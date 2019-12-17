Накопления с гарантией

17.12.19 16:03

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

Interfax-Russia.ru – "Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года. Минфин и ЦБ РФ определились с концепцией новой добровольной накопительной пенсионной системы.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, продляющий "заморозку" накопительной части пенсии до 2022 года.

Понятие накопительного и страхового элементов пенсии в России ввели еще в 2002 году. А в конце 2013 года правительство Российской Федерации объявило о так называемой "заморозке" пенсионных накоплений, которая должна была продлиться год. Однако в следующем году правительство приняло решение о введении моратория на формирование накопительной части пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования и на 2015 год. После этого "заморозка" накопительной части пенсии ежегодно продлевалась, причем, в 2018 году подобное решение было принято сразу на три года. Таким образом сейчас мораторий действует до 2021 года.

Сомнений в том, что мораторий на формирование накопительной части пенсии будет в очередной раз продлен, в принципе, не было.

"Формально такое решение не принято, но в целом, вы понимаете, что у нас ничего не изменилось с прошлого и позапрошлого года, то есть у нас 2019-2020-2021 так действует (...) Ничего принципиально нового здесь не появилось", – заявлял еще в июле замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

В материалах об основных характеристиках бюджета Пенсионного фонда РФ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы также содержалось уточнение, что расчеты приводятся исходя из сохранения моратория на весь период, то есть до конца 2022 года.

Законопроект о продлении до 2022 года включительно "заморозки" на формирование пенсионных накоплений правительство РФ внесло в Государственную Думу в конце сентября. В пояснительной записке отмечалось, что такая мера приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемое из федерального бюджета бюджету ПФР в 2022 году, по предварительной оценке, на 634 млрд 800 млн рублей.

Между тем еще в 2016 году министерство финансов РФ и ЦБ начали разработку новой накопительной системы – индивидуального пенсионного капитала (ИПК), – которая не будет зависеть от бюджета. Она предусматривала самостоятельное формирование гражданами накопительной части пенсии через негосударственные пенсионные фонды.

При этом старая накопительная система должна была быть демонтирована и полностью перейти в программу ИПК. Как отмечал первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов правительство РФ не планирует возвращаться к обязательной накопительной пенсионной системе, задача – развивать добровольную.

В 2017 году эта концепция обсуждалась в профессиональной среде, вносилась в правительство РФ. Однако правительство так и не одобрило даже концепцию законопроекта из-за разногласий Минфина и ЦБ с социальным блоком кабинета министров по ключевому вопросу – автоматической подписке граждан для участия в новой системе.

Презентацию и публичное обсуждение ИПК регулярно переносили, ссылаясь, в том числе, на пенсионную реформу. При этом источники "Интерфакса" сообщали, что Минфин и ЦБ отложили публичные обсуждения ИПК из-за повышения пенсионного возраста.

Тем не менее в марте 2019 года Силуанов заявил, что механизм индивидуального пенсионного капитала нужно запускать и определиться с этим необходимо уже в текущем году.

В начале сентября 2019 года Минфин заявил о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе – "О гарантированном пенсионном плане" – взамен ИПК. Система будет строиться на ранее представленной концепции ИПК, однако будет полностью добровольной.

По словам источников, правительство и ЦБ решили остановиться на названии "гарантированный пенсионный план" (ГПП), однако суть предложения остается прежней: система будет полностью добровольной и будет существовать вместе с обязательным пенсионным страхованием и негосударственным пенсионным обеспечением.

Согласно концепции новой накопительной пенсионной системы, о которой журналистам рассказали источники, близкие к разработчикам, вступить в ГПП человек сможет в любом возрасте. Присоединиться к системе можно несколькими способами. Так, работодатель с письменного согласия своего работника через систему межведомственного электронного взаимодействия подает информацию в пенсионный оператор, функции которого, предполагается, будет выполнять Национальный расчетный депозитарий (НРД). Также сам гражданин сможет самостоятельно через "Гослуслуги" подать такое заявление.

НРД будет заниматься ведением реестра участников ГПП, а также администрировать взносы.

Гражданин сможет сам устанавливать и изменять размер взносов, а также приостанавливать неограниченное число раз уплату пенсионных взносов по ГПП, но не более чем на пять лет подряд. Договор будет считаться заключенным с даты первого платежа, а не с фактического подписания документов.

При заключении договора будет предусматриваться "период охлаждения" – полгода, когда гражданин может потребовать возвратить пенсионные взносы, которые он направил в ГПП, и расторгнуть договор. Стоит также отметить, что налоговый вычет будет действовать только в отношении не более 6% от заработной платы.

