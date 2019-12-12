Субсидии на танкеры

12.12.19 15:23

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

Interfax-Russia.ru - Судоверфь "Звезда" получит от правительства 22 млрд рублей на строительство танкеров.

Правительство РФ 11 декабря утвердило порядок предоставления субсидий ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" (ССК, создается на базе дальневосточного завода "Звезда" в Приморье) на строительство крупнотоннажных судов (водоизмещением более 80 тонн). Соответствующее постановление 4 декабря подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Подписанным постановлением утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством крупнотоннажных судов", - говорится в документе.

Под субсидирование подпадают 15 газовозов по перевозке сжиженного природного газа (СПГ) Arc7, которые заказал "Звезде" ПАО "НОВАТЭК", и три танкера-продуктовоза на газомоторном топливе класса MR, заказ на строительство которых разместил "Совкомфлот".

Общий размер субсидий для "Звезды" составит 22 млрд руб., которые будут выплачивать на протяжении трех лет. Согласно постановлению, в 2020 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,9 млрд рублей, в 2021 году - 7,2 млрд рублей, а в 2022 году - 9,9 млрд рублей. Из этих средств "Звезде" будут компенсировать разницу между стоимостью строительства судов на верфи для НОВАТЭКа и "Совморфлота" и рыночной ценой аналогичных танкеров, построенных в Китае и Южной Корее.

Как пишет "Коммерсант", предельный размер компенсации для газовозов Arc7 составит 20% от их стоимости (но цифра может быть скорректирована для первых пяти судов), для танкеров-продуктовозов класса MR – до 25% от их стоимости. При этом фактический расчет размера субсидии на каждое судно будут производить на основе представленных судостроителем документов уже после того, как судно построят и передадут заказчику.

По данным издания, головной газовоз, который заказал "Звезде" "Совкомфлот", должен быть сдан во второй половине 2022 года, а танкеры MR - в конце 2022 года и в 2023 году. Контракт на еще четыре газовоза пока не подписан, ориентировочные сроки их сдачи - 2023-2024 годы.

Кроме того, судоверфь "Звезда" может направить средства субсидии на оплату договоров подряда, но возмещение таких работ не может превышать 80% всех затрат на пилотное судно и 70% для серийных судов.

"Господдержка (выделяемые субсидии – ИФ) позволит увеличить серийность производства крупнотоннажных судов, снизить затраты на единицу выпускаемой продукции, разрабатывать новые технологии и судовое комплектующее оборудование", - отмечается в постановлении правительства РФ.

Субсидии будут перечислять на основании соглашений отдельно по каждому судну, график их выдачи зависит от выполнения технологических операций. Правительство может потребовать вернуть субсидию, если срок сдачи судна будет сорван по вине "Звезды".

Также постановление правительства РФ содержит довольно жесткие требования к участию в строительстве судна иностранных партнеров. Например, по первым пяти контрактам судостроителям разрешается выполнять на иностранных верфях резку стали, изготовление плоскостных и криволинейных секций, а также секций надстройки. Кроме того, согласно документу, иностранная верфь может выполнять насыщение секций, в том числе монтаж элементов трубопроводных систем. При этом установку грузовой системы СПГ "Звезда" должна в любом случае выполнять сама. Для следующих пяти судов остается возможность заказать за рубежом только резку стали и изготовление секций. Последние пять судов должны полностью строиться в РФ.

Как сообщал "Коммерсант" со ссылкой на отраслевое агентство Tradewindsnews и сообщение Samsung на корейской бирже, в декабре судостроительный комплекс "Звезда" и Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (Республика Корея) заключили соглашение о поставке комплектующих для пяти газовозов Arc7 для проекта "Арктик СПГ 2" ПАО "НОВАТЭК". Сумма сделки составляет $1,5 млрд, то есть по $300 млн на один газовоз. В "Роснефти", главном инвесторе ССК "Звезда", информацию о сделке пока никак не комментируют. При предельной стоимости судна на "Звезде" с учетом субсидии в $396 млн, стоимость работ самой верфи должна уложиться в разницу - $100 млн.

В сентябре сообщалось, что Минпромторг разработал и направил на рассмотрение в правительство РФ проект постановления, который утверждает правила субсидирования затрат на строительство крупнотоннажных судов в России. Предполагалось, что субсидирование коснется только создания крупнотоннажных судов, которые ранее в России не строили из-за отсутствия необходимых спусковых, гидротехнических сооружений и недостаточного опыта судостроителей.

Изначально на эти цели Минпромторг запрашивал у Минфина 24,3 млрд рублей. При этом общий объем субсидирования по 15 газовозам оценивался в 45 млрд рублей. После этого, как отмечал глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, верфь может выйти на конкурентную себестоимость строительства.

Затем со ссылкой на разработанный проект госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" сообщалось, что ССК "Звезда" может получить 28,71 млрд рублей субсидий, в том числе 22,01 млрд рублей в качестве компенсации разницы между рыночной ценой судов и стоимостью их строительства на верфи. При этом речь шла о 2020-2030 годах.

Кроме того, сообщалось, что в 2020-2024 годах верфь может получить до 6,7 млрд рублей на возмещение процентов по кредитам. Кредит "Звезде" предоставил Газпромбанк.

Строит ССК "Звезда" консорциум "Современные технологии судостроения" (89% у "Роснефтегаза", по 5,5% у "РН-Транс" и у "ГПБ-Промышленные инвестиции"). В состав комплекса войдут тяжелый достроечный стапель (ТДС), сухой док, производственные цеха полного цикла, а также цеха для строительства морской техники. Планируется, что "Звезда" будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

В соответствии с планом перспективной загрузки судостроительного комплекса "Звезда" до 2035 года предусмотрено строительство 118 судов и объектов морской техники. Планируется строительство судов водоизмещением до 350 тыс. тонн, в том числе судов-газовозов ледового класса, морских платформ, ледоколов, специальных судов для обслуживания и обустройства нефтегазовых месторождений, которые ранее на территории России не строили.

Обозреватель Наталья Пономарева

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