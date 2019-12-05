Кречет – птица вольная

05.12.19 13:23

Interfax-Russia.ru – Более 20 краснокнижных кречетов спасли от браконьеров на Камчатке. Возбуждено уголовное дело.

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Камчатскому краю возбудил уголовное дело в отношении троих жителей Петропавловска-Камчатского, подозреваемых в браконьерском отлове крупной партии краснокнижных кречетов.

"Дело возбуждено по ч.3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, содержание и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации)", – сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

По версии следствия, трое мужчин 1950, 1968 и 1970 годов рождения в ноябре этого года незаконно приобрели 21 кречета. Часть птиц они держали в квартире на улице Терешковой, а остальных – в гараже на улице Войцешека в Петропавловске-Камчатском.

3 декабря "в гости" к злоумышленникам наведались сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБПК) УМВД России по Камчатскому краю, а также их коллеги из краевого УФСБ России и Пограничного Управления ФСБ России по восточному арктическому району. Они изъяли редких птиц и передали их орнитологам. Злоумышленники были задержаны.

"Один из мужчин хотел сбежать во время задержания. Он бросил четырех птиц в пакет и предпринял попытку покинуть помещение, однако ему этого сделать не удалось", – сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Камчатскому краю.

По данным полиции, за каждую птицу браконьеры планировали выручить от 120 тыс. рублей. В целом, как посчитали в СКР, преступники нанесли ущерб государству на сумму более 23 млн рублей.

По данным регионального управления МВД, организатором преступной группы был 51-летний местный житель. Его 69-летний приятель, обладающий соответствующими знаниями, выполнял роль орнитолога, а их 49-летний товарищ предоставлял помещения для хранения птиц, а также занимался поиском покупателей. Во время задержания в квартире и гараже у браконьеров правоохранители нашли корм для птиц и множество приспособлений для ухода за соколами в неволе.

"Птиц добывали на севере Камчатского края, предположительно в Олюторском районе, кречетов планировали транспортировать самолетом в центральную часть России, а оттуда намеревались отправить за границу", – рассказали в полиции.

Как сообщили орнитологи, осмотревшие птиц, состояние у кречетов хорошее, видно, что о них заботились. В настоящее время пернатые находятся на передержке, в ближайшее время их выпустят в естественную среду обитания.

Также в конце ноября трех молодых кречетов спасли из браконьерского плена на Колыме. Злоумышленника, отловившего краснокнижных пернатых, задержали, а птиц выпустили обратно на свободу на территории заповедника "Магаданский".

"Птицы были в хорошей физической форме. Благодаря хорошему содержанию, птицы легко перенесли краткую неволю. Мы надеемся, что они благополучно переживут зиму и продолжат род", – сообщила заместитель директора по науке заповедника Ирина Утехина, принимавшая участие в операции по выпуску птиц.

Также в заповеднике объяснили интерес браконьеров к кречетам.

"Интерес именно к восточным соколам связан с их крупными размерами и цветом – охотники больше всего ценят крупных белых самок кречета. У хищных птиц самки всегда крупнее самцов и именно у кречета пол можно определить по стандартным промерам птицы", – сказала Утехина.

По ее словам, у браконьеров изъяли как раз самок.

"Две из них – слетки этого года, одна птица старше 1 года. На Дальнем Востоке кречет гнездится на Чукотском полуострове, бассейне Колымы, в Корякском нагорье и на Камчатке. Зимуют по всей территории Дальнего Востока России, чаще на побережье и в море у кромки льдов, питаясь морскими птицами, а на Магаданском побережье кочующие кречеты обычно появляются в октябре - ноябре", – пояснила орнитолог.

Браконьером оказался житель Московской области. Правоохранители установили, что в ноябре мужчина добыл краснокнижных птиц в районе поселка Армань Ольского района Магаданской области, а затем перевез в Магадан, где содержал, планируя в дальнейшем вывезти их за границу. Там его и задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ РФ, по факту браконьерского отлова краснокнижных птиц было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных животных). По предварительной оценке, предотвращенный ущерб составил более 5 млн рублей. Также к расследованию дела подключилась и региональная природоохранная прокуратура.

"Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных животных)", – говорится в сообщении ведомства.

Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы и крупный штраф.

По оценкам экспертов Минприроды России, в течение последних 30 лет в нашей стране фиксируется резкое сокращение популяции птиц семейства соколиных. В начале 90-х годов их общая численность на Чукотке и Камчатке оценивалась в 1 тыс. – 1,5 тыс. пар. Современную же численность соколов ученым еще только предстоит выяснить. Однако по приблизительным оценкам специалистов, к 2015 году она упала втрое.

Как поясняют ученые, популяция соколов сокращается по многим причинам – из-за уменьшения кормовой базы, изменения климата, а также разрушения человеком исконных мест обитания птиц. Однако самой серьезной угрозой для популяций кречетов в РФ являются растущие объемы браконьерства и контрабанды.

В настоящее время в РФ и мире реализуются различные проекты по сохранению и реинтродукции редких видов птиц, в том числе, кречетов. Одним из них совместно с Минприроды РФ реализует Русский соколиный центр "Камчатка".

"Русский соколиный центр "Камчатка" реализует при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ проект по созданию сети питомников репродукции и сохранения редких видов птиц семейства соколиных. Первый из питомников – Международный центр на Камчатке – планируется ввести в эксплуатацию 1 сентября 2021 года", – сообщили в Минприроды РФ.

По данным министерства, на территории центра построят многофункциональный орнитологический корпус, облеточную башню, станции техобслуживания, перепелиную ферму, блоки питания для соколов, а также вольеры для молодняка. Предполагается, что в центре будет содержаться около 1 тыс. особей в год.

"Проект планируется реализовать с привлечением внебюджетных источников и при поддержке Фонда "Росконгресс". В перспективе планируется строительство еще пяти питомников на территориях традиционного обитания кречетов: в Магаданской области, Сахалинской области, Чукотском и Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай", – добавили в Минприроды РФ.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"