24.12.19 14:04

Фото сайта ЦКБ по СПК им.Р.Е.Алексеева

Interfax-Russia.ru – Производство новых "Метеоров" на подводных крыльях запустили в Нижегородской области. Новая версия скоростного судна станет продолжением легендарной серии.

"Метеоры" и "Ракеты", созданные талантливым конструктором Ростиславом Алексеевым, были символами скоростного флота не только России, но и зарубежья. Первое экспериментальное судно на подводных крыльях "Метеор" было спущено на воду в октябре 1959 года. В процессе ходовых испытаний первый "Метеор", построенный на заводе "Красное Сормово" (Нижний Новгород), прошел путь от Горького (сейчас Нижний Новгород) до Феодосии и обратно.

В нижегородском конструкторском бюро по судам на подводных крыльях (СПК) имени Ростислава Алексеева также была разработана модификация "Метеор-2000" с импортными двигателями и кондиционерами, которая поставлялась в Китай.

Серийное производство "Метеоров" было налажено на Зеленодольском судостроительном заводе им.А.М.Горького (Татарстан) и прекращено в 2000-x годах, а всего с 1961 было спущено на воду более 400 судов.

"Метеор" вмещал до 123 человек и мог развивать скорость до 77 км/ч. Судно в разное время эксплуатировалось в СССР и бывших советских республиках, а также странах Варшавского Блока, ФРГ, Нидерландах, Греции, Италии, Египте, Вьетнаме и Китае.

На сегодняшний день оставшиеся в строю "Метеоры", имея Озерный класс Российского речного регистра, являются безальтернативным видом транспорта в регионах Сибири и Дальнего Востока, где слабо развита сеть автомобильных дорог. Однако ресурс их почти исчерпан.

О возрождении легендарного проекта в прошлом году "Интерфаксу" рассказал гендиректор Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е.Алексеева Сергей Итальянцев. В кулуарах выставки "Гидроавиасалон-2018" он сообщил, что опытный образец будет готов в 2020 году, а в 2020-2021 годах пройдут испытания и запуск в серию.

По его словам, судно названо в честь своего предшественника, производившегося в советское время, однако новый "Метеор" будет отличаться от предыдущей версии.

"Он будет экономичнее, он будет с большим комфортом, но он будет выполнять те же задачи, как старый "Метеор", и даже чуть больше. Потому что он будет прибрежного плавания, в том числе. Не только по рекам, но и с выходом в прибрежные морские районы", - сказал Итальянцев.

Разработчики рассчитывают, что новая версия скоростного судна на подводных крыльях "Метеор 120Р" станет достойным продолжением легендарной серии СПК "Метеор".

СПК проекта 03580 "Метеор 120Р" предназначено для скоростной перевозки 120 пассажиров, объединяет в себе современные технологии, высокий уровень безопасности и комфорта, автономность плавания судна составит 8 часов, дальность хода – 600 км.

В ЦКБ отмечают, что конструкция на подводных крыльях позволит выиграть в скорости и сохранить прибрежную зону от размытия за счет низкого волнообразования. Судно может эксплуатироваться на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока.

Торжественная закладка головного речного пассажирского судна на подводных крыльях проекта 03580 "Метеор 120Р" состоялась 23 декабря на собственной производственной площадке ЦКБ по СПК им.Р.Е.Алексеева в Чкаловском районе Нижегородской области.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" на предприятии, планируется, что головное судно будет построено и передано заказчику летом 2021 года. Предполагается, что "Метеор 120Р" будет эксплуатировать в Ханты-Мансийском автономном округе АО "Северречфлот".

Собеседник агентства сообщил, что зимой также планируется начать строительство второго "Метеора" нового поколения.

ЦКБ специализируется на проектировании скоростных судов и аппаратов, в том числе судов на подводных крыльях, динамической воздушной подушке, экранопланов и судов с воздушной каверной.

Так, среди разработок ЦКБ, катер на подводных крыльях проекта 14625 "Дельфин V2", который может использоваться для водных прогулок, отдыха на воде и служебно-разъездных целей. Подводные крылья обеспечивают передвижение по воде со скоростью до 85 км/ч. Габаритная длина катера составляет 10,6 м, габаритная ширина 2,5 м, пассажировместимость - до 7 человек, дальность хода (по запасам топлива) - 250 км. Правда, серийное строительство судов этого проекта стало возможным благодаря частным заказам.

