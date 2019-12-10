Разморозили формат

10.12.19 14:50

© РИА Новости. Алексей Никольский

Interfax-Russia.ru – Президенты России и Украины обсудили конфликт в Донбассе. Эксперты позитивно оценили результаты "нормандской" встречи.

Переговоры в Париже лидеров "нормандской четверки" – России, Украины, Франции и Германии, – на которые изначально было отведено около трех часов, продолжались в разных форматах почти восемь часов.

Четырехсторонней встрече лидеров предшествовали примерно получасовые двусторонние беседы президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Позже встреча "четверки" была прервана для почти часовых переговоров Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого "четверка" вновь встретилась, но уже за рабочим ужином.

В общей сложности лидеры России и Франции, Германии и Украины общались вчетвером более 5,5 часов. Итогом встречи стало принятие коммюнике, в котором стороны договорились об учреждении трех новых районов на востоке Украины, откуда будут отведены силы; поддержали обновленный план по разминированию; а также отметили необходимость включения "формулы Штайнмайера" (механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов) в законодательство Украины.

Президент Франции назвал состоявшийся "нормандский саммит" чрезвычайно позитивным и расценил его как очень важный этап продвижения вперед. На пресс-конференции по завершении встречи он, в первую очередь, отметил "реактивацию" подобного дипломатического формата, уже показавшего свою пользу.

Кроме того, Макрон обратил внимание на впервые произошедшую встречу Путина и Зеленского, а также на договоренность "об ощутимых шагах на краткосрочную и среднесрочную перспективы, таких как продолжение обмена пленными".

По мнению президента Франции, несмотря на остающиеся разногласия, "дискуссия позволила заявить, что мы даем себе четыре месяца, чтобы сформулировать условия по безопасности и политические условия по местным выборам".

Со своей стороны президент России отметил потепление в отношениях с Украиной. Так, Путин в этом контексте обратил внимание на уже состоявшийся обмен удерживаемыми лицами, на развод сил в трех пунктах, на встречу в "нормандском формате", в ходе которой удалось достичь прогресса по многим вопросам.

"Поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что этот процесс развивается в правильном направлении", – подчеркнул глава российского государства.

Путин назвал полезным саммит "нормандской четверки" в Париже и поблагодарил французского коллегу за инициативу проведения этой встречи. Кроме того, он выразил благодарность Макрону и канцлеру ФРГ за внимание, которое они уделяют украинскому урегулированию, "которое как бы не входит в прямой круг их обязанностей, но (они) исходят из того, что это важно для всех нас – и для Украины, и для России, и для наших соседей в Европе".

Президент РФ считает, что альтернативы минским соглашениям нет, несмотря на то, что любое соглашение может по-разному трактоваться и является гибким. Вместе с тем он напомнил, что в этом документе записано то, что киевские власти начинают восстанавливать контроль над границей с РФ на следующий день после проведения выборов на Донбассе, а полностью получает контроль после завершения всех политических процедур, предусмотренных минскими соглашениями.

По его мнению, для урегулирования ситуации на востоке Украины необходимо отразить в ее Конституции особый статус Донбасса на постоянной основе. Также Россия рассчитывает на поэтапное разведение сил на всей линии соприкосновения на востоке Украины.

В свою очередь президент Украины предложил создать подгруппу в рамках минской трехсторонней контактной группы по поэтапному возвращению Украине контроля над границей.

"Этот этап должен завершиться до выборов (местных выборов в отдельных районах Донбасса - ИФ)", – сказал Зеленский.

При этом пункты о границе, содержащиеся в минских договоренностях, Зеленский назвал проигрышем Киева. Он также заявил, что не может быть компромиссов по поводу принадлежности Крыма и Донбасса.

Вместе с тем президент Украины считает позитивным, что в рамках саммита "нормандской четверки" удалось разблокировать диалог с Россией.

"Последняя встреча в "нормандском формате" состоялась три года назад, и тот факт, что мы сегодня разблокировали этот диалог, является, действительно, очень позитивным моментом", – отметил он.

Уже позже на брифинге для украинских СМИ Зеленский не стал называть итоги "нормандского саммита" победой или поражением. "Разговор у нас был разный - и напряженный, и иногда такой мощный, иногда легкий. Кто кого? Я не знаю. Мне кажется, сейчас правильно быть дипломатом, пока мы только начали говорить. Давайте говорить: пока что ничья", – сказал он.

По мнению председателя президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федора Лукьянова, первая встреча президентов России и Украины и не могла быть прорывной.

"С Зеленским можно согласиться в том плане, что диалог, безусловно, разблокирован. Его не было на таком уровне на протяжении долгого времени (…) Встреча закончилась так, как и должна была, хотя с украинской стороны имела место некоторая экзальтация по поводу "исторического и судьбоносного" характера переговоров", – сказал Лукьянов "Интерфаксу".

Результаты встречи, с практической точки зрения, скромны, но позитивен сам факт их достижения, считает эксперт.

"Предприняты символические позитивные шаги, что сделано по пленным (на Донбассе) и, судя по всему, по транзиту газа. Все остальное пока находится в том же состоянии, что и до этого. По принципиальным вопросам, связанным с формой имплементации минских соглашений, никакого продвижения нет, и в ближайшее время такого продвижения не ожидается", – сказал он.

По оценке Лукьянова, Зеленский частично достиг основной цели на переговорах в Париже – продемонстрировать свое умение быть "дееспособным и договороспособным политиком" как внешним партнерам, так и украинской публике. Причем, считает глава СВОП, внутриполитический фактор для президента Украины важнее, поскольку он стремился показать себя, как "политика, способного вести серьезный и неуступчивый диалог, прежде всего, с Россией".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также считает, что главным результатом "нормандского саммита" стали разморозка диалога и перезапуск мирного процесса в Донбассе.

По его мнению, важным итогом стало подписание договоренностей об имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, об обмене "всех на всех" удерживаемых Киевом, Донецком и Луганском лиц, до конца года, и прекращении огня.

При этом Слуцкий отметил, что, естественно, "глобального прорыва не произошло, его и не могло быть". По его словам, всем важно не допустить ухудшения ситуации, положения людей, важно, чтобы в дома жителей республик Донбасса, наконец, пришел мир.

Не менее значимым результатом парламентарий назвал и предстоящее через 4 месяца продолжение диалога в Берлине, где пройдет следующий саммит: "Это действительно реальные подвижки после более чем трехлетней "заморозки" нормандского формата".

Обозреватель Анастасия Николаева, Александр Иващенко

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