Город с привилегиями

17.12.19 13:29

© РИА Новости. Сергей Венявский

Interfax-Russia.ru – Медведев подписал постановление о создании ТОР в иркутском Тулуне, пострадавшем летом от масштабного наводнения.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 декабря подписал постановление о создании территории опережающего развития (ТОР) в городе Тулун (Иркутская область).

"Место (Тулун – ИФ) известное, особенно после наводнения этим летом. Мы оказывали необходимую помощь по ликвидации последствий после этого стихийного бедствия, там помощь продолжается. Но сама территория должна получить и собственные механизмы для саморазвития – чтобы разнообразить местную экономику, привлечь дополнительные инвестиции в регион, ну и, чтобы сам моногород был меньше зависим от градообразующего предприятия", – сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

Как в свою очередь сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко, в ТОР планируется привлечь не менее 6 резидентов. Он отметил, что в ближайшие 2,5 года в проект может быть инвестировано 1,3 млрд рублей. В итоге в городе появится 550 новых рабочих мест.

"Будет построен завод стеклокомпозитов, линия древесно-полимерного композита, создано производство по переработке дикоросов, модернизирован кондитерский цех. Помимо этого мы договорились с нашими градообразующими предприятиями, такими как РЖД, – они также там сохраняют свое производство и наращивают его", – отметил чиновник.

Медведев поручил Виталию Мутко, а также новому врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву следить за тем, как появляются в ТОР новые резиденты.

"Город непростой, и нужно, чтобы территория опережающего развития принесла экономический эффект. Я просил бы и вас (Виталия Мутко – ИФ) и вновь назначенное высшее должностное лицо региона внимательно следить за тем, каким образом появляются новые проекты в рамках ТОР", – сказал Медведев.

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, одним из первых резидентов новой ТОР станет ЗАО "Техноинвест Альянс", которое владеет лицензией на разработку Зашихинского редкометалльного месторождения (разработка откладывается с 2014 года – ИФ). Предполагается, что в Тулуне компания разместит транспортно-логистический комплекс для обслуживания строительства горно-обогатительного комбината.

"Уже достигнуты предварительные договоренности с предпринимателями города по реализации ряда проектов: переработке сельхозпродукции и дикоросов, деревообработке, по предоставлению услуг населению, размещению транспортно-логистического комплекса для реализации проекта "Строительство ГОКа на базе Зашихинского редкометалльного месторождения", – говорится в сообщении областной администрации.

Как полагают в федеральном правительстве, создание ТОР "Тулун" позволит к 2029 году диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия (филиал "Разрез Тулунуголь" компании "Востсибуголь" – ИФ), повысить инвестиционную привлекательность данной территории, а также привлечь более 1,5 млрд рублей инвестиций и создать в населенном пункте более 650 постоянных рабочих мест.

Вместе с тем, в Тулуне продолжаются восстановительные работы после летнего наводнения. На днях врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев распорядился создать рабочую группу для решения проблем жителей пострадавших от паводка районов.

"Эту рабочую группу возглавит один из моих заместителей. В группу войдут представители правительства, Заксобрания, малого и среднего предпринимательства, уполномоченный по правам человека", – сказал Кобзев на совещании с членами правительства.

Он уточнил, что власти планируют актуализировать реестр пострадавших в наводнении, в том числе, тех, кто уже получил свидетельства о получении нового жилья.

"Сейчас в реестре 48 тыс. человек", – сказал Кобзев.

По его словам, правительство региона также актуализирует план восстановления пострадавших районов, разделив его на три этапа.

"К 1 сентября 2022 года мы все вопросы по восстановлению инфраструктуры, жилья решим", – пообещал врио губернатора.

Кроме того, Кобзев поручил региональному правительству договориться с банками о полном списании кредитов пострадавшим от наводнения. Речь идет, по словам врио главы Приангарья, прежде всего, о многодетных семьях, ветеранах войны и инвалидах.

"Сейчас наблюдается формальный подход к решению проблем пострадавших в наводнении", – добавил Кобзев.

Как в свою очередь отметил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, перед новым руководителем Иркутской области стоят непростые и очень масштабные задачи.

"Там объем работы – 25 часов в сутки. Первая и основная задача, которая стояла и поставлена перед врио губернатора – восстановление прав граждан, которые потеряли жилье в зоне подтопления", – заявил Меняйло журналистам.

Также, по его словам, врио губернатора "предстоит разобраться с прохождением отопительного сезона в регионе, реализацией нацпроектов". Меняйло также отметил, что Кобзев уже побывал в зоне затопления в Тулуне.

Между тем, как считает Виталий Мутко, жизнь в пострадавших от наводнения районах Приангарья постепенно налаживается.

"Ситуация находится под контролем. Правительство оперативно приняло решение, выделено 19,5 млрд рублей. 47 тыс. граждан получили по 10 тыс. рублей, 27 тыс. граждан получили средства в связи с утерей имущества", – сообщил вице-премьер.

Кроме того, по его словам, региональным властям удалось решить практически все вопросы, связанные с восстановлением жилищных прав.

"Люди получили сертификаты практически на 99% из 6,9 тыс. помещений, которые они утратили. Уже 4,5 тыс. гражданам оплачены сертификаты, то есть они получили жилье", – пояснил Мутко.

В настоящее время, по словам чиновника, в пострадавших от паводка населенных пунктах начали возводить жилье. Мутко рассчитывает, что до конца этого года строители достоят три многоэтажки и около 30 индивидуальных жилых домов.

"Утверждена программа поддержки и развития региона. В нее вошло 211 объектов – школы, больницы, детские сады, инженерная, транспортная инфраструктура. Уже в этом году 37 таких объектов введено", – добавил он.

По словам вице-премьера, местным властям помогает и бизнес.

"Ряд компаний окажут поддержку. "Роснефть" строит школу в Тулуне, "Газпром" построит многофункциональный спортивный комплекс, "Транснефть" строит 10 ФАПов", – перечислил он.

Вместе с тем, по словам Мутко, без поддержки властей не остались и бизнесмены из пострадавших районов Иркутской области.

"Вообще в зоне подтопления было 1 тыс. 327 индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. В Тулуне, в частности, 476. За это время 827 предпринимателей получили выплаты по 200 тыс. рублей. Правительство (было принято решение) выделило – 500 млн на восстановление бизнеса. Сегодня одобрено уже практически 200 таких заявок. Выдано 79 микрозаймов на 188 млн рублей, займов под 1% на 167 млн рублей", – сообщил вице-премьер, отметив, что эта работа, несомненно, продолжится.

Обозреватель Наталья Пономарева

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