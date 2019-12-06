06.12.19 15:18

© РИА Новости. Владимир Астапкович

Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".

Студент Высшей школы экономики (ВШЭ), блогер Егор Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в "массовых беспорядках" (ч.2 ст.212 УК РФ) 27 июля в центре Москвы.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст.212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст.318 УК РФ).

В рамках дела реальные сроки от двух до пяти лет уже получили шесть человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Данил Беглец, Владислав Синица, Константин Котов. Еще одному подсудимому по этому делу Павлу Устинову приговор был смягчен до 1 года условно в апелляционной инстанции.

В настоящее время под следствием с обвинением по ст.318 УК РФ находятся: Самариддин Раджабов, Эдуард Малышевский, Егор Лесных, Максим Мартинцов и Сергей Суровцев – все они содержатся под стражей. Еще один обвиняемый по этой же статье Александр Мыльников – под домашним арестом. Айдар Губайдулин, которому было предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 и ч.1 ст.318 УК РФ, был отпущен под подписку о невыезде, после чего покинул Россию и теперь объявлен в международный розыск. Студент МАИ Андрей Баршай, также обвиняемый в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, находится на психиатрической экспертизе в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского. Еще один фигурант "Дела о массовых беспорядках" – Сергей Фомин (ст.212 УК РФ) также находится под домашним арестом.

Свою вину обвиняемые не признают. Их защита добивается прекращения уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.

Между тем, после серии акций в защиту обвиняемых ряд задержанных – Конон, Абаничев, Васильев, Барабанов, Костенок и Миняйло – были освобождены от уголовного преследования за непричастностью к преступлениям. Миняйло и Абаничев подали иски за незаконное преследование на сумму в размере 1 млн 500 тыс. рублей.

Следственный комитет также прекратил уголовное преследование студента ВШЭ Егора Жукова по делу о массовых беспорядках. Однако перед этим следствие предъявило Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета (ч.2 ст.280 УК РФ).

Согласно фабуле обвинения, Жуков, "испытывая чувство политической ненависти и вражды к существующему в России конституционному строю, системе государственной власти и к ее представителям, а также действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним", разместил у себя в видеоблоге четыре видео, содержащие призывы неограниченного круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности.

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия изменил меру пресечения Жукову с заключения под стражу на домашний арест. На него был наложен запрет на общение с другими фигурантами уголовного дела, получение корреспонденции, использование интернета и телефона, кроме случаев, когда ему будет необходимо вызвать врача или аварийную службу, связаться с адвокатом или следователем.

Гособвинение просило приговорить студента к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и запретить подсудимому пользоваться интернетом на 2,5 года. Защитники Жукова настаивали на абсурдности обвинительного заключения и просили суд об оправдательном приговоре.

6 декабря Кунцевский суд Москвы приговорил Жукова к трем годам условно с испытательным сроком также на три года. Кроме того, суд запретил молодому человеку в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, и схожей с ней.

Как пояснила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Марина Макушина, запрет суда, наложенный на осужденного, предполагает, что Жуков не сможет вести и создавать только свои интернет-ресурсы, но сможет публиковаться на чужих, а также в целом пользоваться интернетом.

Поддержать обвиняемого студента в суд пришли порядка 200 человек. В зал оглашения кроме родственников были допущены представители СМИ, а также проректор ВШЭ Валерия Касамара, актриса Чулпан Хаматова, рэпер Оксимирон, священнослужитель. Остальные слушали приговор в зале трансляции.

По мнению адвоката Мурада Мусаева, судебный процесс не был состязательным.

"Егор Жуков никогда никого не призывал бороться с властью насильственными методами, а напротив всех и каждого от этого активно отговаривал. И вообще, Егор Жуков – хороший парень. У него светлая голова и горячее сердце", – заявил защитник.

Сам Жуков в последнем слове сказал: "В конце концов, ваша честь, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону. Спасибо!"

Позже он поблагодарил всех, кто его поддерживал, и отметил, что не считает приговор "окончательной победой".

Между тем председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев посчитал принятое судом решение по делу Жукова сбалансированным, поскольку "Егор сможет продолжить учебу и работу, это очень важно".

"Было бы неправильно направить в тюрьму талантливого молодого человека, сломать ему жизнь в 21 год", – отметил Фадеев в беседе с "Интерфаксом".

Он напомнил, что дважды публично призывал суд проявить гуманность в отношении всех фигурантов дела и в том числе Егора Жукова.

"Считаю, это достижение. Надеюсь, решение было принято в результате, в том числе наших обращений", – говорил он.

По мнению журналиста, члена Совета при президенте по правам человека Николая Сванидзе, решающую роль в относительно мягких приговорах, вынесенных студенту Егору Жукову и еще трем другим участникам несанкционированных протестных акций в Москве, сыграло внимание общества.

Он считает, что только неравнодушие общества помогло студенту избежать реального срока, так как "шло-то, конечно, к жесткому приговору".

В беседе с "Интерфаксом" Сванидзе высказал мнение, что таким образом можно говорить о "политической логике": "если речь идет о резонансной фигуре, то зачем подогревать (недовольство)".

Вместе с тем, "ни о каких гуманизации и потеплении говорить не приходится", считает Сванидзе. "Нужно говорить просто о некоторых выводах, которые из этих дел делает система, они имеют волнообразный характер: иногда, вдруг, такое впечатление, что более жесткие решения, иногда несколько более мягкие", - сказал он.

Сванидзе считает, что условный срок Жукову "в условиях нашего судопроизводства - это оправдание". "У нас оправданий не бывает, меньше 0,1% оправдательных приговоров, если речь не идет о суде присяжных, и поэтому ... условный срок он приравнивается к оправданию, я имею в виду морально, так его нужно воспринимать: если человек получил условный, значит, суд его считает реально невиновным", - пояснил он.

Проректор Вышей школы экономики Валерия Касамара также удовлетворена приговором своему студенту. Сама она выступала ранее в судах в качестве поручителя Жукова.

"Это решение, конечно, для нас победа", – сказала Касамара "Интерфаксу".

По ее словам, теперь Жукову – студенту 4-го выпускного курса ВШЭ – предстоит закрыть сессию, написать и защитить диплом бакалавра. Она также надеется, что формулировка приговора суда, касающаяся ограничений на использование телекоммуникационных сетей, не должна помешать студенту в учебе.

Вместе с тем в ВШЭ сожалеют, что Жукову вынесен обвинительный приговор. "Вышка с сожалением узнала об обвинительном приговоре Егору Жукову. В то же время мы рады тому, что нашему студенту не придется провести этот срок в заключении", - говорится в сообщении пресс-службы ВШЭ.

При этом в вузе отметили, что не поддерживают "политический активизм Егора Жукова, как и любой другой", поскольку придерживаются принципиальной позиции: университет вне политики.

В ВШЭ также напомнили, что приговор в законную силу не вступил и выразили надежду, что "законность и обоснованность вынесенного сегодня приговора будет проверена вышестоящими судебными инстанциями, которые примут справедливое решение".

Обозреватель Анастасия Николаева

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