Ситуация внутренней стабильности

19.12.19 17:43

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин за более чем четыре часа пресс-конференции успел ответить на 71 вопрос журналистов.

Большие ежегодные пресс-конференции президент РФ Владимир Путин проводит с 2001 года. Почти всегда они проходят в один из четвергов декабря. Исключением стал 2016 год, когда пресс-конференцию президента перенесли на пятницу по его личному решению - Путин посчитал невозможным проводить встречу с журналистами в день похорон погибшего в Турции посла РФ Андрея Карлова.

Продолжительность пресс-конференций из года в год остается интригой. Рекорд по времени общения с журналистами Путин поставил в 2008 году, когда пресс-конференция продолжалась 4 часа 40 минут. Тогда президент ответил более чем на 100 вопросов. В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 45 минут. За это время журналисты успели задать президенту 61 вопрос.

Пятнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимир Путин уже традиционно проходила в Центре международной торговли в Москве. В этом году на пресс-конференцию аккредитовались 1 тыс. 895 представителей российских и иностранных СМИ - от крупнейших мировых, названия которых всегда на слуху, до небольших региональных, местных и тематических.

В формате свободного общения, продлившегося в этот раз 4 часа 18 минут, глава российского государства ответил на 71 вопрос. Среди основных тем - ситуация в российской и мировой экономике, ключевые международные проблемы, социальная и внутриполитическая тематика.

Про санкции, СНВ и Донбасс

Так, касаясь новых американских санкций, президент пообещал ответить на них зеркально. "Мы знаем общий подход, который заключается в том, что США с нами будут работать там, где это им интересно и выгодно, будут сдерживать в то же время Россию с помощью решений подобного рода (санкций). Мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом", - сказал Путин.

По его мнению, в санкциях ничего хорошего нет: "Это абсолютно недружественные акты в отношении России". Он уверен, что новые ограничения будут сказываться на уровне двусторонних отношений России и США. При этом подтвердил, что в любом случае Москва готова к развитию отношений с Вашингтоном.

"Есть здесь у нас какие-то перспективы? Я думаю, есть", - добавил президент, упомянув "вопросы глобальной безопасности, в том числе СНВ-3".

В частности он отметил, что Россия до конца года готова продлить договор СНВ-3 (двусторонний договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, вступил в силу 5 февраля 2011 года, рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на 5 лет).

"Если завтра пришлют нам по почте... или мы готовы подписать и послать в Вашингтон, пусть поставят там свои подписи соответствующие руководители, в том числе президент", - сказал Путин, добавив, что пока на все предложения Москвы по этому вопросу нет ответа.

"Если не будет СНВ-3, то вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений, и это, на мой взгляд, плохо", - заявил глава российского государства.

Что касается предстоящей в апреле следующего года встречи в "нормандском формате", то Путин высказал мнение, что она станет актуальной, если на Украине будут происходить позитивные изменения. В числе позитивных изменений он назвал продление закона об особом статусе Донбасса - "основа для урегулирования не исчезла, она не потеряна".

Кроме того, подчеркнул президент, были отведены войска из нескольких ключевых точек, "правда, почему-то наши партнеры в Украине не хотят разведения по всей линии соприкосновения". "На мой взгляд, это тоже ошибка, но такова их позиция", - заявил Путин.

Глава государства отметил также сокращение количества обстрелов противоборствующих сторон на востоке Украины.

"То есть, есть и позитив, есть и вещи, которые настораживают. Это все предмет для обсуждения. И в целом в этом смысле продолжение работы в "нормандском формате" целесообразно", - считает Путин.

В частности, его насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений. "Нет ничего (по урегулированию ситуации на востоке Украины - ИФ), кроме минских соглашений. (…) Если начнется пересмотр минских соглашений, вся ситуация вообще может зайти в тупик полный", - заявил президент.

По его словам, "ключом минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон, в Конституцию".

