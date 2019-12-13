Ушел после наводнения

13.12.19 16:51

Interfax-Russia.ru – Сергей Левченко ушел с поста губернатора Иркутской области. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен бывший замглавы МЧС России Игорь Кобзев.

Президент России Владимир Путин 12 декабря принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.

"Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. На уточняющий вопрос об оценке деятельности бывшего губернатора со стороны президента Песков повторил: "Отставка была принята главой государства". При этом пресс-секретарь отметил, что для Путина нет разницы, представителем какой партии является губернатор.

"Однозначно не имеет (значения - ИФ). Владимир Путин всегда судит о результативности работы, судит об эффективности работы, судит об экономических параметрах региона и о действиях нестандартных, в том числе в чрезвычайных ситуациях", - пояснил свои слова пресс-секретарь.

Песков также сообщил, что президент встретился с новым врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым перед тем, как тот отправился в Иркутск.

13 декабря полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло официально представил членам правительства и депутатам Заксобрания Иркутской области Игоря Кобзева в качестве врио губернатора региона.

"Игорь Иванович - ветеран боевых действий, имеет опыт работы в экстремальных ситуациях. Этот опыт поможет ему в кратчайший срок вникнуть в те проблемы, которые есть в Иркутской области. Прошу оказать ему содействие. Сегодня есть возможность консолидировать все силы", - сказал Меняйло, обращаясь к местным чиновникам.

Полпред отметил, что "в регионе пока окончательно не решен вопрос защиты прав граждан в зоне ЧС", и первая задача, которая стоит перед Кобзевым, - закончить эту работу.

В свою очередь Кобзев сообщил, что президент поставил перед ним следующие первоочередные задачи – повысить качество жизни местного населения, решить проблемы пострадавших от наводнения, вести активную борьбу с незаконными вырубками и лесными пожарами. "Надо активизировать работу с федеральным центром, активно входить в федеральные программы", - добавил врио губернатора Иркутской области.

Кобзев также отметил, что открыт для сотрудничества с общественными объединениями и готов к конструктивному взаимодействию со всеми силами в регионе.

"Я работаю со всеми. Я сам трудоголик, кто трудоголики - останутся, кто нет - я не возражаю", - сказал журналистам врио главы региона после официального представления членам регионального правительства и депутатам Законодательного собрания.

Кобзев отметил, что основой его команды станут люди, которые уже работают в региональном правительстве, при этом чиновник не исключил и возможных кадровых перестановок.

Вместе с тем, новый глава региона сообщил, что уже 14 декабря отправится в город Тулун и другие территории региона, серьезно пострадавшие от масштабного наводнения, чтобы лично оценить ситуацию.

"Завтра убываем в зону ЧС, определимся с вопросами, которые сегодня имеются. Первоочередная задача - восстановление прав пострадавших", - сказал он журналистам.

Летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. Пострадали более 100 населенных пунктов, в том числе города Тулун и Нижнеудинск. В зоне наводнения введен режим ЧС федерального значения, который предположительно будет действовать до осени 2020 года - пока всех потерявших дома не обеспечат новым жильем. В настоящее время власти выдают подтопленцам жилищные сертификаты из расчета 45 тыс. рублей за кв. метр. По последним данным, выдано уже более 6 тыс. сертификатов, более 4 тыс. семей приобрели по ним новое жилье.

"Есть положительная динамика (в предоставлении жилья пострадавшим - ИФ), но есть и проблемы - например, в Тулуне и Нижнеудинске. Надо ускорять процесс строительства жилья. И необходимо перейти к поименным спискам, кто же все-таки хочет остаться жить в Тулуне и Нижнеудинске, и для них строить жилье", - в свою очередь заявил Меняйло на сессии Заксобрания 13 декабря.

Сейчас, по его словам, властям нужно, прежде всего, решить вопрос с временным жильем для тех людей, кто решил самостоятельно капитально отремонтировать пострадавшие дома.

"После зимы те дома (пострадавшие от наводнения – ИФ), которые пошли под капремонт, могут оказаться непригодными для проживания. Это тоже надо понимать", - добавил Меняйло.

Он также сообщил, что в конце декабря в зону затопления вновь приедет вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В свою очередь председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол заявил о своей готовности сотрудничать с врио губернатора Игорем Кобзевым.

"Мы будем работать с высшим должностным лицом субъекта в конструктивном ключе. Будем продолжать стремиться к повышению уровня и качества жизни жителей Иркутской области. Надеюсь, эта работа будет эффективной", - сказал он журналистам во время сессии Заксобрания.

Говоря об отставке Левченко, спикер отметил, что у них сложились "хорошие рабочие отношения" и выразил надежду, что в будущем они продолжатся.

"Мы находили с ним решения по самым острым вопросам. Видимо, были причины, почему Сергей Георгиевич (Левченко - ИФ) ушел в отставку. У нас в Иркутской области много нерешенных проблем - Усольехимпром, БЦБК, аэропорт", - сказал Сокол.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил "Интерфаксу", что сожалеет об отставке Левченко.

"Результаты успешной планомерной работы талантливых руководителей, крупных ученых и руководителей народных предприятий оказались не востребованы в нашей стране", - посетовал лидер КПРФ.

Он также отметил, что "все эти руководители выдвигались широким народно-патриотическим блоком".

"14 декабря КПРФ и народно-патриотический Союз проводят акцию в защиту социальных гарантий и завоевания, а также личного достоинства наших руководителей. После того как обобщим предложения трудовых коллективов, они будут рассмотрены на заседании президиума, после этого мы сделаем официальное заявление и проведем пресс-конференцию", - сказал Зюганов.

