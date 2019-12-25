География древних

25.12.19 14:27

Фото СО РАН "Наука из первых рук"

Interfax-Russia.ru - Древние денисовцы делились на три ветви и жили практически во всей Восточной Азии.

Ученые выяснили, что ареал подвида древних людей – так называемых денисовцев - распространялся от Сибири до Папуа-Новой Гвинеи и Микронезии во всей Восточной Азии.

"Сегодня мы можем говорить о трех ветвях денисовцев. Одна из них проживала в Восточной Азии и Сибири; территория обитания еще одной, по-видимому, была ограничена Новой Гвинеей и ближайшими островами; следы третьей в первую очередь обнаруживаются в Океании и, в меньшей степени, во всей Азии", - сообщает издание СО РАН "Наука из первых рук".

Таким образом, по мнению ученых, денисовцы внесли свой вклад в формирование всех азиатских народов, в первую очередь, в Меланезии и Австралии, у жителей которых доля "денисовских" генов достигает 5-6%.

"Смешение денисовцев с людьми современного физического типа увеличило наше генетическое разнообразие многими генными вариантами, способствующими адаптации и выживанию в различных условиях среды", - добавляет "Наука из первых рук".

Так, к примеру, в 2018 году ученым удалось расшифровать ДНК из небольшого костного фрагмента, обнаруженного в Денисовой пещере еще несколько лет назад. Как оказалось, ископаемая косточка принадлежала молодой девушке-метиске, родителями которой были денисовец и неандерталка. Так исследователи нашли прямое доказательство скрещивания между разными представителями древних людей, чьи эволюционные пути разошлись более чем 390 тыс. лет назад.

Кроме того, в текущем 2019 году были опубликованы сенсационные результаты исследования ископаемой челюсти из карстовой пещеры Байшия на Тибетском нагорье (Китай) - ученые выяснили, что она принадлежала представителю группы древних людей, генетически тесно связанной с обитателями Денисовой пещеры. С помощью анализа эпигенетических особенностей генома денисовцев исследователи предприняли попытку реконструировать облик этих древних людей. В данном случае речь шла о метилировании ДНК – то есть присоединении к ней метильной группы, которая препятствует считыванию генетической информации и "выключает" ген.

"Создав карту метилирования генов для ДНК из мизинца девочки из Денисовой пещеры, специалисты сравнили ее с аналогичными картами для современных людей, неандертальцев и шимпанзе, главным образом сосредоточив внимание на областях, где степень метилирования отличалась более чем вдвое. Затем ученые обратились к базе данных генов человека, которая позволяет оценить, как влияют на анатомию те или иные отсутствующие или дефектные гены", - сообщает научное издание.

В общей сложности исследователи обнаружили 56 анатомических особенностей денисовцев (34 из них в черепе), которые, возможно, отличали их от современных людей и неандертальцев. В итоге "денисовская девушка" оказалась во многом похожей на неандертальцев - с таким же плоским черепом, выступающей нижней челюстью и наклонным лбом. Однако при этом лицо ее было заметно шире, а дуга зубов вдоль челюстной кости длиннее.

"И этому лицу прекрасно подошла челюстная кость, обнаруженная на Тибете", - отмечает "Наука из первых рук".

В процессе эволюции облик древних людей претерпел ряд заметных изменений. По сравнению с неандертальцами и денисовцами у человека современного анатомического типа не такие крупные зубы, а также более "легкий" череп с менее выраженными надбровными дугами. Как полагают ученые, такие метаморфозы связаны с изменением человеческого поведения - люди стали менее агрессивными и более контактными – иными словами, превратились из диких в "одомашненных".

"В основе "синдрома одомашнивания" лежат дефекты так называемого нервного гребня – клеточной структуры, формирующейся на ранних стадиях развития эмбриона. На определенном этапе эти стволовые (недифференцированные) клетки активно мигрируют, давая начало другим типам тканей. Дефекты нервного гребня могу приводить, в том числе к уменьшению размера черепа и, что самое главное, снижение функции надпочечников, секретирующих гормоны агрессии, в первую очередь норадреналин", - сообщает издание "Наука из первых рук".

Важную роль в организации миграции клеток нервного гребня играет ген BAZ1B. У большинства из нас имеются две копии гена BAZ1B. В случае утраты части ДНК в области, где расположен этот ген, у человека развивается синдром Вильямса-Бойрена. Он характеризуется умственной отсталостью на фоне "чрезвычайной дружелюбности и доверчивости"; они также имеют маленький череп и "эльфийские" черты лица, с плоским переносьем, закругленным кончиком носа и полными щеками.

"Зато удвоение (дупликация) участка ДНК в этой же области приводит, напротив, к развитию прямо противоположных аномалий, таких как расстройства аутистического спектра и формирование чрезмерно большого черепа", - отмечает издание.

В ходе дальнейших исследований ученые обнаружили, что у современных людей гены накопили множество регуляторных мутаций, что могло произойти под действием естественного отбора. Так как многие из таких же генов мутировали у одомашненных животных, ученые сделали вывод, что люди также подверглись процессу одомашнивания.

"Результаты этих исследований стали одним из доказательств в пользу гипотезы "самоодомашнивания" человека, хотя, по мнению некоторых исследователей, в этом процессе должны играть роль и многие другие гены, помимо BAZ1B", - отмечается в стать научного издания.

Как известно, денисовский человек появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тыс. лет назад. Также в Денисовой пещере найдены следы неандертальцев, которые обитали на Алтае 50-70 тыс. лет назад, их следы были найдены главным образом в соседних пещерах - Чагырской и Окладникова.

Согласно гипотезе мультирегионального формирования человека современного физического облика, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, в том числе денисовцы, неандертальцы и гипотетический "человек восточный", обитавший в Юго-Восточной Азии, являются потомками Homo erectus - "человека прямоходящего".

"Культура верхнего палеолита сформировалась в Денисовой пещере около 50 тысяч лет назад, поскольку в этих слоях мы обнаружили самые древние находки предметов искусства и утилитарных орудий из кости и бивня. Это наиболее древние даты начала верхнего палеолита в мировой археологии, и они связаны с присутствием денисовского человека", - сообщил директор Института археологии и этнографии (ИАЭТ, Новосибирск) Михаил Шуньков.

Среди изделий денисовцев выделяются уникальные предметы - каменный браслет из зеленого полупрозрачного хлоритолита, мраморное кольцо, различные украшения из бивня мамонта и зубов животных, костяные иглы с просверленным ушком, в том числе самая большая игла, известная в мировой археологии палеолита.

В ближайших от Денисовой пещерах - Чагырской и Окладникова - найдены многочисленные костные фрагменты неандертальцев и множество каменных орудий, характерной для них мустьерской индустрии.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"