При этом Путин напомнил, что на Украине на год продлен закон об особом статусе Донбасса. "Хотя мы все время говорим, не только я, и другие участники "нормандского формата", что нужно придать ему постоянно действующий характер и затем перенести в Конституцию", - подчеркнул глава российского государства, добавив, что нужен прямой диалог Киева с Донбассом, "которого тоже нет".

Про День Победы и Конституцию

По поводу предстоящего в следующем году празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент высказал мнение, что непринятие участия в мероприятиях в Москве станет большой ошибкой для представителей государств бывшего Советского Союза, "если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений".

"Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной Родины", - сказал Путин.

По его словам, "присутствие на Параде в Москве потомков тех, кто отстоял независимость и сохранил наши народы, на мой взгляд, - это символический и важный жест".

Во время пресс-конференции президент высказался и за отмену в Конституции РФ оговорки "подряд" в отношении числа сроков президентских полномочий. Необходимость такой поправки, по его мнению, связана с позицией ряда политиков и политологов. "Она (оговорка) некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает (…) "Ну, можно было бы ее и отменить, наверно", - сказал Путин.

Он также считает, что предложения изменить Конституцию для расширения полномочий парламента за счет прерогатив президента и правительства требуют тщательной проработки.

"Все остальное, в принципе, так или иначе, менять можно. Я знаю, конечно, на счет тех дискуссий, которые на этот счет идут. Я их вижу, слышу. Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это как раз с возможным расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив президента и правительства", - сказал Путин, добавив, что все это можно сделать только после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе.

Про медицину, маткапитал и Олимпиаду

Президент оценил развитие сферы здравоохранения в России в целом как "удовлетворительное", однако отметил, что есть возможности для дальнейшего роста. По его мнению, для улучшения ситуации необходимо "избавиться от несправедливой дифференциации" зарплат главврачей и "рядовых" врачей, ввести единый подход по стране по базовой ставке постоянного оклада и стимулирующим выплатам.

Путин напомнил, что на медицину были дополнительно выделены средства в размере 550 млрд рублей помимо тех, что предусмотрены в нацпроекте "Здравоохранение". "Деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. Предполагается привести в нормативное состояние или построить 10 тыс. учреждений, приобрести 37 тыс. транспортных средств и до 10 тыс. единиц оборудования", - пояснил глава российского государства.

По его словам, вторая часть, заложенная в национальном проекте, где также есть средства на первичное звено, в основном пойдет на борьбу с онкологией. "У нас есть неплохие результаты в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, (…) детская смертность сократилась существенно. По этому направлению нужно двигаться дальше, по всем этим направлениям", - добавил Путин.

Также президент пообещал упростить процедуру погашения ипотеки за счет материнского капитала.

"Банки не отказывают использовать материнский капитал для решения вопросов, связанных с ипотекой, просто процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей. Без всяких сомнений, нужно менять эту ситуацию и уменьшать количество дней, которое требуется сегодня для того, чтобы внести эти средства материнского капитала в качестве первичного вклада или погашения ипотеки. Сейчас в целом такие решения принимаются, количество этих дней будет сокращено почти в два раза", - сказал Путин.

При этом, по его мнению, этих мер в настоящее время недостаточно. Он считает необходимым расширить применение электронного товарооборота с тем, чтобы отношения между клиентом банка и Пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, и советующими застройщиками осуществлялись без участия человека. По словам президента, в случае запуска этого механизма, процедура оформления может занять один день.

Путин также заявил, что планов по запуску новой пенсионной реформы в России нет. "В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется, никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается - ни в правительстве, ни в администрации, нигде", - сказал президент.

При этом он отметил, что предложения Минфина в пенсионной сфере касаются только накопительной части пенсии, "которые фактически можно считать инвестициями, и вопрос идет просто об их защите".

По поводу предстоящих Олимпийских игр президент высказал мнение, что российские спортсмены должны выступать на них под национальным флагом, поскольку у Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет претензий к Олимпийскому комитету РФ.

