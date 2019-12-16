Догнать другие регионы

16.12.19 13:06

Фото официального портала органов госвласти Еврейской автономной области

Interfax-Russia.ru - Гольдштейн рассказал о своих первостепенных задачах на посту врио губернатора Еврейской автономной области.

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн обозначил проблемы, которые он намерен решать в должности главы региона.

"Благосостояние граждан, проблемы занятости, дороги, транспорт, медицина - это все те проблемы, которые надо решать, чтобы Еврейская автономная область заняла свое достойное место на острие восточного вектора развития России", - заявил Гольдштейн.

Он добавил, что хорошо знаком с проблематикой региона, поскольку последние четыре года представлял ЕАО в Совете Федерации.

"Приходилось решать самые разные вопросы и проблемы, в том числе чрезвычайного характера. Удалось накопить и серьезный опыт, понимание в решении этих задач. Поэтому времени на вхождение в курс дела нам тратить не придется, начинать с чистого листа – тоже, двигаемся вперед, не останавливаемся", - сказал врио губернатора.

16 декабря вице-премьер правительства России - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев представил Ростислава Гольдштейна правительству Еврейской автономной области. На церемонии также присутствовали депутаты Законодательного собрания ЕАО, главы муниципальных районов региона, руководители силовых структур и представители общественных организаций.

"Уважаемый Ростислав Эрнстович, хочу сразу сказать, что работы будет много. Еврейская автономная область сталкивается с достаточным количеством проблем, связанным с социальным развитием и с развитием экономики. Многое надо сделать для того, чтобы люди стали жить лучше", - сказал Трутнев, обращаясь к врио губернатора.

По словам полпреда, по многим показателям социально-экономического развития область "замыкает рейтинг дальневосточных регионов", и эту ситуацию нужно исправлять. Так, по мнению Трутнева, новому руководителю, прежде всего, следует сбалансировать бюджет региона.

"Вот эта постоянная история: Еврейская область в самый последний момент говорит о том, что немножко осталось топлива, или уже почти нет денег на заработную плату. С этим надо покончить, так не может происходить. Поэтому надо подготовить соответствующее обоснование, посовещаться с Минфином, и эту проблему надо решить. То есть новый глава региона должен начинать без долгов предыдущих, это совершенно очевидно", - сказал журналистам полпред.

Второй важной задачей нового руководителя Трутнев назвал улучшение состояния социальной сферы.

"Состояние больниц, школ там плохое, я во многих был", - сказал он.

Кроме того, по мнению полпреда, врио губернатора необходимо интегрировать в экономику региона те меры поддержки, которые действуют сейчас в регионах Дальнего Востока.

"Третье - те формы, которые разработаны на Дальнем Востоке по поддержке экономики. Во-первых, надо применять уже существующие, а во-вторых, мы вместе с Ростиславом Эрнстовичем подумаем о новых" - заявил вице-премьер.

Трутнев назвал врио главы ЕАО "очень опытным и успешным человеком, который умеет добиваться поставленных целей".

Так, по словам полпреда, Ростислав Гольдштейн, будучи депутатом Госдумы РФ, занимался проблемами Севера и Дальнего Востока, а с 2015 года представлял Еврейскую автономную область в Совете Федерации.

"У него достаточно большой опыт, который он, уверен, применит для того, чтобы Еврейская автономная область развивалась. Мы, естественно, будем ему помогать", - добавил вице-премьер.

"Некоторые его идеи по развитию Еврейской области знаю, мы с ним обсуждали это в предыдущий период, будем стараться вместе сделать так, чтобы в Еврейской области произошел, так скажем, перелом к лучшему", - добавил вице-премьер.

Как в свою очередь сообщила пресс-служба правительства ЕАО, в декабре регион получит более 300 млн рублей на решение первоочередных задач.

"Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал обращение временно исполняющего обязанности губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна о выделении региону более 309 млн рублей на решение первоочередных задач. Средства будут направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в декабре текущего года и оплату текущих судебных исков", - говорится в сообщении региональной администрации.

Теперь распоряжение о выделении средств должны подписать в правительстве РФ, после этого деньги поступят в регион.

"Кроме того, врио губернатора ЕАО вышел к первому заместителю председателя правительства РФ с предложением о включении ЕАО в программу по поддержке регионов с низкой обеспеченностью. Такая мера предполагает разработку и реализацию индивидуальной программы социально-экономического развития субъекта. Силуанов дал этому предложению положительную оценку", - отмечается в пресс-релизе правительства ЕАО.

Также 16 декабря новый руководитель региона побывал в поселке Приамурский. Там он посетил котельную, в которой ранее были перебои с поставкой угля, и встретился с руководством ресурсоснабжающей организации.

"По поручению Ростислава Гольдштейна Максим Шупиков (глава Смидовичского района ЕАО - ИФ) и Николай Канделя (заместитель председателя правительства региона) возьмут под личный контроль ситуацию и будут нести персональную ответственность за прохождение зимнего отопительного периода в населенном пункте", - сообщила пресс-служба правительства региона.

12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию и назначил Ростислава Гольдштейна врио главы региона. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля. В тот же день глава государства провел рабочую встречу с Гольдштейном, на которой сообщил ему о новых должностных обязанностях.

По информации официального сайта правительства ЕАО, Ростислав Гольдштейн родился 15 марта 1969 года в поселке Селижарово Осташкинского района Тверской области. В 2007 году окончил Университет Российской академии образования, в 2009 году - Северо-Западную академию государственной службы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации.

Трудовой путь начинал в 1986 году электрослесарем на Сахалинской ГРЭС-РЭУ Сахалинэнерго. В дальнейшем работал в различных коммерческих структурах, занимался предпринимательской деятельностью.

С 2004 по 2007 год был заместителем председателя Государственного совета Республики Коми. С 2007 по 2015 год - депутатом Государственной думы V и VI созывов (член фракции "Единая Россия"), с сентября 2015 года - членом Совета Федерации от исполнительной власти Еврейской автономной области. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Женат, воспитывает дочь.

Александр Левинталь родился 18 октября 1957 года в Биробиджане Еврейской автономной области. Окончил Хабаровский политехнический институт по специальности "экономика и организация машиностроительной промышленности".

С 2009 по 2013 год работал заместителем полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. С октября 2013 года по февраль 2015 года - первым заместителем председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам.

24 февраля 2015 года указом президента РФ Левинталь был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Еврейской автономной области. 22 сентября 2015 года приступил к исполнению обязанностей губернатора Еврейской автономной области в соответствии с Уставом ЕАО и протоколом внеочередного заседания Законодательного Собрания региона.

Обозреватель Наталья Пономарева

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