков современнейшей клиники, вложил все силы и душу в развитие центра, собрал вокруг себя команду лучших профессионалов, внедрял новейшие технологии лечения, благодаря которому Медцентр славится на всем Дальнем Востоке?", - задаются вопросом авторы петиции.

Также на защиту врача встал и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. 3 декабря он лично встретился с Олегом Паком и пообещал ему, что будет ходатайствовать перед руководством ДВФУ о восстановлении в должности.

"К нам поступила масса обращений от жителей края в поддержку врача (Олега Пака – ИФ). Мы изучили ситуацию, и я уверен, что ректор вуза (Дальневосточного федерального университета - ИФ) Никита Анисимов сейчас разбирается детально с этим вопросом, чтобы решения были справедливые и объективные. В первую очередь, важно соблюсти интересы тысячи жителей края, которые проходят через центр", - заявил Кожемяко.

Губернатор также отметил, что за время работы на своем посту (7 лет) Олег Пак помог множеству людей, а клиника, где он работал главным врачом, по праву считается лучшей на всем Дальнем Востоке.

"Мы даем госзадание на ряд операций и нам не безразлично, кто будет возглавлять это медицинское учреждение. Сейчас нареканий со стороны пациентов нет и для нас это основной критерий работы главврача. Мы будем ходатайствовать перед руководством ДВФУ, чтобы вас вернули на работу, и вы могли свободно делать важное дело - заботиться о здоровье, лечить жителей всего Дальнего Востока", - сказал Кожемяко.

В свою очередь Олег Пак поблагодарил губернатора за оказанное ему доверие.

"Я сожалею об ошибках молодости. Постараюсь не подвести ваше доверие, руководства университета и Министерства образования и науки. Такая поддержка дает еще больше сил для работы на благо наших пациентов", - сказал медик.

Также в поддержку Пака высказалась и помощник депутата Государственной Думы РФ Сергея Сопчука Майя Шалунова.

"Зима 2014 года. Меня на пешеходном переходе сбил лихой байкер. Сотрясение мозга, разбитая техника, вынужденный больничный без физической возможности даже читать. Олег Игоревич тогда помог восстановить здоровье, как потом не раз помогал моим родным и близким. За что я ему безмерно благодарна!", - написала она у себя на странице в Фейсбуке.

Шалунова отметила, что хотела бы разобраться в причинах возникшей ситуации и услышать позицию самого Пака.

Похожие слова в адрес врача у себя в соцсетях написала и руководитель Комитета по развитию женского предпринимательства "Опора России" Лариса Бутенко.

"Олега Пака знаю лично, не первый год. Никогда он не отказывал в помощи. В рамках ОНФ он всегда отстаивал интересы пациентов и качество медицинских услуг. Противостоял снижению расходов на медицину в крае, и был против завышения цен на медрасходники и медоборудование", - отметила она.

По словам Бутенко, на днях она читала новости об увольнении врачей в Москве и даже не предполагала, что это может коснуться и ее знакомого.

"Олег Игоревич без ДВФУ проживет, его будут рады принять на работу не только в медицинских учреждениях страны, но и мира. А вот как мы будем без такого Человека, другой вопрос", - добавила она.

Тем временем, сам Олег Пак разместил на своей странице в Фейсбуке слова благодарности в адрес тех, кто выступил в его поддержку.

"Спасибо большое всем, кто поддерживает меня в эти трудные дни. Конечно, мои старшие дети приятно удивили своей жизненной позицией в поддержке отца. Значит, мы их правильно воспитываем. Средняя дочь Лиза меня вчера спросила: "Папа, а почему Вы больше не работаете в больнице? " Я ей ответил вопросом: "Доча, а почему ты об этом спрашиваешь? " Она в ответ: "Детишек жалко... ", - написал врач.

Вместе с тем, Пак отметил, что готов к диалогу с руководством ДВФУ.

"Большое спасибо губернатору, что лично разобрался в этой неординарной ситуации с моим увольнением, и дал надежду на мирное урегулирование в досудебном порядке. От себя добавлю, что я готов поддержать такой вариант решения, тем более что с самим ректором ДВФУ Н.Ю. Анисимовым у нас прекрасные отношения, а мое увольнение подписали другие люди в его отсутствие", - также отметил нейрохирург.

Обозреватель Наталья Пономарева

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