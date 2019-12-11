Общий выходной

11.12.19 15:48

© РИА Новости. Алексей Никольский

Interfax-Russia.ru – Чиновники предлагают сделать 31 декабря официальным выходным днем в России. Президент РФ обещал обдумать предложение.

С очередным предложением законодательно признать 31 декабря выходным днем в конце ноября выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и еще ряд парламентариев.

Авторы законопроекта, внесенного в нижнюю палату российского парламента, в пояснительной записке обращали внимание на то, что в настоящее время, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, 31 декабря не является нерабочим праздничным днем, однако, как показывает практика, если этот день выпадает на рабочий день, работники нередко не выполняют трудовые функции в полном объеме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года.

При этом в проекте закона отмечалось, что правительство РФ наделено полномочиями по переносу выходных дней на другие дни в случае совпадения выходного и нерабочего праздничного дней. Авторы документа предложили правительству РФ сделать 31 декабря выходным днем, если этот день не является выходным согласно календарю.

При этом общее количество нерабочих праздничных дней сохранится в том же объеме, как это установлено Трудовым кодексом РФ. А предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям рациональнее использовать выходные и нерабочие праздничные дни, соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

Предложение сделать 31 декабря выходным днем поддержала и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я против избыточного расширения выходных дней, потому что это негативно сказывается на экономике, но мне кажется, это тот день, который можно было бы сделать выходным", – заявила Матвиенко журналистам.

По ее словам, если такое решение будет принято Государственной думой, она его поддержит, но при этом министерство труда должно посмотреть, чтобы это не привело к увеличению общего количества выходных дней.

"У нас их, в общем-то, достаточно много, так что я поддерживаю", – добавила Матвиенко.

Между тем в Госдуме заявили об отсутствии возможностей юридически оформить 31 декабря выходным днем в этом году. Вместе с тем председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил два пути правового решения вопроса. Первый – внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс.

"Но поскольку трудовое законодательство находится в совместном ведении федеральной и региональной властей, то на процедуру рассмотрения Госдумой законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс уйдет больше месяца", – пояснил Крашенинников, отметив, что такой законодательный путь решения может установить новый выходной день только со следующего года.

Второй вариант, по его словам, – издать правительству РФ постановление о переносе одного выходного на 31 декабря, не увеличивая количества выходных.

"Но на этот и следующий год календарь выходных дней утвержден. Поэтому вряд ли может идти речь о появлении нового выходного в текущем году. Можно обсуждать эту идею, чтобы ввести такой общероссийский выходной с 2020 года", – сказал депутат.

Он считает предложение рациональным, поскольку в предновогодний день многие уделяют больше внимания подготовке к празднику, нежели рабочим процессам.

"Поэтому вопрос об установлении выходного дня 31 декабря заслуживает внимания", – заявил парламентарий.

При этом Крашенинников отметил, что, невзирая на отсутствие федерального выходного, руководство организаций вправе самостоятельно урегулировать вопрос о дополнительном выходном дне для своих работников – путем издания локального нормативного акта.

"Согласно разъяснениям Роструда, предоставленный таким образом выходной день подлежит оплате. Кроме того, работники могут продлить новогодние каникулы, присоединив к ним отпускные дни или взяв отгул", – добавил депутат.

В Минтруде также отметили, что в этом году сделать 31 декабря выходным днем уже невозможно, поскольку список выходных и праздничных дней устанавливается за год.

"Правительство принимает решение заблаговременно (по выходным и праздничным дням), невозможно что-то поменять централизованно для всех", – напомнил глава Минтруда Максим Топилин.

По его словам, правительство еще в октябре предыдущего года решило, на какие дни выпадут праздники.

"Поэтому в данный момент по 31-му числу (декабря) этого года централизованное решение принять просто невозможно. Оно должно было быть принято полтора года назад", – сказал министр.

При этом Топилин не видит необходимости в будущем сделать 31 декабря выходным, поскольку люди все равно могут "подстроить" график под себя, взять отпуск или отгул. А для тех, кто работает по графику – водители или, например, врачи, – этот вопрос не актуален.

Кстати, опрос Исследовательского центра портала Superjob.ru показал, что значительная часть россиян, работающих по фиксированному графику, действительно настроена в конце декабря либо в январе добавить к новогодним выходным дополнительные выходные в счет отпусков или отгулов.

Результаты опроса показали, что в целом 15% сотрудников отечественных компаний продлят свои новогодние каникулы. При этом 8% респондентов планируют взять несколько дней в декабре до 31-го числа включительно, 7% опрошенных возьмут несколько дней с 9 января. Вместе с тем, две трети работающих россиян не будут "удлинять" новогодние каникулы отпусками и отгулами, считая при этом, что в январе это особенно невыгодно.

Идею сделать 31 декабря выходным днем поддержали и в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР, крупнейшее российское профобъединение, в его членских организациях состоят более 20 млн человек).

По мнению председателя ФНПР Михаила Шмакова, последний предновогодний день 2019 года вполне может быть нерабочим днем, но не повсеместно по стране. Так, по его словам, 31 декабря в этом году может объявить выходным или региональная власть, или конкретный работодатель на своем предприятии по согласованию с профсоюзным комитетом.

Наряду с этим глава ФНПР считает целесообразным поддержать предложенный парламентариями законопроект.

"Что касается обсуждаемой инициативы сделать 31 декабря выходным, она вполне разумна. Полагаю, что этот законопроект, в том в виде, в котором он предложен (стоит поддержать). А именно, в том случае, когда 31 декабря не является календарным выходным", – заявил Шмаков "Интерфаксу".

Между тем, в ряде регионов уже объявили 31 декабря выходным днем. По решению местных властей отдыхать в последний день уходящего года точно будут госслужащие Кировской области, Крыма, Ставрополья, Карачаево-Черкессии, Псковской и Ленинградской областей. В Орловской области 31 декабря сделали выходным для женщин-госслужащих, а в Курганской, Самарской и Свердловской областях еще выясняют мнение жителей по этому поводу.

Вместе с тем с вопросом о возможности сделать 31 декабря официальным выходным днем в России к президенту РФ Владимиру Путину обратился член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Борисов. Необходимость такого шага он обосновал тем, что "неделовые предпраздничные отношения, рассредоточенность, определенная спешка приводят к тому, что товар, произведенный 31 декабря, всегда получается некачественным".

В связи с этим Борисов предложил сделать подарок людям – выходной в семейный праздник, который, "кому-то даст дополнительный повод вспомнить о праве на отдых, кому-то о своих родителях".

"Может быть, еще есть время, дать поручение правительству Российской Федерации на проработку этого вопроса, и перенести рабочий день 31 декабря на другой воскресный день, за исключением этих каникул. Сегодня работодатели этот вопрос решают, но как-то идут с оглядкой, и все остаются в подвешенном состоянии. Посмотрите, пожалуйста, на этот вопрос, который передают наши жители", – сказал Борисов.

В ответ глава российского государства обратил внимание на то, что времени на решение этого вопроса практически не осталось.

"Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода. Я тоже вас услышал", – сказал он.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"