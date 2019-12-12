На принципах взаимности

12.12.19 16:32

© РИА Новости. Евгения Новоженина

Interfax-Russia.ru – Россия высылает двух немецких дипломатов в ответ на выдворение из Германии двух российских.

Россия объявила persona non grata двух сотрудников посольства ФРГ. 12 декабря посол ФРГ Геза Андреас фон Гейр был вызван в МИД РФ, где руководителю германской дипломатической миссии выразили решительный протест в связи с "безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине persona non grata".

Ссылаясь на "принцип взаимности" и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, российское дипломатическое ведомство со своей стороны объявило persona non grata двух сотрудников посольства ФРГ в России. Им предписано покинуть территорию России в течение семи суток. Ноту соответствующего содержания и вручили послу ФРГ.

Проблемы в двухсторонних отношениях между Россией и Германией начались в начале декабря, когда МИД Германии объявил двух сотрудников посольства РФ в Берлине persona non grata в связи с расследованием убийства гражданина Грузии.

"Таким шагом правительство реагирует на то, что российские ведомства, несмотря на многократные и настоятельные призывы высокопоставленных лиц, недостаточно содействовали в расследовании убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Германии.

В министерстве сказали, что неоднократно просили РФ о помощи в расследовании, но таковой не последовало, поэтому Берлин по-прежнему ожидает от Москвы содействия в расследовании убийства и не исключает новых мер реагирования наряду с высылкой двух сотрудников посольства.

Гражданина Грузии, участника второй чеченской компании Зелимхана Хангошвили, убили в Берлине 23 августа. Его застрелили в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в российских правоохранительных органах, убитый был причастен как главарь бандформирований к организации и участию в ряде террористических актов в России. В 2016 году Грузия объявила его в международный розыск.

По словам источника, Хангошвили был связным на Северном Кавказе лидеров незаконных вооруженных формирований Аслана Масхадова, Шамиля Басаева, Доку Умарова, Халилова, Али Тазиева. Также он был тесно связан с иностранными наемниками Абу-Хавсом аль-Урдани, Амир аль-Хаттабом, Абу аль-Валидом аль-Гамиди.

Так, по данным источника, по указанию Басаева Хангошвили возглавил бандгруппу, "созданную для организации и проведения диверсионно-террористических акций на территории Ингушетии в 2003-2004 годах". В частности, в мае и августе 2003 года он участвовал в серии нападений на колонны федеральных сил на автодороге между населенными пунктами Алхасты и Галашки Сунженского района Ингушетии, когда погибли 15 военнослужащих.

По тем же данным, 21-22 июня 2004 года "под руководством международного террориста Басаева Хангошвили принимал участие в нападении на представителей органов власти и управления Ингушетии".

"В результате этих нападений погибли 98 человек, из них 67 - сотрудники правоохранительных органов, и 104 были ранены", - отметил источник.

Собеседник агентства также сообщил, что Хангошвили причастен к убийствам сотрудников силовых структур. В частности, по его словам, 22 апреля 2004 года он лично расстрелял прапорщика УФСБ по Ингушетии. Делом Хангошвили занимался Центр по противодействию экстремизму республиканского МВД с 2008 года, ингушские правоохранители долго искали его, отрабатывали оперативную информацию по возможным местам нахождения.

Другой источник предположил, что Хангошвили больше был известен в Чеченской республике, чем в Ингушетии, так как "он входил в бандгруппу, которая чаще совершала теракты на территории соседнего региона".

"Именно Хангошвили выстроил и поддерживал плотный контакт между чеченским бандподпольем и террористическими организациями Северного Кавказа и Ближнего Востока. Он, по сути, являлся своего рода эмиссаром этих организаций на Северном Кавказе", - сказал собеседник агентства, уточнив, что Хангошвили не принимал активного участия в боевых действиях в Чечне, однако отвечал за планирование и подготовку терактов на Северном Кавказе по заданию этих террористических групп.

