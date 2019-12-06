Лес вместо канатных дорог

06.12.19 12:48

© РИА Новости. Лев Устинов

Interfax-Russia.ru - Сахалинские экологи обратились в суд c требованием прекратить вырубку леса под строительство горнолыжного курорта "Горный воздух".

Региональная общественная организация (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" обратилась в Южно-Сахалинский городской суд с иском к спортивно-туристическому комплексу "Горный воздух" (принадлежит министерству спорта Сахалинской области – ИФ) с требованием запретить любые рубки леса на горе Острой вблизи областного центра.

"Эта "стройка века" уничтожит огромные участки леса с охраняемыми растениями, нарушит туристические тропы и испортит все те прекрасные виды, которыми так привыкли любоваться сахалинцы", – говорится в заявлении организации, поступившем Interfax-Russia.ru.

По информации экологов, сеть горнолыжных трасс и канатных дорог планируют протянуть от горы Красной на юго-восток, через горы Медика, Стахановскую, Майорскую и Острую, а далее от Острой в сторону долины реки Комиссаровки и далее вплоть до горы Лягушка. Общественники пишут, что это любимые места местных туристов и ягодников. Кроме того, на этой территории произрастают редкие реликтовые растения, занесенные в Красные книги России и Сахалинской области, а также обитает исчезающая сахалинская кабарга, для сохранения которой Минприроды РФ разработало специальную стратегию.

"Исковые требования "Экологической вахты Сахалина" основаны на результатах многократных обследований ученых, обнаруживших на склонах горы Острая, в створах запроектированных горнолыжных трасс и канатных дорог, более 55 тыс. экземпляров краснокнижных растений. Из них – шесть видов из Красной книги России (долгоног крылатосемянный, тис остроконечный, гортензия черешчатая, двулистник Грея, калина Райта, пион обратнояйцевидный) и три вида из Красной книги Сахалинской области (черемуха сьори, триллиум Смолла, листовник японский)", – говорится в сообщении экологической организации.

При этом, отмечают экологи, "как бы ни были проложены трассы для катания и канатные дороги, они неизбежно уничтожат уникальные места произрастания этих редких видов".

Суд принял иск к производству и назначил предварительное судебное заседание на 20 января 2020 года.

Одновременно экологи начали сбор подписей под петицией с обращением к полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрию Трутневу и сахалинскому губернатору Валерию Лимаренко с требованием исключить весь Майорский горный хребет, включая гору Острая, из планов развития горнолыжного курорта.

"Мы требуем прекратить любое проектирование и строительство горнолыжной инфраструктуры на новых, ненарушенных горных склонах до тех пор, пока администрация СТК "Горный воздух" не приведет в порядок и не введет в регулярную эксплуатацию все уже построенные подъемники и трассы, более половины которых на сегодня не используется!", – говорится в обращении.

В июне жители Южно-Сахалинска, чьи дома и дачи находятся возле горнолыжного курорта, провели санкционированный митинг, на котором потребовали у властей региона прекратить "варварскую вырубку леса" в районе "Горного воздуха".

В открытом обращении горожан, разосланном местным СМИ после мероприятия, сообщалось, что руководство СТК "Горный воздух" планирует очередную вырубку леса для прокладки высоковольтного кабеля, который пройдет с восточной и южной стороны жилого массива садоводческого товарищества "Шахтер", которое располагается возле горнолыжного комплекса.

"Аналогичные действия были проведены в 2016 году варварским способом, последствия которых приходилось устранять жителям городка. Все заверения и обещания руководства СТК "Горного воздуха", по устранению ущерба, не были выполнены. Жители за свой счет восстанавливали канавы и высаживали деревья", – говорилось в открытом письме.

По мнению жителей СНТ "Шахтер", подписавшихся под обращением, прокладка очередного кабеля и массовое уничижение деревьев противоречит здравому смыслу. В частности, как полагают активисты, подобные действия оставят часть Южно-Сахалинска без "зеленого пояса", что впоследствии может привести к сходу лавин и селей, в том числе и на город. О таких последствиях, к слову, ранее предупреждали и сахалинские ученые.

"Десятки лет жители города использовали и наслаждались этот зоной как парковой. Здесь прогуливались старики, мамы с детишками, проводились соревнования частных и общественных организаций. С такими действиями в скором времени вид с города будет не красота сопок, а глина и кучи мусора", – отметили в СНТ.

В свою очередь в министерстве спорта Сахалинской области Interfax-Russia.ru заявили, что все работы по строительству инфраструктуры для спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" ведутся в соответствии с законодательством.

"Все работы, которые ведутся на СТК "Горный воздух", в том числе работы по строительству, осуществляются в соответствии с проектной документацией. Проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы и содержит в себе все разделы и соответствующие разрешения на освоение лесов, в том числе с точки зрения экологии", – сообщил Interfax-Russia.ru заместитель министра спорта региона Артем Подшивалов.

Положительное заключение госэкспертизы, как подчеркнул чиновник, свидетельствует о том, что проектная документация на строительство комплекса "Горный воздух" соответствует всем требованиям законодательства РФ.

"Мы, конечно, посмотрим, что суд решит – правомерны ли требования, которые сейчас предъявляют "Горному воздуху", но мы полагаем, что мероприятия, которые осуществляются, они осуществляются в рамках законодательства Российской федерации", – добавил Подшивалов.

Как сообщалось, создание горнолыжного курорта ведется в рамках одноименной территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух", созданной постановлением правительства РФ от 17 марта 2016 года. Как сообщали местные власти, в результате реализации этого проекта на Сахалине должен появиться современный всесезонный центр спорта и туризма, отвечающий требованиям мировых стандартов.

К настоящему времени в ТОР "Горный воздух" уже обустроена самая большая на Дальнем Востоке зона катания. Сегодня общая протяженность горнолыжных трасс составляет 25 км, а к 2021 году ее планируют увеличить до 80 км. Также в течение нескольких лет здесь построят еще 6 канатных дорог и целый ряд объектов туристической инфраструктуры, в том числе гостиницы, рестораны, магазины, SPA-комплексы. В прошлом сезоне горнолыжный комплекс посетили более 95 тыс. гостей, к 2020 году ожидают увеличение турпотока до 300 тыс. человек в год.

Обозреватель Наталья Пономарева

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