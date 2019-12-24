Сложный уходящий

24.12.19 12:37

Фото РИА Новости. Владимир Астапкович

Interfax-Russia.ru – "Интерфакс" рассказывает о самых запоминающихся событиях уходящего 2019 года.

Уходящий 2019 год был сложным. Но разве мог быть другим год, начавшийся со взрыва? За эти 365 дней не произошло значительных перемен в отношениях РФ и Запада, и не исчезли разногласия с Японией, которая настаивает на возвращении принадлежавших ей когда-то островов Курильской гряды. В США все еще ищут доказательства вмешательства русских в выборы американского президента. В Кремле к удивлению многих признали, что там работал предполагаемый американский шпион, который пропал несколько лет назад. После расстрела срочником Шамилем Шамсутдиновым нескольких сослуживцев в РФ вновь заговорили о дедовщине. А дело доцента Петербургского госуниверситета и известного реконструктора Олега Соколова, который убил и расчленил свою невесту, обсуждать будут еще долго.

Впрочем, было и много хорошего: в отношениях России с Украиной наметилось едва заметное потепление, дальневосточникам дали ряд льгот, и освободили животных из "китовой тюрьмы", в Екатеринбурге смогли мирно уладить конфликт, связанный с местом строительства храма, в Москве журналисты добились освобождения спецкора "Медузы" Ивана Голунова, а заодно запустили в народ объединяющий призыв "Я/мы".

Кратко о самых запоминающихся событиях 2019 года в России читайте в итоговом материале Interfax-Russia.ru.

Несгораемые и непотопляемые

Серия природных катаклизмов произошла в разных регионах России в 2019 году. Началом их стало ЧП в Верхнебурейском районе Хабаровского края, где из-за обрушения скальной породы было практически полностью перекрыто русло реки Бурея, и если бы затор не устранили, весной под воду могли уйти близлежащие поселки и БАМ, а питание Бурейского водохранилища было бы нарушено. Однако из-за удаленности этого места для ликвидации последствий оползня пришлось проводить настоящую спецоперацию: в район ЧП выдвинулись несколько сотен военных, затор взрывали, остатки породы разбирали вручную.

Тогда проблем удалось избежать, однако уже в июне "большая вода" пришла в Сибирь, и после обильных дождей из берегов вышли реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна, Кирей и Ока. Только в Иркутской области было подтоплено 109 населенных пунктов. Но уровень воды в реках продолжал повышаться, и уже к началу июля от паводка пострадали более 30 тыс. жителей Сибири. Наиболее остро ситуация развивалась на севере Иркутской области – города Нижнеудинск и Тулун фактически смыло водой, погибло 26 человек.

Впрочем, дожди не прекращались, и в октябре из-за прорыва дамбы на юге Красноярского края погибли 17 золотодобытчиков артели "Сисим".

Паводок нанес репутационный удар по местной власти: у прокуратуры возникли вопросы к главам поселений, поскольку не везде местных жителей своевременно оповестили об опасности. Кроме того, мэра Нижнеудинска обвинили в использовании служебного положения, и из-за скандала ему пришлось покинуть пост. Уволиться пришлось и начальнику пресс-службы правительства Иркутской области, которая слишком эмоционально высказывалась о тулунчанах, жаловавшихся на работу местной власти президенту РФ Владимиру Путину. Вскоре в отставку подал и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

В общей сложности из-за паводка пострадало больше 47 тыс. человек. На восстановление затопленных районов направят около 43 млрд рублей. Впрочем, даже по самым позитивным прогнозам, ликвидировать последствия аномально дождливого лета удастся не раньше осени 2022 года. Конечно, если до этого времени не произойдет ничего непредвиденного. А это возможно, учитывая, что пока одну часть Сибири затапливало, другая ее часть была охвачена лесными пожарами. Пожары бушевали в Красноярском крае, а также в Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях и в Якутии.

Политическая обстановка

Неоднозначным уходящий 2019 год был и для политической сферы России.

Так, в августе США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), фактически возложив ответственность за это на Россию. Также США и Евросоюз неоднократно продляли антироссийские санкции. Хотя вскоре после этого лидеры США и Франции предлагали России на определенных условиях вернуться в G8, но со стороны России последовал отказ. В то же время части российской делегации в ООН не выдали американские визы, а США начали обсуждать с Японией и Южной Кореей возможность размещения ракет средней и меньшей дальности в регионе. И давили на Турцию, закупившую российскую систему С-400 "Триумф" вместо американской системы Patriot.

