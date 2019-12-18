Ответит за "дедовщину"

18.12.19 12:08

© РИА Новости. Виталий Тимкив

Interfax-Russia.ru – Уголовное дело о "дедовщине" возбудили после ЧП в воинской части в Забайкалье. Шамсутдинов, расстрелявший 8 своих сослуживцев, проходит по нему как потерпевший.

Военное следственное управление СКР по Восточному военному округу возбудило уголовное дело в отношении одного из военнослужащих, выживших после стрельбы в воинской части в Забайкалье.

"Рамиль (Шамсутдинов – ИФ) и несколько сослуживцев признаны потерпевшими по делу о "дедовщине" (ст. 335 УК РФ – нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими – "ИФ"), так что он не один пострадал. Дело возбуждено в отношении конкретного человека, он жив, ему предъявлено обвинение", – сообщил "Интерфаксу" адвокат Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев.

Он подчеркнул, что "таким образом, становится ясно, что причиной поступка Шамсутдинова стали именно неуставные отношения". По его словам, солдат действовал в состоянии аффекта после нескольких суток без сна.

"Он сожалеет о преступлении, но говорит, что до этого инцидента ему не давали спать. Над ним издевались, его избивали. Поэтому во время происшествия он не слышал никого из окружающих, все было как в тумане", – сообщил "Коммерсанту" адвокат Шамсутдинова.

Нагиев надеется, что решение суда (по делу о неуставных отношениях – ИФ) может стать "переломным моментом для уголовного дела его подзащитного".

"Естественно, в суде мы будем это использовать. Мы удовлетворены действиями военного следствия, которое после заявлений Рамиля, данных на первых же допросах, проверило и установило факты. Это говорит о высоком качестве следствия", – сказал адвокат.

Как сообщалось, вечером 25 октября в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный (Улетовский район Забайкальского края), солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, призванный в июле 2019 года, открыл огонь по своим сослуживцам. В результате два офицера и шесть солдат погибли на месте, еще двое военнослужащих получили ранения.

Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Дровянинскому гарнизону возбудил в отношении Рамиля Шамсутдинова уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Тогда в ведомстве сообщали, что солдат мог устроить стрельбу из-за "нервного срыва по личным обстоятельствам". Однако позже следственная комиссия установила, что у стрелка был личный конфликт с офицером.

28 октября Военный суд в Чите заключил Шамсутдинова под стражу.

В ноябре забайкальскую воинскую часть, где произошло ЧП, посетил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Чиновник заявил, что не обнаружил в подразделении никаких признаков "дедовщины".

"Я поговорил с военнослужащими, задавал вопрос по поводу "дедовщины": "если вас кто-то унижает, гнобит, мне скажите, я вас отсюда сейчас же увезу". Сказали, что все нормально. Я солдатика вижу, если он как собака, синие круги (под глазами), под ногтями грязь, засаленный. Но я таких там не видел", – сообщил тогда первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне.

Иных причин, которые могли бы подтолкнуть Рамиля Шамсутдинова к убийству своих сослуживцев, Шерин не назвал, однако отметил, что "во время стрельбы солдат использовал 85 патронов: солдат, кого не удалось "уложить" с одного выстрела, он подходил и добивал".

"Процент попадания у него 41, извините за такую жестокую статистику, восемь человек положить из трех рожков – я не знаю, какому опытному офицеру это удалось бы сделать. Некоторых, которых не добил сразу, они умоляли его спасти им жизнь, он подошел и добил. Три солдата убегали, он их догнал, расстрелял, потом он сам пытался покинуть часть, его догоняли", – отметил тогда депутат.

В свою очередь известный адвокат Саид-Магомед Чапанов (ранее представлял интересы главы Чечни Рамзана Кадырова – ИФ), который вызвался защищать интересы Рамиля Шамсутдинова, заявил агентству "Интерфакс – Дальний Восток", что какие-либо объективные выводы о действиях солдата можно будет сделать только после психолого-психиатрической экспертизы. О ее результаты ни следствие, ни защита пока не сообщали. Если в ходе исследования все же подтвердится, что Шамсутдинов действовал в состоянии аффекта, дело в его отношении могут переквалифицировать с ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) на ч.2 ст. 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта). В первом случае срочнику грозит пожизненный срок, во втором – лишение свободы на 5 лет.

Тем временем, как сообщил референт Главного военно-политического управления Минобороны РФ Рустем Клупов, родственники погибших военнослужащих уже получили компенсации от ведомства.

"За каждого погибшего военнослужащего члены семей в равных долях получили по 6 млн 680 тыс. рублей без учета должностей и воинских званий", – сообщил он в интервью "Новой газете".

По словам Клупова, министерство пока не смогло передать средства только матери погибшего капитана Евсеева, поскольку не может определить ее местонахождение, но деньги для нее "зарезервированы".

"Дополнительно рассматривается вопрос о том, что по линии жилищного обеспечения как участникам ипотечно-жилищного кредитования должны будут еще выплачены суммы в размере 4,2 - 4,3 млн. рублей", – сказал Клупов.

Также, по его словам, Минобороны обратилось в банк с предложением списать кредитные обязательства погибших.

Референт также сообщил, что в комиссию, расследующую данное преступление, помимо заместителя министра обороны Андрея Картаполова вошла главный психолог Вооруженных сил Валентина Барабанщикова.

"Цель работы комиссии: вскрыть реальные причины, приведшие к этой трагедии, и выработать рекомендации по предотвращению возможности повторения подобного случая", – добавил он.

Вместе с тем, Рустем Клупов выразил сомнение в том, что офицер, с которым у Шамсутдинова возник личный конфликт, действительно издевался над срочником.

"У командира, старшего лейтенанта были претензии к солдату именно по службе. Они заключались в том, что Шамсутдинов с первых дней службы, а прослужил он 4 месяца, ни разу не принимал участие в уборке помещений и тем самым противопоставил себя коллективу", – сказал референт.

В связи с этим, по его словам, отношения в воинском коллективе были натянутые.

"За Шамсутдинова отрабатывали его товарищи, а он шел в отказ, что, возможно, и побудило командира начать воспитание солдата через устав. Известно, что были поставлены требования выучить статьи устава, которые Шамсутдинов, возможно, тоже отказывался учить или не мог выучить, за что был лишен сна в течение двух суток", – добавил Клупов.

Обозреватель Наталья Пономарева

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