Действующие пенсионные схемы негосударственных пенсионных фондов (НПФ), в том числе и индивидуальные пенсионные программы, могут быть приведены в соответствие с гарантированным пенсионным планом. Граждане смогут переводить свои средства по обязательному пенсионному страхованию в ГПП.

Также они смогут менять НПФ – на эту программу "заморозка переходов" не распространяется: гражданин подает заявление на переход, и текущий поток его взносов сразу переходит в другой фонд, а оставшаяся часть переходит в рамках регламента по фиксингу.

Пока в концепции ГПП предлагается срочная выплата на 15 лет, но в процессе обсуждения законопроекта этот срок может быть изменен.

Человек сможет начать получать пенсию либо в момент наступления пенсионного возраста, либо по истечении 30 лет с даты начала уплаты первого пенсионного взноса по ГПП. Это будет зависеть от того, какой срок наступит раньше.

При этом пенсионная выплата по ГПП будет ежегодно индексироваться на уровень инфляции.

Фонд также вправе осуществить единовременную выплату средств ГПП, если по результатам расчета размер пенсионной выплаты будет меньше одной пятой размера социальной пенсии.

Помимо стандартной ситуации, гражданин сможет получить пенсионную выплату и при других условиях. Так, участник ГПП может согласовать с фондом свой вид выплаты – пожизненную, единовременную или другую.

Если у человека есть заболевание (а оно должно быть указано в перечне социально значимых заболеваний) и ему не назначена пожизненная негосударственная пенсия, он может обратиться в фонд за деньгами. А средства, которые он накопил в ГПП, а также то, что он перевел из обязательного пенсионного страхования, если захотел это сделать, направить на лечение. Однако это сумма будет равна только размеру тех средств, которые человек потратил на дорогостоящий вид лечения.

Кроме того, средства ГПП могут быть наследованы при условии, что участник системы умер не раньше назначения пожизненно негосударственной пенсии.

Все основные аспекты ГПП будут сформулированы в законе, а не в пенсионных правилах отдельных НПФ. Это будет стандартный пенсионный продукт. НРД, как пенсионный оператор, будет вести персонифицированный учет пенсионных прав, администрировать переводы между НПФ. Выплаты также будут проводить через пенсионного оператора.

Система гарантирования в ГПП будет похожа на систему гарантирования в обязательном пенсионном страховании и иметь два уровня гарантирования. Фонд гарантирования в Агентстве по страхованию вкладов будет тот же самый.

Гарантия распространяется на всю сумму: и на взносы по ГПП, и на добровольно переведенные ОПС, и на накопленный процент. Гарантия будет действовать как на период формирования пенсии, так и на период ее выплаты.

НПФ будет обязан не реже чем раз в 5 лет фиксировать средства гражданина в ГПП, так называемый неснижаемый остаток, и эта сумма не может быть меньше последней суммы фиксинга. Если на дату фиксации человек получил убыток по его вложениям, то фонд должен за счет собственных средств восполнить средства.

Фонды, которые захотят участвовать в этой системе, должны будут пройти проверку ЦБ РФ, как это было с фондами по ОПС, и вступить в систему гарантирования.

Среди льгот новой накопительной системы – освобождение пенсионных взносов в размере не более 6% от заработной платы для физических лиц от НДФЛ. При этом предусмотрен упрощенный порядок получения такого социального налогового вычета – он будет осуществляться для наемных работников в момент определения налоговой базы по НДФЛ без подачи заявления работодателю.

Для работодателя предусмотрены льготы в виде повышающих коэффициентов при расчете налога на прибыль, если они софинансируют взносы в ГПП. Размер коэффициента в первые шесть лет со дня включения работника в реестр участников ГПП будет равен 0,3%, а в следующие годы – 0,6%. Исчисленный таким образом совокупный показатель по всем работникам не может превышать 12% от общей суммы расходов на оплату труда без учета отдельных видов расходов.

Для введения ГПП будут подготовлены три пакета поправок в законы, которые регулируют деятельность пенсионных фондов, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения будут предусматривать административную ответственность пенсионного оператора за невыполнение им обязанностей.

Правительство и ЦБ РФ не собираются "рекламировать" новый продукт, однако не исключают, что в рамках мероприятий по повышению финансовой грамотности населения расскажут о таком способе накопления пенсии. Вместе с тем, прежде чем вносить законопроект на рассмотрение в Госдуму, планируется провести его общественное обсуждение. Разработчики гарантированного пенсионного плана рассчитывают, что новый продукт начнет работу уже в 2021 году.

Обозреватель Анастасия Николаева

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