В свою очередь российско-грузинские отношения испортились из-за неправильной рассадки российской делегации Межпарламентской ассамблеи православия в зале заседания парламента Грузии. Президента организации – главу комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова посадили на место председателя парламента. Это вызвало недовольство местной оппозиции, мероприятие было соврано, а в стране начались беспорядки. Россия временно прекратила авиасообщение с Грузией, но не стала вводить санкции против страны.

Из-за политических игр под вопросом было строительство "Северного потока-2" – Дания долгое время не давала разрешение на прокладку трубопровода в своих водах. Одобрение было получено лишь в конце октября. Однако уже в конце декабря США вновь ввели санкции, которые угрожали уже иностранным компаниям, участвующим в строительстве. И работы были временно приостановлены.

Кстати, нефтяная проблема повлияла и на отношения России и Белоруссии, которые продолжают обсуждать интеграцию двух государств.

Из-за загрязнения нефти с российской стороны на трубопроводе "Дружба" Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии. Белоруссия хотела повысить тарифы на транспортировку нефти и получать "черное золото" по более низкой цене.

Впрочем, не обошлось и без побед: лидеры России и Украины впервые встретились лично и смогли обсудить конфликт на Донбассе. Кроме того, начался обмен пленными, а бизнесмены и политики наконец смогли договориться о продлении транзита газа через Украину.

В 2019 году в Россию впервые прибыл лидер Северной Кореи Ким Чен Ын - в апреле он посетил саммит РФ-КНДР. Лидеры обсудили расширение сотрудничества двух стран и ситуацию на Корейском полуострове, договорились усилить стратегическое содействие для обеспечения мира и безопасности в регионе.

Кроме того, российская делегация вернулась в ПАСЕ, Екатеринбург получил право на проведение Универсиады в 2023 году, из американской тюрьмы освободили россиянку Марию Бутину, а также заменили домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову на подписку о невыезде.

Выбрать главных

Смена губернаторов, ставшая уже ежегодной, продолжилась в 2019 году. По разным причинам в отставку ушли главы 10 регионов: началось все с отставки губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в марте, а вскоре за ним последовали главы Республики Алтай, Калмыкии, Мурманской и Оренбургской областей, Ингушетии, Астраханской области, Севастополя, Иркутской и Еврейской автономной областей.

После масштабной ротации и очередных выборов новых руководителей получили 16 регионов РФ. При этом у главы ЦИК Эллы Памфиловой возникли вопросы к работе петербургского избиркома.

Эксперты убеждены, что в 2020 году отставки губернаторов продолжатся, причем вероятнее всего, что "губернаторопад" начнется весной.

Флаг нейтральный

Непростым оказался год и для российских спортсменов. После допингового скандала Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2015 году лишилось статуса соответствия, для восстановления его работы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) разработало "дорожную карту". Два года спустя РУСАДА смогла восстановить статус организации, но должна была допустить экспертов WADA к данным Московской антидопинговой лаборатории и отдать на перепроверку попавшие под подозрение пробы. Последний пункт удалось выполнить только в 2019 году.

Вскоре после этого российский Паралимпийский комитет условно восстановили в правах. Казалось, ситуация начинает улучшаться, и "темные времена" для российского спорта позади. Но передышка оказалась недолгой: уже в конце сентября эксперты WADA обвинили РФ в манипулировании данными спортсменов в московской лаборатории, а в декабре Россию на 4 года лишили права на участие в международных соревнованиях.

Кроме того, на Олимпийских играх 2020 года наша сборная снова не сможет выступить под флагом своей страны. Одновременно с этим Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) вновь продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от членства в IAAF. В итоге было принято решение вовсе реформировать федерацию и полностью заменить ее руководство.

И хотя в WADA настаивают на том, что представители РФ продолжают нечистую игру, а российские спортсмены используют допинг, в РФ считают эти претензии политизированными. В частности, чтобы запретить сборной какой бы то ни было страны выступать под собственным флагом, у WADA должны быть претензии к Олимпийскому комитету этой страны. В отношении российского Олимпийского комитета таких претензий нет. Тем не менее, выступить наши спортсмены могут лишь под нейтральным флагом. Учитывая все это, в РФ не исключают, что будут оспаривать решение WADA в Международном арбитражном суде. Впрочем, времени до Олимпиады-2020 остается совсем немного.