"В частности, он курировал подготовку смертников для проведения терактов в густонаселенных районах, в отношении представителей органов госвласти, силовых структур, членов их семей", - рассказал источник.

По словам собеседников агентства, о деяниях Хангошвили в составе незаконных вооруженных формирований на территории России были проинформированы правоохранительные органы Грузии, Украины, США и ФРГ.

По подозрению в убийстве Хангошвили в Берлине задержали гражданина России. Причем, Генпрокуратура ФРГ и правительство Германии считают, что убийство было совершено по заказу либо российских властей, либо руководства Чечни.

В распространенном Генпрокуратурой ФРГ пресс-релизе указывалось, что подозреваемый в убийстве пользовался разными именами и получал визу как инженер компании "Руст", визу на имя Вадима С. - строительного инженера - для зоны Шенгена выдавала Франция.

Между тем, по данным ведомства, с апреля 2019 года компания "ЗАО Руст" находится в состоянии "реорганизации", а один из относящихся к предприятию номеров телефакса имеет отношение к предприятиям "Оборонэнергосбыт" и "Оборонэнерго", которые относятся к Министерству обороны РФ.

Помимо этого, сверка документов с базами данных розыска показала, что с высокой степенью вероятности Вадим С. имеет документы на имя Вадима К., которого в 2014 году Россия объявила в розыск по подозрению в убийстве в Москве, а затем объявление о розыске было удалено.

Как сообщила газета Fraknfurter Allgemeine Zeitung, мужчина с документами на имя "Вадим Соколов", в действительности является "Вадимом Красиковым". Со ссылкой на источники в кругах безопасности газета сообщила, что российская сторона вначале подтвердила Берлину, что мужчина является сотрудником спецслужб, а затем начала давать противоречивые сведения.

В посольстве России в Германии заявили, что "глубоко разочарованы" случившимся.

"Рассматриваем данный шаг как безосновательный и недружественный. Никаких доказательств причастности российских государственных структур к этому инциденту не было и нет. Речь идет о немотивированной политизации преступления, расследование которого далеко не завершено, а также о явной попытке предвосхитить результаты этого расследования", - отметил посол РФ Сергей Нечаев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству Хангошвили. "Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также обратил внимание на то, что в Европе по-прежнему скрывается большое число лиц, обвиняемых в терактах и массовых убийствах на Северном Кавказе, более того, они получают там убежище.

По его словам, по многим из них ведутся следственные действия с тем, чтобы они были выданы Российской Федерации.

Со своей стороны президент России Владимир Путин указал на то, что убитый в Берлине Хангошвили был кровавым и жестким боевиком, одним из организаторов терактов в московском метро, который находился в розыске.

"Вы сказали об убийстве грузина. Это не совсем так. Я знаю, что в Берлине погиб человек. Это не просто грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности. Этот человек находился у нас в розыске", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи лидеров "нормандского формата", отвечая на вопросы журналистов.

"Это боевик, причем очень жесткий, кровавый человек. Только в одной из акций, в которых он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро", - заявил Путин.

При этом он отметил, что не знает, что произошло с убитым, и считает высылку российских дипломатов в ответ на это некорректным.

"Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно. Но я полагаю, что только на основе предварительных соображений некорректной является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения", - заявил Путин.

Между тем в МИД Германии назвали ответные действия России на высылку дипломатов необоснованными.

"Федеральное правительство с сожалением приняло к сведению решение российских властей объявить двух сотрудников немецкого посольства в Москве персона нон грата. Это дает неверный сигнал и лишено оснований", - говорится в распространенном заявлении представителя министерства.

Кроме того, по сообщению агентства Bloomberg, власти ФРГ предупреждают, что оставляют за собой право на ответные меры в связи с высылкой германских дипломатов из России.

Агентство также отмечает, что в Берлине вновь призвали Москву сотрудничать в расследовании убийства в Германии гражданина Грузии.

Обозреватель Анастасия Николаева

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