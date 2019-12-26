Невзирая на санкции

26.12.19 15:26

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – Россия не будет спешить с ответными мерами в отношении США за санкции против "Северного потока-2" и собирается достроить газопровод в течение нескольких месяцев.

Поручение проработать и представить ответные меры в связи с американскими санкциями, направленными на строительство "Северного потока-2", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал правительству практически сразу после того, как трубоукладчик проекта компания Allseas приостановила строительство газопровода и отвела суда с трассы магистрали. Причем, подчеркнул премьер, эти предложения должны быть проанализированы с точки зрения эффективности.

На совещании с вице-премьерами он назвал действия США "методами неконкурентной борьбы в противоречии со всеми международными договоренностями и принципами международной торговли". При этом, считает глава правительства, американские санкции "очевидно бьют по интересам значительного количества европейских стран, о чем руководители Европы уже недвусмысленно сказали".

Вместе с тем Медведев уверен, что санкции США не повлияют на реализацию проекта. Как сообщил премьер журналистам, у "Газпрома" есть альтернативные варианты.

"Ну, немножко больше времени на это уйдет – ничего страшного. Это все равно месяцы, месяц туда, месяц обратно, на несколько месяцев больше – никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту", – добавил он.

Между тем, как признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, "таких судов, которые прямо сегодня могли бы быть взяты откуда-то и приступить немедленно к работе, в наличии нет" и строятся такие суда, как правило, под конкретный проект.

При этом, как заявил он в интервью телеканалу "Россия 24", ОСК готова построить трубоукладчик для газопровода. Правда, для этого потребуется, по его словам, "полтора-два года проектирования и 3-4 года строительства".

"К сожалению, это для нас будет, как всегда, что-то сделанное с нуля, поэтому в меньшие сроки мы не уберемся", – добавил Рахманинов.

"Я абсолютно убежден, что страна, которая построила атомный ледокол и подводные лодки, сможет сделать все. И в этом смысле у нас нет никаких сомнений, что если будет заказ, то мы приступим немедленно к проектированию и, соответственно, потом – к строительству такого судна. Ничего там на самом деле с точки зрения техники хитрого нет: две, условно говоря, лодки, между ними – укладочная машинка, ну и целый завод, конечно же, по сварке трубы, изоляции и тому подобное. Другими словами, если мы построили "Приразломную" и можем уже сегодня с нее возить нефть и отправлять на НПЗ, то, наверное, с трубоукладкой как-нибудь справимся", – отметил глава ОСК.

По его словам, это будет, возможно, чуть дольше и дороже, поскольку гораздо удобнее любому заказчику взять технологию, которая уже опробована многими годами.

"Но иногда наступают такие времена, когда гарантированное почему-то кончается – и все начинают задавать вопрос, а почему у нас этого своего нет. Ну, потому что было так удобно. А если сейчас настало время, когда стало неудобно, – значит, время взяться за карандаши, сесть за компьютеры и начать рисовать план", – добавил Рахманинов.

В свою очередь начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин напоминает, что у "Газпрома" есть флагман трубоукладочного флота "МРТС" – якорная баржа с 12-точечной системой позиционирования "Фортуна". По его словам, именно она считалась лучшим кандидатом на завершение строительства газопровода.

Шульгин привел расчеты аналитиков Bloomberg NEF, согласно которым прокладка "Северного потока-2" со скоростью 1 км в день позволила бы "Фортуне" завершить работы за три с половиной месяца. К тому же баржа стоит на якоре в порту Мукран на севере Германии и находится поблизости от места, где швейцарский подрядчик приостановил работы по газопроводу.

Вместе с тем он привел мнение аналитиков S&P Global Platts Analytics, которые заявляют, что "Фортуна" не сможет работать в датских водах по причине отсутствия системы динамического позиционирования.