Полет короткий

Пассажирский самолет "Аэрофлота" 5 мая вынуждено вернулся в аэропорт "Шереметьево" после попадания молнии. История на этом могла бы закончиться, однако приземлиться с первой попытки пилотам не удалось. Вторая попытка также вышла неудачной: подломившиеся шасси пробили топливные баки, и хвостовая часть самолета загорелась. Погиб 41 человек, включая одного члена экипажа и двоих детей. А в СМИ долго обсуждали действия пассажиров лайнера, которые эвакуировались с ручной кладью и якобы из-за этого не смогли спастись те, кто находился в хвосте.

Ущерб от произошедшего в "Аэрофлоте" оценили в 1,5 млрд рублей.

Предполагали, что причиной неудачной посадки могли стать плохая погода или отказ автоматики, на которую обычно полагаются пилоты при посадке. Однако в декабре следствие по делу завершилось – главной причиной трагедии эксперты назвали действия командира экипажа. При этом второй пилот проходит по делу в качестве потерпевшего.

Были и истории с хэппи-эндом. Так, в августе из-за попадания чаек в двигатели аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье совершил борт "Уральских авиалиний". СМИ окрестили произошедшее "чудом на кукурузном поле": в результате непредвиденной посадки никто не погиб, тем не менее, за помощью к медикам обратились 76 человек. Вскоре после ЧП экипаж самолета приставили к наградам, а командир судна и второй пилот получили звания Героев России.

ЧП военных

Несколько пожаров на военном складе под Ачинском в Красноярском крае привели к детонации боевых снарядов и массовой эвакуации жителей ближайших поселков.

Первое ЧП произошло вечером 5 августа. Тогда на тушение возгорания ушли целые сутки, а из ближайших населенных пунктов эвакуировали больше 16 тыс. человек. Несколько дней спустя, 9 августа, на складе вновь начался пожар. Потушить его смогли лишь два дня спустя. И если причина первого пожара до сих пор не установлена, повторное возгорание, по данным Минобороны РФ, произошло из-за попадания молнии – после первого пожара на складе был сломан громоотвод.

В результате обоих происшествий травмы получили 39 человек, один человек погиб. Более всего пострадала деревня Каменка. Там были разрушены восемь частных домов, школа, детсад и три медпункта, во многих домах были выбиты окна и двери.

За материальной помощью к местным властям тогда обратились более 1,4 тыс. человек. Сумма претензий превысила 11 млн рублей.

Незадолго до ЧП в Ачинске в другой части России близ Североморска исчезла подлодка. О произошедшем узнали из сообщений Минобороны о 14 погибших моряках, находившихся на судне. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в аккумуляторном отсеке подлодки произошел пожар, экипаж действовал по уставу и погиб, защищая ядерную энергоустановку. Погибших представили к госнаградам.

Еще одна авария произошла в августе в Архангельской области: на военном полигоне в 40 км от Северодвинска и в 2 км от села Ненокса произошел взрыв. В госкорпорации "Росатом" сообщили, что инцидент случился на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли пять сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ (предприятие госкорпорации "Росатом"), еще трое пострадали. Также погибли двое представителей Минобороны РФ, еще трое военнослужащих были ранены.

Взрывом закончился и рабочий день на оборонном предприятии "Кристалл" в нижегородском Дзержинске. В результате пострадали более 100 человек. Причиной ЧП могли стать нарушения требования промбезопасности.

Взрывы газа

Рано утром 31 декабря 2018 года в одной из многоэтажек Магнитогорска взорвался газ, погибло 39 человек. Несмотря на угрозу обрушения, завалы разбирали несколько дней, удалось спасти 24 человека. В том числе Ваню Фокина, которому на тот момент не было и года. Мальчик провел под завалами больше 30 часов. Найти его живым было настоящим чудом, учитывая, что температура на улице в тот день опустилась до минус 35 градусов.

После трагедии в Магнитогорске специалисты обследовали все газифицированные дома в России. Полуразрушенный взрывом дом решили полностью расселить, а собственникам квартир выплатить компенсацию из расчета 31,7 тыс. рублей за кв. метр. Однако компенсации оказалось недостаточно для приобретения равноценного жилья, поэтому многие остались жить на прежнем месте. Дом отремонтировали, а в память о погибших на фасаде нарисовали облака.

Две недели спустя после взрыва в Магнитогорске взрыв газа разрушил несколько квартир в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Погибли четыре человека, подъезд дома также был частично разрушен.

Когда детство кончилось

Вынужденные проверки безопасности учебных заведений пришлось проводить после серий нападений в России школьников и студентов на своих соучеников. Так, в мае семиклассник с топором напал на 12-летнюю девочку в школе Саратова. А в ноябре 19-летний студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска.

