Бесполезные санкции

18.12.19 14:20

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Американский Сенат одобрил проект оборонного бюджета с санкциями против "Северного потока-2", при этом в США признают бесполезность этих мер.

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на следующий год, включающий положение о санкциях в отношении компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток-2". Как сообщают американские СМИ, законопроект поддержали 86 сенаторов, против высказались восемь.

"Мы наконец-то отправим этот жизненно необходимый законопроект на стол к президенту", – сказал перед голосованием в Сенате США лидер большинства, республиканец Митч Макконнелл.

До этого проект оборонного бюджета на 2020 год под названием NDAA (National Defense Authorization Act) в сумме $738 млрд был согласован комитетами по вооруженным силам Палаты представителей и Сената американского Конгресса.

Положение о санкциях в NDAA сформулировано на основе законопроекта, представленного ранее сенаторами Тедом Крузом и Джоан Шахин. Авторы законопроекта под названием "Закон о защите энергетической безопасности Европы" утверждают, что он предполагает "сокрушительные, целенаправленные санкции в отношении тех, кто принимает участие в установке российского "Северного потока-2".

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, а также топ-менеджеров этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США.

В консорциум по строительству "Северного потока-2" входят французская Engie, австрийский OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell, германские Uniper и Wintershall. Учредителем и владельцем контрольного пакета акций акционерного общества "Северный поток 2" является "Газпром".

В американский законопроект также включены положения о санкциях, которые связаны с газопроводом "Турецкий поток".

В правительстве ФРГ уже готовятся к американским санкциям против "Северного потока-2". Как сообщил таблоид Bild со ссылкой на секретный документ министерства экономики Германии, правительство не исключает, что из-за анонсированных санкций строительным работам в датских внешних водах могут быть созданы препятствия. По информации издания, санкции США могут вступить в силу самое позднее 20 декабря.

В то же время в Минэкономики ФРГ считают, что США не планируют прямых санкций в отношении Германии или строительного консорциума Nord Stream 2 AG (оператор проекта), стопроцентной "дочки" российского "Газпрома".

"Западные инвесторы и консорциум Nord Stream 2 не находятся в фокусе объявленных санкций", – указано в документе.

По информации издания, под санкции может подпасть швейцарско-нидерландское предприятие Allseas, которое в настоящий момент прокладывает последние элементы газопровода. США планируют санкции против фирмы, заморозку транспортных контейнеров и запрет на въезд сотрудников фирмы в США.

Кроме того, газета сообщает, что после подписания закона, налагающего санкции, ФРГ "четко проверит, какие действия закон оказывает на реализацию проекта "Северный поток-2". Только после того, как эта информация будет проверена, ФРГ примет решение о том, "какие конкретные меры" реагирования могут быть приняты.

"Берлин, очевидно, видит шансы в том, что газопровод "Северный поток 2" может быть достроен в течение 30-дневного периода, который закон подразумевает для сворачивания деятельности без штрафов для участников строительства", – пишет издание.

В МИД РФ обращают внимание на то, что американский законопроект о санкциях против "Северного потока-2" направлен на получение односторонних преимуществ в газовой сфере в ущерб интересам стран Европы.

"Для нас это не является неожиданностью. Направленность абсолютно очевидна: получение односторонних преимуществ США в газовой сфере за счет ущемления интересов европейцев, конечных потребителей", – заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Он отметил, что все российские проекты в Европе коммерчески обоснованы, укрепляют энергетическую безопасность Европы и диверсифицируют энергетику, "о чем так трогательно заботятся американцы, используя при этом противоречащие международному праву, да и здравому смыслу инструменты".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий также считает, что вводимые Соединенными Штатами санкции против проекта направлены на проталкивание американского сжиженного газа на европейский рынок.

"Наглый таран американского сжиженного газа в Европу в ущерб интересам самих европейцев. Санкционная спираль США – новый инструмент недобросовестной конкуренции. ЕС пора прозреть", – написал российский парламентарий в своем твиттере.

В Евросоюзе уже выступили против американских санкций.

"Европейский союз в принципе против применения санкций против любых европейских предприятий, осуществляющих полностью законный бизнес", – заявил член Европейской комиссии по торговле Фил Хоган.

По его словам, в комиссии всегда хотели, чтобы "Северный поток-2" функционировал прозрачным образом, без какой-либо дискриминации, при определенном надзоре в соответствии с принципами международного и европейского права в области энергетики.

Еврокомиссар напомнил, что газовая директива ЕС вступила в силу в этом году, и теперь Евросоюз имеет "четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, связывающим Европейский союз с третьими странами".

Европейское деловое лобби в РФ также выступило с заявлением против американских санкций в отношении российских газопроводов. В заявлении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) отмечается, что санкции США в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока" "способны крайне негативно отразиться на европейских партнерах в 2020 году". При этом в АЕБ считают маловероятным, что введенные США ограничения смогут препятствовать завершению строительства обоих газопроводов.

В АЕС подчеркивают, что ЕС должен сам определять свою энергетическую политику и торговые отношения.

"Для европейцев принципиально важно не допустить ситуации, когда их внешнеэкономические отношения будут регулироваться кем-то извне. Откровенно угрожающие санкции используются в качестве инструмента конкуренции на мировом газовом рынке и могут нанести значительный ущерб европейской конкурентоспособности", – отмечает гендиректор АЕБ Франк Шауфф.

Члены АЕБ "выступают за выстраивание конструктивного диалога, языком которого не могут выступать какие-либо санкции в отношении бизнеса, и призывают к отказу от использования ограничительных мер, нарушающих принципы здоровой конкуренции в международной торговле", резюмирует ассоциация.

Впрочем, в США также осознают, что введение санкций против участников проекта "Северный поток-2" не сможет повлиять на его реализацию.

"У США мало рычагов для предотвращения завершения проекта "Северный поток-2" между Россией и Германией, заявили два высокопоставленных чиновника администрации, признавая провал многолетних усилий, направленных на то, чтобы не допустить строительства газопровода, который называют угрозой европейской безопасности", – сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявления информированных чиновников.

Агентство отмечает, что один из собеседников, обсуждая подход администрации к проекту, сказал, что трубопровод почти завершен и "санкции, предусмотренные законопроектом об обороне, слишком запоздали, чтобы иметь какой-либо эффект".

Теперь США попытаются повлиять на другие российские энергетические проекты, добавил чиновник.

Еще до принятия законопроекта об оборонном бюджете США Bloomberg обращал внимание не то, что санкции в отношении газопровода смогут лишь затормозить некоторые работы, но не остановить его строительство.

По данным агентства, у Госдепартамента и Минфина США будет 60 дней, чтобы подготовить списки. Затем еще 30 дней будет дано фигурантам списка, чтобы принять решение о дальнейшем участии в проектах.

Обозреватель Анастасия Николаева

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