Путин считает, что решение WADA противоречит олимпийской Хартии: "Не может, не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в Хартии написано".

Он назвал решение WADA об отстранении России от международных спортивных состязаний, в том числе и Олимпийских игр, не соответствующим здравому смыслу и праву и носящим политический оттенок.

Касаясь карательных мер со стороны WADA, российский президент заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным: "Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются "чистыми", как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на них?"

Региональное и личное

Ожидаемо много вопросов касалось региональных проблем. В частности, глава российского государства заверил, что отменять "плоские тарифы" "Аэрофлота" на Дальний Восток пока не планируется. "Аэрофлот", он просто так немножко нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих полетов. Мы будем это делать и дальше", - сказал Путин.

Более того, отметил президент, данная программа расширяется, причем, не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов. "Но, в целом, конечно, нам просто чего нужно добиваться? Роста доходов граждан, которые растут у нас очень медленно, и снижения издержек при перевозках. Таким образом, можно будет снижать и тарифы. Но пока глобальных изменений не наступило, эти программы будут продолжаться", - заявил Путин.

Он также предположил, что меры господдержки по льготному жилищному кредитованию семей с детьми, введенные для жителей Дальнего Востока, могут быть распространены на регионы Зауралья.

"Это касается поддержки семей с детьми, прежде всего тех, в которых появляется третий ребенок. Что касается других мер поддержки, в том числе процентной ипотеки, то в принципе все это возможно, но надо посмотреть, как это пойдет на Дальнем Востоке, посмотреть, сколько это будет стоить, какое количество будет обращаться за этой мерой поддержки, подсчитать бюджетные расходы и на "ясном глазу" принимать решение", - сказал президент.

Он напомнил, что подобные меры поддержки были приняты на Дальнем Востоке, поскольку в этом регионе депопуляция происходит гораздо быстрее, чем в других субъектах РФ. "Нам нужно сначала в полном объеме реализовать эти планы, начинания там, а уже потом переходить к другим регионам", - добавил Путин.

Часть вопросов президенту была и личного характера. Так, Путин заявил, что самыми тяжелыми событиями для него на посту главы государства стали теракты в Беслане и в театральном центре на "Дубровке".

Главным результатом, который был достигнут в период его руководства страной, президент РФ назвал стабильность. "У нас наступила ситуация внутренней стабильности, уверенности в том, что страна будет развиваться стабильным путем и дальше. Вот это, наверное, самое главное. Экономика кардинально поменялась", - сказал глава государства.

Он напомнил, что у России один из самых низких в мире показателей по внешней задолженности государства, инфляция в 90-х годах была 200-300%, а сейчас - 3,25%. "Забыли уже просто это, уже забыли, что это такое. Это другая экономика совсем", - отметил президент.

Вместе с тем, подчеркнул Путин, еще осталось много нерешенных проблем в экономике: "Самое главное из них - это повышение производительности труда, и на этой базе увеличение темпов экономического роста. Но все-таки это не сравнить с тем, что было".

Он отметил, что Россия в начале 2000-х годов и сейчас - это две разные страны. "Я уже не говорю про вопросы, связанные с безопасностью. Чего греха таить, надо прямо называть вещи своими именами. Еще до 2006 года проходили активные боевые действия на Кавказе, боевые, с применением танков, авиации и другой тяжелой техники", - сказал Путин.

При этом он не стал отвечать на вопрос, можно ли назвать его исторической личностью. "Это следующие поколения скажут - можно или нет. Думаю, что для людей, для нас, для современников, тем более для меня лично это не вопрос, на который я должен отвечать. Люди должны будут в будущем оценить, что сделано было для страны, может быть, чего-то не удалось сделать", - сказал Путин.

Общественное мнение в данном случае, заметил президент, самый лучший показатель.

Обозреватель Анастасия Николаева

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