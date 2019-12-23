Вне партии: почему ЕР приостановила членство экс-мэра Петропавловска-Камчатского
  
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Точка зрения
23.12.19 13:49

Без должности и статуса

Фото "Единой России"
Interfax-Russia.ru – Единороссы приостановили членство в партии экс-мэра Петропавловска-Камчатского, обвиняемого во взяточничестве. Чиновник находится под домашним арестом.

Президиум регионального политсовета "Единой России" (ЕР) на заседании 23 декабря приостановил членство в партии бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко.

"Решение принято в связи с возбуждением в отношении экс-мэра Петропавловска-Камчатского уголовного дела", – сообщили в пресс-службе Камчатского регионального исполкома ЕР.

При этом в ЕР подчеркнули, что, если вина Иваненко будет доказана, его исключат из партии. Если же суд признает его невиновность, членство чиновника будет восстановлено в полном объеме.

"Полномочия секретаря Петропавловск-Камчатского местного отделения партии Виталий Иваненко добровольно сложил 21 ноября", – уточнили также в пресс-службе Камчатского регионального исполкома ЕР.

Как сообщалось, Следственное управление СКР по Камчатскому краю возбудило в отношении экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко уголовное дело по двум эпизодам получения взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). Чиновник дал признательные показания.

По версии следствия, с декабря 2018 года по апрель 2019 года Иваненко, будучи мэром краевого центра, получил от начальника муниципального казенного учреждения (МКУ) "Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского" взятку 700 тыс. рублей "за общее покровительство". Деньги чиновнику передал посредник – его родной брат.

СКР также установил, что с февраля по март 2019 года при посредничестве брата и директора МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского" тогда еще действующий мэр получил взятку в 200 тыс. рублей от предпринимателя "за содействие при заключении контрактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ".

20 декабря следователи предъявили Виталию Иваненко обвинение в совершении указанных преступлений. Суд заключил его под домашний арест сроком на 1 месяц.

"Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения Иваненко в виде домашнего ареста. Суд это ходатайство удовлетворил", – сообщила агентству "Интерфакс – Дальний Восток" старший помощник руководителя следственного управления СКР Елена Матафонова.

По ее словам, ранее фигурантами уголовного дела о взяточничестве стали директор Службы автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского и еще один житель краевого центра (индивидуальный предприниматель). Их имена не разглашаются.

"Дело возбуждено по статьям "дача взятки" и "посредничество во взяточничестве" (ч.5 ст. 291 УК РФ, ч.4 ст. 291.1 УК РФ)", – сообщали тогда в СУ СКР по региону.

По версии следствия, с декабря 2018 года по апрель 2019 года начальник МКУ передал через посредника взятку в 1,4 млн рублей для должностного лица администрации Петропавловска-Камчатского "за общее покровительство по службе и совершение иных действий в пользу взяткодателя". О каком чиновнике шла речь – не сообщалось. Вместе с тем, как тогда сообщал агентству "Интерфакс – Дальний Восток" источник, знакомый с ситуацией, посредником в деле проходит близкий родственник главы Петропавловск-Камчатского городского округа Виталия Иваненко.

Напомним, что 19 ноября Виталий Иваненко сообщил о своей отставке с поста главы города Петропавловска-Камчатского. Свое решение чиновник объяснил состоянием здоровья и семейными обстоятельствами.

"Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия главы города в полной мере. В связи с этим я принял такое решение. Выражаю безграничную благодарность всем жителям Петропавловска-Камчатского за оказанную поддержку, доверие и все то, что удалось сделать совместно с вами на благо нашего города", – говорилось в обращении Иваненко, размещенном на сайте мэрии.

"Уверен, что ставший мне родным Петропавловск будет и дальше динамично развиваться, и его ждет достойное будущее", – также добавил теперь уже бывший мэр.

Виталий Иваненко возглавил Петропавловск-Камчатский в декабре 2016 года. Срок его полномочий истекал в конце 2021 года.

27 ноября депутаты Городской думы Петропавловска-Камчатского приняли отставку Иваненко по собственному желанию.

"На внеочередной сессии Гордумы депутаты рассмотрели и приняли заявление Иваненко о досрочном прекращении его полномочий", – сообщили агентству "Интерфакс – Дальний Восток" в пресс-службе думы Петропавловска-Камчатского.

Врио главы Петропавловска-Камчатского депутаты утвердили заместителя главы – руководителя управления делами городской администрации Константина Брызгина.

"Мы будем стремиться к тому, чтобы в дальнейшем реализовывать все те планы, которые наметили вместе с вами, которые реализует сегодня администрация. Мы входим в зиму и постараемся достойно провести те месяцы, которые необходимы для определения главы Петропавловска по конкурсу", – сказал Брызгин, обращаясь к депутатам.

Как рассказала председатель Городской думы Петропавловска-Камчатского Галина Монахова, назначить дату проведения конкурса на замещение ставшей вакантной должности главы депутаты должны в течение ближайших 60 дней.

"В соответствии с 42 статьей Устава города конкурс на должность главы должен состояться не позднее шести месяцев после официальной отставки", – пояснила она.

Председатель Гордумы также поблагодарила Виталия Иваненко за совместную работу и поддержку инициатив депутатского корпуса.

По данным пресс-службы городского парламента, Константин Брызгин родился 21 августа 1978 года в городе Петропавловск-Камчатский. В 2007 году окончил Московский государственный университет сервиса по специальности "Юриспруденция". С 2000 года по 2007 год работал в организациях, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а с 2008 года по 2013 год – замещал руководящие должности в ОАО "Единая городская недвижимость". Затем, в ноябре 2013 года Константин Брызгин был назначен генеральным директором ОАО "Дирекция по эксплуатации зданий". А с 26 ноября 2014 года стал заместителем главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Женат, воспитывает двоих детей.

Виталий Иваненко родился 3 мая 1977 года в городе Светлогорске Гомельской области Белоруссии. В 1997 году закончил Камчатский государственный педагогический институт, получив специальность "учитель истории", а в 2002 году – Дальневосточный государственный технический университет (ДВГТУ), получив специальность "юрист". Свой трудовой путь Иваненко начинал с должности методиста в Камчатском финансово-коммерческом колледже. В 2002 году он стал заместителем директора по общим вопросам в филиал ДВГТУ в Петропавловске-Камчатском. С октября 2011 года по ноябрь 2012 года Виталий Иваненко работал начальником корпоративного отдела ОАО "Единая городская недвижимость". В ноябре 2012 года был избран заместителем председателя Городской думы Петропавловск-Камчатского. В 2014 году сложил с себя полномочия депутата. Женат, воспитывает сына и двоих дочерей.

Обозреватель Наталья Пономарева

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