Как тогда констатировала омбудсмен РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, трагедия в Благовещенске говорит о потере бдительности после стрельбы в керченском колледже. Ведь, несмотря на ужас произошедшего и резонансные дела, очевидно, что взрослые так и не сделали выводы из произошедшего.

Докричаться до власти

Несколько крупных акций протеста прошли в разных регионах России в 2019 году. Так, в марте после нападения уроженца Киргизии на жительницу Якутска в городе прошел стихийный митинг, мигрантам в итоге запретили работать продавцами и водителями в регионе.

Тогда же митинги начались в Ингушетии. Их причиной стало принятие законопроекта "О референдуме Республики Ингушетия". Документ должен был привести в соответствие действующий региональный и федеральный законы, однако местные жители выступили против законопроекта, и на фоне беспорядков в отставку ушел глава республиканского МВД.

В июне из-за конфликта с местными цыганами на митинг вышли жители пензенского села Чемодановка. Они перекрыли федеральную трассу, в районе был введен план "Вулкан", а цыгане спешно покинули село.

В июле беспорядки начались в Москве, когда до выборов в Мосгордуму не допустили 27 потенциальных кандидатов. Прошло несколько несогласованных акций, а 27 июня по разным причинам задержали шестерых участников акций. Большая часть задержанных проходила по статье о применении насилия к сотрудникам правопорядка – кто-то толкнул полицейского, кто-то бросил в него одноразовый стаканчик. Например, актера Павла Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на бойца ОМОНа Росгвардии во время митинга в Москве. Однако дело стало резонансным, и Мосгорсуд пересмотрел приговор, заменив колонию условным сроком.

Не менее резонансным было дело студента Егора Жукова. Его арестовали по подозрению в участии в массовых беспорядках, вскоре преследование по этому делу прекратили и предъявили ему обвинение в публичных призывах к экстремизму за ролики в YouTube. В итоге студент получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов.

Китовая тюрьма

Победу в этом году праздновали экологи: осенью 2018 года в вольерах в приморской бухте Средняя обнаружили 11 косаток, 90 детенышей белух и шесть щенков моржей, которых содержали в контейнерах. Животных выловили для последующей продажи в океанариумы, однако условия их содержания и законность отлова вызывали много вопросов. После выяснения обстоятельств дела и суда животных решили выпустить на волю. Был разработан план их реабилитации, однако с выпуском тянули, к делу подключились иностранные специалисты.

В итоге выпуск начали в июне, а последнюю партию белух отпустили на свободу 10 ноября. Детенышей моржей выкупил Центр океанографии и морской биологии "Дельфиния" (ООО "Акватория"). По версии общественной организации "Экологическая вахта Сахалина", их хотели продать в китайские океанариумы, однако Росприроднадзор не выдал на это разрешение.

Между сквером и храмом

Решение возвести храм святой Екатерины у театра драмы в центре Екатеринбурга внезапно вызвало возмущение местных жителей. К слову, это уже не первая попытка построить в Екатеринбурге храм в честь святой, имя которой носит город. Однако по разным причинам у этой идеи появляются противники, и решение откладывается. Так было и в 2019 году, когда у театра драмы появился строительный забор. Недовольные выбором места екатеринбуржцы устроили митинг, активно выражали свое недовольство и "бунтовали" неделю – были задержаны более 100 человек.

Выход из ситуации нашли в Кремле: президент России предложил провести опрос местных жителей, чтобы именно они определили место для нового храма. Власти города предложение поддержали, за высказались и жители Екатеринбурга.

Во время подготовки к опросу из него исключили спорную территорию, предложив взамен несколько других, которые также подходили для проекта.

Голосование прошло в октябре, большинство поддержало идею возвести храм на месте бывшего Приборостроительного завода.

Преференции на восток

Несколько лет назад для повышения уровня жизни и сокращения оттока населения с восточных рубежей страны Дальний Восток объявили регионом приоритетного развития. При этом около 16 тыс. дальневосточных семей сейчас не имеют собственного жилья. В 2019 году в регионе запустили уникальную для России программу льготной ипотеки под 2%. Ожидается, что в ней примут участие около 140 тыс. человек.

Никто не знает, каким будет наступающий год. Впрочем, судя по итогам опроса Фонда "Общественное мнение", большинство россиян надеются, что 2020 год будет для них лучше нынешнего. Редакция Interfax-Russia.ru желает вам в любых ситуациях сохранять позитивный настрой и встречать как можно меньше сложностей на своем пути!