Вторым кандидатом, по словам Шульгина, считался трубоукладчик "Академик Черский". Однако, отмечает он, судно по-прежнему базируется в Находке, и, с учетом скорости его движения, "Академик Черский" потратит не менее 60 дней на перемещение к зоне работ. При этом скорость прокладки этого трубоукладчика в среднем в 3 раза ниже, чем у "Фортуны".

"Поскольку "Академик Черский" не покидает порт, это может означать либо сохраняющуюся возможность завершить работы силами швейцарской Allseas, либо ремонтные работы и подготовку "Черского" к завершению "Северного потока-2", – считает аналитик.

Со своей стороны директор аналитического департамента ГК "Альпари" Александр Разуваев обращает внимание на еще один вариант "спасения" проекта. Он предлагает рассмотреть вариант продажи американским инвесторам доли "Роснефтегаза" в "Газпроме" (Росимущество владеет 38,373% акций "Газпрома" и еще 10,74% – через "Роснефтегаз").

"Сделка однозначно выгодна для американских нефтегазовых компаний. Если они откажутся, "Газпром" ничего не потеряет, но весь мир увидит, что США не дружат с головой и согласны отказаться от очень выгодной сделки ради своих политических амбиций и поддержки Киева", – отмечает Разуваев.

Министр энергетики РФ Александр Новак уже заявил, что Россия имеет возможность достроить газопровод "Северный поток-2" в течение нескольких месяцев.

"Там осталось меньше 160 км, потому что основная часть работ произведена. Проект на 94% примерно реализован по укладке подводной части. Кроме этого, укладка глубоководного трубопровода уже проведена, и я уверен, что независимо от того, какое решение примет для себя Allseas, у нас есть все возможности для того, чтобы этот проект закончить", – сказал министр журналистам.

По его словам, если швейцарская Allseas – трубоукладчик газопровода "не сможет в рамках разъяснений министерства финансов США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами". Новак отметил, что для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка.

А вице-премьер РФ Дмитрий Козак высказал мнение, что компромисс в ситуации со строительством газопровода удастся найти в сотрудничестве с Евросоюзом.

"Наверное давление (в отношении "Северного потока-2") будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны, с учетом позиции ключевых стран Европейского союза, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне", – заявил Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, "экономический интерес пробьет дорогу", потому что российский газ на 30% дешевле, чем СПГ, который предлагают США.

"Уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромисс. Точно таким же образом, как, казалось бы (был) неразрешимый конфликт с Украиной, а он разрешен. Таким же образом решение и здесь", – отметил Козак.

Что касается возможных контрсанкций, то, как заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия не будет спешить с ответными мерами в отношении Соединенных Штатов.

"Ответ будет не только риторический, об этом уже заявлено на уровне нашего руководства. Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки, к какому-то сроку что-то осуществить, о чем-то объявить", – сказал он.

В качестве одной из ответных мер предположил Рябков, Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в РФ.

По его словам, американские списки по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет, но "те люди, кто проявлял наибольшую активность в продвижении конкретно этого решения администрации и других санкционных инициатив", могут не рассчитывать на свободное путешествие по России.

"Границу они не пересекут, но узнают об этом, видимо, в момент, когда будут запрашивать соответствующую визу", – заверил высокопоставленный российский дипломат.

При этом он убежден, что ответные меры РФ не коснутся американского бизнеса и инвесторов.

"Я не ожидаю какого-либо давления или ограничительного воздействия на них, потому что это противоречило бы политике руководства нашей страны на привлечение в Россию иностранных инвестиций, нормальное здоровое взаимодействие со всеми партнерами, кто в этом заинтересован", – отметил замглавы МИД РФ.

При этом Рябков не исключил, что Вашингтон продолжит в наступающем году расширять антироссийские санкции: "Но мы также будем реагировать: взвешенно, без ущерба для себя, но так, чтобы с той стороны, что называется, почувствовали, что это не остается без реакции".

Обозреватель Анастасия Николаева

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