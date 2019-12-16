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Дата запуска: первую пилотную партию Aurus выпустят в конце 2020 года
   
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Конвейер для Aurus

© РИА Новости. Валерий Мельников
Interfax-Russia.ru – Выпуск первой пилотной партии автомобилей Aurus запланирован на конец 2020 года, серийное производство автомобилей проекта начнется в 2021 году.

За полтора месяца до запуска предзаказов на автомобили Aurus поступило более 500 заявок. При этом, как заявлял глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, в первую очередь будет удовлетворяться внутренний спрос на эти автомобили.

"Сначала мы закроем потребность внутреннего спроса (…) При том, что мы будем продолжать все равно участвовать в международных выставках, чтобы делать продвижение нашего бренда, чтобы он был всемирно известен - для последующего выхода на внешние рынки с увеличением производства с 2021 года, когда мы перейдем на серийную площадку в Татарстан, в Алабугу, на мощности существующего "Соллерс", – рассказывал министр в апреле в Совете Федерации.

При этом Мантуров напомнил, что планируется с 180 единиц опытного производства выйти на объем производства до 5 тыс. единиц в год.

"И, конечно же, мы обеспечим спрос на зарубежных рынках, причем основной акцент мы будем делать даже не на седанах, а класс SUV – внедорожник, и рассчитываем на большой интерес покупателей на этот автомобиль", – добавил он.

Министр также отметил, что проект позволяет компетенции собственной автомобильной школы.

"Более чем 3 тыс. конструкторов – собрали по миру наших ребят, которые получили опыт работы в международных компаниях, не буду называть, каких – основные мейджоры автопрома. Могу сказать, что сегодня уже поступают заявки наших автопроизводителей российских на выполнение инжиниринговых работ в нашем НАМИ", – сказал министр.

Сейчас мелкосерийное производство Aurus налажено в НАМИ, а серийное производство будет развернуто на заводе Sollers в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга, Татарстан), где в будущем планируется выпускать до 5 тыс. автомобилей в год.

Уже известно, что пилотная партия Aurus будет выпущена в ноябре 2020 года, а серийное производство начнется на площадке автомобильного завода в первом квартале 2021 года.

Производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки.

Поставщиком штамповки кузовных деталей Aurus выступит турецкая Coskunoz, поставщиком металла – ММК, производство двигателей будет включать в себя мехобработку ключевых деталей и финальную сборку.

Технически сложные виды работ позволит выполнять роботизированный комплекс. Для цеха сборки автомобилей предусмотрена концепция "завод – шоурум". Будут использованы технологии цифрового производства (цифровой двойник производства, промышленный интернет вещей, RFID-индентификация), а также беспилотные технологии, технологии дополненной реальности.

План выхода на проектные мощности предусматривает выпуск в 2020 году 28 автомобилей, в 2021 году – 360, в 2022 году – 1 тыс. 724, в 2023 году – 4 тыс. 30, в 2024 году – 5 тыс. 274 штук.

Между тем эти планы отличаются от тех, которые Мантуров в начале сентября озвучивал в интервью газете "Ведомости". Тогда, по его словам, речь шла о поставке розничным клиентам до 50 машин в следующем году и более 500 автомобилей – в 2021 году.

"И постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5 тыс. машин разных модификаций", – заявлял министр.

Начальная цена седана в небронированном исполнении, по словам министра, составит около 18 млн рублей. Сколько будут стоить другие модели марки – лимузин, внедорожник, микроавтобус и другие – Мантуров не сказал.

"Проект переходит в коммерческую стадию, поэтому о ценах я не стану говорить, переадресую эти вопросы в "Аурус" (производственно-дистрибуторская компания, 63,5% – у государственного НАМИ, 36% – у фонда Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов, 0,5% – у Sollers – ИФ)", – пояснил чиновник.

Говоря о модификациях, он напомнил, что сейчас производятся лимузин и седан, минивэн пока в опытном производстве, параллельно идет его сертификация.

"Внедорожник тоже должен пройти все испытания, включая сертификацию. На эту модель будет делаться главный акцент - так складывается конъюнктура на рынке, таковы запросы наших зарубежных партнеров. Tawazun думает о возможности сборки в ОАЭ именно внедорожника. Думаю, это 2021-2022 годы, не раньше", – уточнял Мантуров.

Начальную цену в 18 млн рублей для седана Aurus в базовой комплектации озвучивал на открытии шоу-рума в "Москва-Сити" в августе и гендиректор бренда Aurus Адиль Ширинов.

"Предзаказы есть, у нас в портфеле более 500 заявок сегодня", – сказал он, отметив, что портфель экспортных заказов будет обсуждаться в ближайшее время.

По словам Ширинова, на тот момент испытания и подготовку к производству проходил лимузин, на стадии испытаний находился минивэн, на стадии разработки и испытаний – внедорожник Komendant.

"Мы надеемся увидеть его на автосалоне в 2020 году. Государственные испытания проходит кабриолет", – добавил гендиректор бренда.

В галерее тогда был представлен лишь седан Aurus Senat в базовой комплектации. При этом, как отмечал Ширинов, компания рассчитывает, что в 2020-2021 годах шоу-рум Aurus может появиться в Китае.

В свою очередь глава Минпромторга РФ выразил надежду, что большинство членов кабинета министров уже в 2020 году начнут использовать ультра-люксовый автомобиль Aurus Senat.

"С учетом производственных мощностей и всех процедур, с этим связанных, я надеюсь, что в следующем году большее количество членов правительства уже сможет "пересесть" на автомобили Aurus", – сказал Мантуров.

Кстати, в августе заявку на всю линейку Aurus сделал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Проект "Кортеж", получивший название Aurus в 2016 году, реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина с 2012 года. В разработке принимал участие Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Модельный ряд включает в себя машины четырех классов - седан, внедорожник, минивэн и лимузин.

Обозреватель Анастасия Николаева

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