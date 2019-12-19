Проверка на бдительность

19.12.19 13:22

Фото пресс-службы мэрии Благовещенска

Interfax-Russia.ru – Новая волна сообщений о ложных минированиях прокатилась по Дальнему Востоку. Ни одно из них не подтвердилось.

Массовые сообщения о минировании школ, детсадов и административных зданий, расположенных на Дальнем Востоке, начали поступать на электронные адреса различных учреждений и ведомств утром 19 декабря. Пока что все "наводки" оказались ложными: кинологи не обнаружили взрывных устройств ни в одном из мест, названных анонимными источниками.

Больше всего таких сообщений о минировании поступило в соцучреждения города Хабаровска, где полицейским пришлось эвакуировать почти 50 детсадов.

"В Хабаровске 49 дошкольных учреждений закрыты из-за угрозы минирования. Экстренно эвакуированы около 11 тыс. детей и свыше 2 тыс. сотрудников", – сообщили в пресс-службе администрации города.

В мэрии также отметили, что для проверки зданий были подняты сотрудники экстренных служб – МЧС России, полиция, ГИБДД. Некоторым соцучреждениям из-за многочисленных сообщений приходилось ждать проверки несколько часов.

"Ни один ребенок не остался на улице. Детей эвакуировали в ближайшие школы, учреждения дополнительного образования. Воспитатели сообщают родителям, чтобы те по возможности забирали детей", – добавили в администрации Хабаровска.

По данным местных властей, к обеду 19 декабря специалисты успели осмотреть 41 здание.

"Последний раз массовая эвакуация учебных заведений проводилась 9 декабря: сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах тогда получили 12 школ краевого центра", – напомнили также в городской администрации.

Помимо детских садов анонимное сообщение о минировании также получило Управление образования при администрации города. Всех сотрудников (около 70 человек) немедленно эвакуировали.

"Управление образования эвакуировано. На месте работают оперативники", – сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации города.

Также утром 19 декабря данные о заложенных взрывных устройствах посыпались на Благовещенск (Амурская область).

"По уточненным данным, сообщения о минировании поступили по 10 детским садам и одной школе города Благовещенска, всего было обследовано 16 корпусов этих учреждений. Оперативно было эвакуировано около 3,3 тыс. детей. По состоянию на 11:56 кинологи обследовали все объекты, по которым поступили сигналы о минировании. Все сообщения ложные", – уточнили в администрации города.

Ранее мэрия сообщала о "минировании" детских садов N60, 67 (1 и 2 корпус), 32, 40, 47, 5 (1 корпус), 19, 68 (3 корпус), 28 (корпус 1), а также школы N23.

Аналогичная ситуация сложилась 19 декабря и в Комсомольске-на-Амуре.

"Сейчас известно о том, что сообщения о минировании поступили в более чем 10 детских садов города", – рассказали агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе УМВД по Комсомольску-на-Амуре.

Также ситуацию прокомментировала и глава министерства образования и науки Амурской области Светлана Яковлева. Она призвала родителей эвакуированных детей поберечь психику малышей и не пугать их взрослыми разговорами о "минированиях".

"Нам хотелось бы обратить особое внимание на то, что ребятишки, маленькие наши дошколята, которые были в садиках, побывали сегодня во взрослой ситуации. И если родители будут говорить об этом вечером, у нас огромная просьба обратить внимание на то, что услышит ваш ребенок. У него не должно возникнуть ощущений негативного события в его жизни", – обратилась Яковлева к жителям региона.

В Еврейской автономной области (ЕАО) электронные сообщения о "минировании" поступили в 13 детских садов.

"Детсады (11 проверенных кинологами и взрывотехниками) заработали в штатном режиме. По двум еще идут проверочные мероприятия. Всего за сегодняшний день было эвакуировано 2 тыс. 333 ребенка и 456 сотрудников", – рассказала заместитель мэра Биробиджана по социальным вопросам, образования и культуре Наталья Петрушкова.

В администрации города отметили, что все сотрудники детских садов действовали согласно инструкции: быстро одели детей и оперативно эвакуировали их на безопасное расстояние от зданий. Никто из дошколят не потерялся и не пострадал.

Между тем, как позднее сообщила советник мэра Биробиджана Дарья Ващенко, во время эвакуации детского сада N24 в Биробиджане стало плохо одной из воспитательниц. К сожалению, женщина умерла.

"После того, как поступила информация о минировании детских садов N5, 24, 29, 31, 43 и 48 Биробиджана, работники учреждений приступили к эвакуации воспитанников. Воспитателю детсада N24 стало плохо. Вызвали скорую помощь, но, к сожалению, женщину спасти не удалось", – сообщила журналистам Ващенко.

По ее словам, в настоящее время специалисты выясняют, что послужило причиной смерти сотрудницы дошкольного учреждения. Известно, что женщине было 73 года.

"Женщине стало плохо уже после того, как она вывела своих воспитанников из "опасного" здания. Медицинские работники, к сожалению, спасти ее не смогли и констатировали смерть", – рассказали в свою очередь в мэрии города.

В настоящее время на месте происшествия находятся врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн и первый заммэра Биробиджана Ян Аблов. По данным пресс-службы областного правительства, глава региона уже встретился с родственниками погибшей и заверил, что власти окажут им необходимую помощь в организации похорон.

Также свои соболезнования родным и близким воспитательницы выразил и мэр Биробиджана Александр Головатый.

"Ужасная трагедия произошла в нашем городе. Во время эвакуации дошколят умерла воспитатель детского сада N24. К сожалению, сегодня, Валентины Владимировны (Сигаевой – ИФ) не стало. Я выражаю соболезнования родным и близким. Трудно представить, какую боль они сейчас испытывают", – сказал глава города.

Как подчеркнул мэр, Валентина Сигаева отдала заботе и воспитанию о детях 51 год своей жизни.

"Всю свою жизнь Валентина Владимировна Сигаева посвятила заботе о маленьких детях. В детском саду N24 работала в группах раннего возраста. Около 7 лет руководила детским садом N37. В последнее время трудилась в своем родном, двадцать четвертом", – сказал глава города.

"Дошколята и их родители ее очень любили, коллеги с теплотой отзываются о ней", – добавил Головатый.

Глава города пообещал лично оказать всю необходимую помощь семье погибшей.

Вместе с тем, волна сообщений о "минировании" детских садов затронула и Владивосток, сообщения не подтвердились.

"Поступили сообщения о минировании в несколько детсадов Владивостока. Все письма пришли по электронной почте. Заведующие сообщили в оперативные службы, была проведена эвакуация детей. Все оперативные службы отрабатывают каждый поступивший сигнал – ни один из них не подтвердился", – сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе мэрии города.

Количество "заминированных" детсадов и число эвакуируемых взрослых и детей собеседник агентства не озвучил.

Обозреватель Наталья Пономарева

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