Удар по отношениям

04.12.19 14:35

© РИА Новости. Антон Денисов

Interfax-Russia.ru – США вновь не выдали визы членам российской делегации. При этом Москва до сих пор не получила информацию о причине предыдущей невыдачи виз - на сессию Генассамблеи ООН.

"Визовая война" на этот раз затронула членов российской делегации Федерального казначейства, которые должны были принять участие в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии 3 декабря, а также директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова, планировавшего посетить молодежный форум в Нью-Йорке 28-29 ноября.

В посольстве РФ в Вашингтоне считают, что своими действиями "официальные власти США последовательно ограничивают въезд наших официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы".

"Вызывает озабоченность нежелание госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами. В результате страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире", - заявили в российской дипмиссии.

Российские дипломаты ожидают, что "американская сторона откажется от порочной визовой практики", поскольку подобные действия американских властей ведут "к дальнейшей деградации и без того непростых отношений между двумя странами и противоречат заявлениям представителей администрации США о необходимости их нормализации".

При этом, обращают внимание в посольстве, Москва так и не получила ответы от Вашингтона на вопрос, почему членам российской делегации, которые направлялись в Нью-Йорк для участия в текущей 74-й сессии Генассамблеи ООН, не были выданы (http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=1067763) въездные визы.

Позднее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил "Интерфаксу", что США не выдали визы не только российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН, но и делегации на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Тогда, напомнили российские дипломаты, США в нарушение собственных обязательств создали препятствия для участия российской стороны в заседаниях Первого и Третьего комитетов ГА ООН.

"В значительной степени из-за этого были сорваны их субстантивная работа. Примечательно, что страдала не только российская делегация: визы не получили и представители других стран. По существу, в Вашингтоне стали определять, кто может (должен) представлять ту или иную страну", - отмечают в посольстве.

В российской дипмиссии подчеркнули, что не соответствует действительности и тиражируемые американским посольством в Москве отговорки "о нехватке консульских сотрудников" в попытке оправдать этим длительные сроки оформления американских виз для граждан России, и предложили американским коллегам "перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды".

Хорошим сигналом, считают в посольстве, стало бы удаление заявления на сайте посольства США в Москве, "перекладывающее вину за развязывание "визовой войны" на Россию", которое "вводит в заблуждение российских граждан".

По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, который стал одним из тех, кто не получил в сентябре визу на 74-й сессию Генассамблеи ООН, Вашингтон последовательно ведет "визовую войну", создавая новые и новые препятствия российским представителям для участия в международных мероприятиях на территории США.

"Самым вопиющим из них стала невыдача виз без объяснения причин ряду членов делегации РФ, направлявшейся на Генеральную Ассамблею ООН в конце сентября. И, в частности, мой паспорт до сих пор находится в посольстве США в России", - сказал Слуцкий журналистам.

Он отметил, что последний случай по невыдаче американских виз делегации Федерального казначейства лишь подтверждает эту негативную тенденцию и усугубляет ситуацию.

"Безусловно, это очередной удар по двусторонним отношениям. США проявили себя как недобросовестный партнер в плане организации многосторонних форматов. И это далеко не первый раз", - отметил Слуцкий.

По его словам, все это еще раз должно заставить задуматься о целесообразности проведения в Соединенных Штатах как различных международных форумов и конференций, так и мероприятий по линии ООН.

После того, как американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН, в октябре на экстренном заседании комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН обсудили вопросы невыдачи виз ряду делегаций, в том числе российской, ограничений на передвижение дипломатов, работающих в миссиях при Организации, и конфискации американскими властями загородной резиденции российского постпредства.

1 ноября комитет опубликовал доклад, в котором рекомендовал генеральному секретарю Антониу Гутерришу как можно быстрее разрешить вопрос с невыдачей виз, иначе будет серьезно рассмотрена возможность решения вопроса через арбитраж.

В свою очередь в постпредстве США при ООН заявили, что делают все для выполнения обязательств страны пребывания штаб-квартиры Организации. Как сообщил советник по правовым вопросам американского постпредства при Организации Марк Симонов, США серьезным образом приняли к сведению обеспокоенность некоторых стран и рады, что комитет по сношениям "принял на основании консенсуса рекомендации, которые находятся в конце доклада".

"Это было достигнуто благодаря активным переговорам между членами комитета. Мы будем и далее активно взаимодействовать по всем вопросам, в том числе и по этим рекомендациям", - сказал он.

Он подчеркнул, что США "несут особую ответственность перед каждым человеком, который находится в этом зале, перед каждым делегатом в коридорах ООН, а также перед всеми международными гражданскими служащими здесь, в ООН".

Со своей стороны Россия предложила генеральному секретарю ООН и секретариату предпринять дополнительные меры для урегулирования ситуации. В частности, по словам зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрея Белоусова, были подготовлены технические и финансовые обоснования возможности переноса деятельности Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению в Вену или Женеву, что в последующем должно облегчить принятие решения по данному вопросу, если такая необходимость все-таки возникнет.

Однако Первый комитет Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности не принял предложенный Россией проект решения о возможности переноса его работы. Против предложения России, к которой присоединились Сирия, Ангола, Бурунди и Никарагуа, проголосовали 69 стран, в том числе США, а 72 государства решили воздержаться. Предложение России поддержали 18 стран.

20 ноября Комитет по правовым вопросам Генассамблеи ООН (Шестой комитет) принял консенсусом резолюцию, в которой содержится призыв к США оперативно и своевременно выдавать визы всем представителям государств-членов Организации. Авторами документа выступили Канада, Болгария, Кипр, Коста-Рика и Кот-д‘Ивуар.

В тексте резолюции отмечается, что "если вопросы, поднятые в докладе Комитета по сношениям со страной пребывания, не будут решены (генсекретарем ООН - ИФ) в разумный и ограниченный срок, то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 соглашения о Центральных учреждениях". Данный раздел предусматривает решение вопросов через арбитраж между ООН и США.

Обозреватель Анастасия Николаева

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