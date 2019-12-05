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Возможна альтернатива: Путин раскритиковал Болгарию за саботаж строительства "Турецкого потока"
   
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Притормозили поток

© РИА Новости. Михаил Климентьев
Interfax-Russia.ru – Президент России Путин раскритиковал Болгарию за саботаж строительства газопровода "Турецкий поток".

"Газпром" завершил заполнение газопровода "Турецкий поток" в конце ноября. К 20 ноября были заполнены газом обе нитки, начиная от береговых объектов около Анапы до приемного терминала, расположенного у населенного пункта Кыйыкей на побережье Турции. Компрессорная станция "Русская" и участок берегового примыкания в России также были подготовлены к началу эксплуатации. Параллельно завершались пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции.

Церемонию запуска газопровода "Турецкий поток" наметили на 8 января 2020 года. Она пройдет в Стамбуле. Как сообщила газета Daily Sabah, такое заявление президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал на церемонии подключения Трансанатолийского газопровода (TANAP) к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) в турецкой провинции Эдирне.

В Кремле подтвердили, что президенты России и Турции планируют в этот день дать старт работе газопровода и провести переговоры.

"Да, действительно, на эту дату готовятся контакты двух президентов. Главная тема поездки (президента РФ в Турцию - ИФ) - это открытие "Турецкого потока". Именно к этой дате будет завершена его наземная часть с турецкой стороны", – сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Турецкий поток" – проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Мощность каждой нитки – 15 млрд 750 млн куб.м газа в год. В том числе в "европейской ветке" 3 млрд 500 млн куб.м отведено для Болгарии, 2 млрд 500 млн куб.м – для Сербии, 6 млрд куб.м – для Венгрии. Оставшиеся 3 млрд 750 млн куб.м могут поставляться в Словакию и Австрию – до хаба в Баумгартене.

Строительство морского участка газопровода шло менее полутора лет и было завершено в ноябре прошлого года. И, как рассчитывала российская сторона, работы по укладке сухопутного участка "Турецкого потока" будут вестись так же ударно, как и на море, с тем, чтобы запустить газопровод до конца года.

В качестве базового варианта продолжения "Турецкого потока" в Европе рассматривался проект South Stream Lite - через Болгарию, Сербию, Венгрию до Австрии. При этом в Москве настаивали на "железобетонных гарантиях" Европейской комиссии для строительства сухопутного участка газопровода.

"По намеченному графику продолжается строительство "Турецкого потока". Прорабатываются варианты продолжения сухопутной транзитной нитки газопровода в европейском направлении. Но, естественно, с учетом печальных уроков "Южного потока", для принятия окончательного решения потребуются железобетонные юридические гарантии со стороны Еврокомиссии", – заявлял в начале года глава МИД РФ Сергей Лавров.

Строительство газопровода "Южный поток" было отменено из-за позиции Болгарии. Вместо этого "Газпром" построил газопровод "Турецкий поток" в Турцию силами компании Allseas, у которой был контракт на строительство второй нитки "Южного потока".

Болгарский газотранспортный оператор Bulgartransgaz принял окончательное инвестиционное решение касательно своего участка "Турецкого потока" в феврале и выдал контракт на его строительство консорциуму во главе с саудовской Arkad Engineering в начале апреля. София строит газопровод из города Провадия в Кирево/Зайчар. Bulgartransgaz планировал открыть доступ к мощностям на своем участке с октября 2020 года.

Венгрии не было необходимости строить или расширять газопроводы в рамках проекта, однако ей требовалось обеспечить реверсные поставки на существующем соединительном участке с Сербией.

Сербия, несмотря на трудности начала строительства из-за погодных условий, рассчитывала закончить работы по своей части "Турецкого потока" до конца года. Строительством участка газопровода в Сербии, куда "Газпром" был готов инвестировать $1 млрд 400 млн, занимается его "дочка" – Gastrans. Вместе с тем президент Сербии Александр Вучич высказывал сомнения по поводу оперативности работ в Болгарии.

Дело в том, что Болгария только в октябре начала строить инфраструктуру для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока", поскольку местному оператору для подписания контракта на строительство национального участка газопровода потребовалось почти полгода административных разбирательств и судебной волокиты.

Еще в апреле Bulgartransgaz провел тендер на строительство болгарского сектора проекта. Победителем был выбран консорциум Arkad (саудовская Arkad Engineering & Construction Company и итальянская Arkad ABB S.p.A.). Но Arkad в установленный срок не представил болгарскому оператору все необходимые документы, поэтому победа была присуждена второму участнику тендера - консорциуму Gas Development and Expansion in Bulgaria (GDEB).

Arkad подала жалобу на решение Bulgartransgaz в комиссию по защите конкуренции. Лишь в середине сентября Высший административный суд Болгарии прекратил процедуру обжалования этой государственной закупки, и заказчик смог подписать с подрядчиком договор на проведение работ с общим сроком исполнения контракта 615 дней.

Газопровод протяженностью 474 км пройдет от границы Турции до Сербии. В первые 250 дней должны быть построены 308 км от компрессорной станции Полски-Сеновец (Polski Senovets) до сербской границы. За остаток исполнения контракта – оставшиеся 166 км трассы.

Между тем, на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем президент России Владимир Путин раскритиковал ход реализации проекта и заявил, что болгарская сторона сознательно затягивает работы на своей территории, несмотря на собственные заверения в заинтересованности участвовать в газовых проектах с Москвой.

"Я хочу об этом сказать прямо и публично. Много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой после того как они сорвали "Южный поток" во что бы то ни стало реализовать "Турецкий". Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивали вот такую неспешную работу. Ну, посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории. Если болгары не хотят... ну, не болгары, а болгарское руководство – мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", – предупредил Путин.

В ответ в Софии обратили внимание на то, что задержка с реализацией проекта связана исключительно с соблюдением процедур Европейского союза. На данный момент, сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в эфире телеканала BTV, на территории страны уже построено 140-150 км газопровода. Он выразил надежду, что "европейская ветка" "Турецкого потока" начнет свою работу уже к концу следующего года.

Борисов также предложил президенту России приехать и лично удостоверится в том, с какой скоростью (около 5 км в день) идет строительство. При этом он выразил сомнения в том, что если Россия выберет другого партнера проект будет выполнен в более короткие сроки.

По его мнению, по завершении строительства Москва сможет убедиться в том, что с огромным потенциалом Софии Болгария станет "единственная быстрой и хорошей альтернативой" для российского газа.

Обозреватель Анастасия Николаева

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