Кроме того, ЦКБ в 2017 году спустило на воду высокоманевренный катер широкого применения "Катран" по заказу АО "ЦС "Звездочка" (Архангельская область, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию").

Проект катера был разработан совместно с АО "ЦМКБ "Алмаз", судно построено на собственном производстве ЦКБ менее чем за год для океанографического исследовательского судна "Академик Александров".

"Катран" предназначен для размещения на судне-носителе и используется для перевозки людей, грузов и буксировки различных плавсредств водоизмещением до 70 тонн, а также обеспечения повседневной деятельности основного судна при стоянке на якоре, рейдовой стоянке и в базе. Катер способен развивать скорость до 32 узлов, оснащен оборудованием для обеспечения проведения водолазных работ.

В конструкции катера реализованы также технические решения для безопасного спуска на воду и подъема его с экипажем и пассажирами на борт судна-носителя при волнении моря до 4-х баллов.

Помимо этого ЦКБ в том же году спустило на воду первое в современной России скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Валдай-45Р". Судно является собственной разработкой и строилось на производстве ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева за счет собственных средств предприятия.

Работа над созданием СПК "Валдай 45Р" велась в рамках реализации госпрограммы РФ "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы".

"Валдай 45Р" имеет низкую осадку (около 1 м), может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость - 65 км/ч). Запас хода в пределах 550 км. Вместимость судна составляет 45 пассажиров, экипаж - два человека. При создании судна была применена интеллектуальная система умерения качки. Оно способно обеспечить скоростную перевозку пассажиров в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Эксплуатировать данное судно можно на полноводных реках по всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока.

Два первых судна, построенных на собственном производстве предприятия в Чкаловском районе, были переданы АО "Северречфлот" (Ханты-Мансийск, ХМАО) для эксплуатации в Обь-Иртышском бассейне. Еще три судна эксплуатирует ООО "Волготранс" (Самара) в Приволжском федеральном округе. В первой половине следующего года будут переданы еще два аналогичных судна и в навигацию 2020 года ООО "Водолет" (создана ООО "Волготранс" в 2019 году для работы по организации скоростных пассажирских регулярных перевозок) начнет эксплуатацию пяти СПК "Валдай 45Р" в Нижегородской области. Кстати, первый после долгого отсутствия региональных речных пассажирских перевозок по Волге регулярный маршрут судов на подводных крыльях был открыт в Нижегородской области в начале августа.

Интерес к разработкам ЦКБ, помимо российских компаний, проявляют и зарубежные заказчики. В частности предконтрактные переговоры о поставке новых судов на подводных крыльях ведутся с Венгрией и Румынией.

Что касается российских покупателей, то, как пояснял в прошлом году гендиректор бюро, заказы на СПК во многом стали возможны, в том числе, благодаря позиции Минпромторга. В частности, по словам Итальянцева, речь шла о предложении ввести льготный лизинг именно на пассажирские суда.

По его словам, наиболее перспективные регионы для эксплуатации судов на подводных крыльях - Поволжье, бассейн Северной Двины, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа.

"Во-первых, там большие перегоны, должна быть скорость, а ее дают как раз подводные крылья. А во-вторых, должна быть экономичность. Ну и самое главное, там нет автомобильных дорог, только авиация или речной транспорт", - отмечал Итальянцев.

По данным "Коммерсанта", в сентябре 2019 года Минпромторг РФ предложил увеличить объем программы льготного лизинга до 105 млрд рублей. На эти деньги предлагалось до 2030 года построить около 500 судов. Однако правительственная комиссия отказала Минпромторгу, предложив сформировать новую заявку на допфинансирование судостроения. Решение по этому вопросу будет приниматься в период весенней корректировки бюджета в 2020 году.

Вместе с тем, источник издания в судостроительной отрасли отмечает, что сейчас в России идет большая работа по диверсификации производства в сфере оборонной промышленности. Параметры этой программы и необходимая доля гражданской продукции заданы президентом РФ. Поэтому все отрасли, которые связаны с ОПК, будут стремиться увеличить выпуск "гражданки", и судостроение не является исключением. Минпромторгу РФ поставлена задача поддерживать все инициативы, связанные с диверсификацией.

Обозреватель Анастасия Николаева

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