Между тем, местный политолог Алексей Петров назвал отставку Левченко вполне ожидаемым событием.

"Отставка (Левченко) ожидалась, но никто не знал когда. Шел серьезный "накат" со стороны федеральных ресурсов, и было видно, что она готовится. Просто обсуждалось несколько вариантов – будет она до пресс-конференции Путина или после нее, в феврале-марте, но сомнения в том, что Левченко не будет участвовать в следующей кампании, были очень высоки", - сказал эксперт Interfax-Russia.ru.

При этом Петров не стал связывать отставку Левченко с масштабным наводнением в Иркутской области летом.

"Я думаю, что ЧС только добавило здесь. Просто он не пришелся "ко двору", скажем так. Видите ли, все остальные партии, от которых были кандидаты (на выборах губернатора – ИФ), не единороссы, у них все же какие-то договоренности были. Левченко же стал губернатором вне всяких договоренностей, поэтому эти все четыре года просто "долбили", в какие-то периоды", - пояснил свою позицию Петров.

Тем не менее, как считает политолог, Левченко все же смог структурировать свою работу, выстроить отношения с региональной элитой и федеральным центром.

"Но когда Левченко пошел на второй губернаторский срок, все поняли, что этого нельзя допустить, потому что это выходит за рамки некой федеральной повестки, поэтому его и начали потихонечку "долбить", а тут еще эта ситуация (с наводнением) - где что-то было сделано, что-то нет. Но нельзя говорить, что это вина Левченко", - продолжил политолог.

При этом Алексей Петров выразил сомнение, что смена власти поможет быстро решить проблемы в регионе, в том числе оперативно закрыть вопросы по пострадавшим от наводнения.

"Пришел сейчас Игорь Иванович (Кобзин – ИФ), он будет месяца 3 въезжать в тему, потому что он неместный, он никогда не был в Иркутске, он не знает нашу элиту, а она никуда не делась. Пока он будет присматриваться, думать, с кем "дружить" и против кого… Сколько за это время мог бы сделать человек из местных, который уже знает, кто из себя что представляет?", - задается вопросом политолог.

В целом же, Петров выразил мнение, что от самого губернатора в регионе мало что зависит, поскольку все основные решения принимает Москва.

"Сейчас у нас в регионах очень мало полномочий, все решения принимаются в Москве, поэтому задача любого губернатора – договориться с Москвой и получить какие-то трансферы денег и сделать так, чтобы эти деньги не разворовали в территории", - добавил собеседник Interfax-Russia.ru.

Позднее свою отставку прокомментировал и сам Сергей Левченко.

"Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области. Вы, наверное, заметили, что в последнее время со стороны СМИ слишком много грязи льется в мой адрес и в адрес людей, которые со мной работают. Я уже привык к критике, но не могу позволить, чтобы грязью обливали людей, которые сделали и делают многое для региона", - написал теперь уже бывший губернатор на своей странице в Facebook.

"Под раздачу", как отметил Сергей Левченко, попали как главы муниципальных образований, так и рядовые госслужащие, которые без выходных трудились в зоне наводнения.

"К сожалению, так устроена наша жизнь, что многие из этих людей начали страдать только из-за того, что публично поддерживали меня", - добавил он.

Левченко также отметил, что в 2015 году Иркутскую область стали называть самым свободным регионом в России.

"У нас появилась дискуссия в парламенте, а СМИ начали говорить о тех проблемах, о которых раньше было принято молчать. То, что нам удалось сделать, – это не моя заслуга, а заслуга свободного духа жителей области и политической конкуренции. Я очень хочу, чтобы так было и дальше", - подытожил бывший губернатор.

Игорь Кобзев родился 29 октября 1966 года в Воронеже. Окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище, Воронежский государственный университет, Воронежский институт экономики и социального управления, Академию Государственной противопожарной службы МЧС. С 2000 года работал в структуре МЧС России. Был начальником Главного управления МЧС по Воронежской области. С августа 2017 года занимал пост директора департамента кадровой политики МЧС России, затем главного государственного инспектора РФ по пожарному надзору МЧС России. С 4 ноября 2019 года работал замминистром МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору. Женат, воспитывает четверых детей.

"За полтора года совместной работы Игорь Иванович (Кобзев – ИФ) проявил себя как инициативный и грамотный сотрудник", - охарактеризовал своего бывшего подчиненного глава МЧС России Евгений Зиничев.

Так, по его словам, под руководством Игоря Кобзева и при его личном участии была скорректирована модель риск-ориентированного подхода к объектам с массовым пребыванием людей, определены категории риска объектов.

Зиничев выразил надежду, что на новом посту Кобзев "будет руководствоваться принципами неравнодушного подхода к проблемам каждого отдельного гражданина Иркутской области".

Сергей Левченко родился в 1953 году в Новосибирске. В 1976 году окончил факультет промышленно-гражданского строительства Новосибирского инженерно-строительного института имени В.В. Куйбышева, а в 1993 году - факультет экономики и управления Российской академии управления при правительстве России.

Трудовой путь Левченко начинал в Красноярском строительно-монтажном управлении треста "Сибстальконструкция", дорос от мастера до начальника участка. Затем был назначен руководителем Ангарского строительно-монтажного управления треста "Красноярскстальконструкция". В 1990 году стал первым секретарем Ангарского горкома КПСС, а через три года возглавил Иркутское областное отделение КПРФ. Неоднократно избирался депутатом Госдумы РФ и Законодательного собрания Иркутской области. 27 сентября 2015 года Сергей Левченко одержал победу на досрочных прямых выборах губернатора Иркутской области. Таким образом, в статусе главы региона он пробыл более 4 лет.

Обозреватель Наталья Пономарева

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