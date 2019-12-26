Взлететь не удалось

26.12.19 14:54

Фото ГУ МЧС по Красноярскому краю

Interfax-Russia.ru – Число госпитализированных после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае увеличилось до 7 человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "КрасАвиа" 25 декабря совершил жесткую посадку в Эвенкийском районе Красноярского края. Причиной случившегося мог стать снежный вихрь, в который воздушное судно попало при взлете с посадочной площадки Байкит. На борту вертолета находилось 24 человека – 21 пассажир и три члена экипажа. Известно, что Ми-8 перевозил вахтовиков из поселка Байкит на Юрубченское месторождение.

"По данным оперативного штаба центра медицины катастроф на утро 26 декабря за медицинской помощью обратились 16 человек. Всех осмотрели и проконсультировали. 7 человек, в том числе и пилот судна, госпитализированы, двое с переломами конечностей, пятеро с ушибами легкой тяжести, остальных пострадавших после осмотра отпустили домой", – сообщили в Минздраве Красноярского края.

В целом, как отметили в министерстве, все пострадавшие отделались травмами легкой и средней степени тяжести, "тяжелых" пациентов среди них нет.

У самого воздушного судна, по данным регионального МЧС РФ, повреждена хвостовая балка и лопасти несущего винта. Розлива нефтепродуктов и возгорания не произошло. Всего в ликвидации последствий аварии участвовало 40 человек, в том числе 17 сотрудников МЧС России, использовалось 6 единиц техники.

По факту жесткой посадки вертолета Ми-8 "КрасАвиа" следователи Красноярского следственного отдела Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Также к расследованию инцидента с вертолетом на севере Красноярского края уже подключилась и комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"25 декабря на аэродроме Байкит произошло авиационное происшествие с вертолетом Ми-8АМТ RA-22720. Воздушное судно повреждено. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", – говорится в сообщении МАК.

В свою очередь министр транспорта Красноярского края Константин Димитров сообщил, что вертолет, совершивший жесткую посадку на севере региона, был новым.

"Этот вертолет был абсолютно новый, свежий, приобретен авиакомпанией "КрасАвиа" недавно", – сказал чиновник "Интерфаксу".

Он также пообещал, что "министерство транспорта края примет необходимые меры по итогам проверок надзорных органов". По его словам, пока вина должностных лиц в происшествии не усматривается.

"Пока, предварительно, должностные лица все действовали в рамках своих полномочий во время происшествия", – отметил министр.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что попавший в аварию вертолет находится в эксплуатации с конца 2017 года.

"Машина, Ми-8АМТ, находится в эксплуатации с конца 2017 года, выпущена в том же году. Сертификат летной годности действителен до конца 2021 года", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вертолет был в лизинге, лизингодателем является Государственная транспортная лизинговая компания.

Вместе с тем, как сообщили "Интерфаксу" в Минтрансе региона, заказчиком услуг по перевозке вахтовиков на вертолете Ми-8 была нефтегазовая компания "Славнефть". В частности, на борту находились сотрудники "Байкитской нефтегазогеологоразведочной экспедиции" (БНГРЭ).

Также 25 декабря вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Заполярном районе Ненецкого автономного округа (НАО). На борту находилось 23 человека – 19 пассажиров и четыре члена экипажа. К счастью, никто из них не пострадал.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления МЧС РФ по Республике Коми, аварийный вертолет Ми-8 принадлежал компании "Комиавиатранс" и следовал по маршруту "Усинск – Северная Хаяха". Жесткую посадку воздушное судно совершило в 1,5 км от буровой Северная Хаяха.

"В 14:00 (по местному времени) компанией "Взлет" вертолетом Ми-8, все люди, находящиеся на борту, были эвакуированы", – добавили в региональном управлении МЧС.

По факту жесткой посадки вертолета Ми-8 Архангельский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР инициировал доследственную проверку.

"Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала для проведения проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в ведомстве.

В ведомстве также добавили, что всех пассажиров аварийного воздушного судна доставили другим вертолетом в город Усинск (Республика Коми).

Месяц назад – 24 ноября – вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале. Как тогда сообщил "Интерфаксу" информированный источник, судно выполняло полет по маршруту "Ново-Портовское месторождение – Новый Уренгой". На борту находилось 22 пассажира – все они вахтовики, и три члена экипажа.

"При наборе высоты на борту произошла нештатная ситуация. Вертолет совершил жесткую посадку у села Новый Порт. Машина получила повреждения хвостовой балки, разрушено шасси", – рассказал собеседник агентства, добавив, что "аварийная ситуация произошла по причине отказа техники и носила критический характер.

Продолжать полет, по его словам, возможности не было.

Позже собеседник агентства уточнил, что аварийная посадка произошла из-за отказа хвостового винта.

"Командир сообщил об отказе хвостового винта на высоте 12 метров. Но вертолет удалось посадить вне площадки. Никто не пострадал ", – сказал источник.

По факту произошедшего Уральское следственное управление на транспорте СКР начало доследственную проверку.

"По предварительным данным, после взлета воздушного судна с территории Новопортовского месторождения у вертолета произошел "отказ путевого управления". На борту воздушного судна находилось 22 пассажира и 3 члена экипажа. Вследствие инцидента у воздушного судна повреждена хвостовая балка и шасси. Пассажиры и члены экипажа не пострадали", – сообщили в ведомстве.

Специалисты Уральского следственного управления на транспорте СКР выясняют причины и обстоятельств произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Обозреватель Наталья Пономарева

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