Проект мирового уровня

27.12.19 14:54

© РИА Новости. Виталий Тимкив

Interfax-Russia.ru – США назвали запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту неуважением Россией суверенитета Украины.

Посольство США на Украине назвало запуск железнодорожного сообщения по мосту между РФ и Крымом демонстрацией "вопиющего неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины".

"Как и наши украинские, и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом", – говорится в сообщении посольства США в твиттере.

Ранее подобную претензию высказал и Европейский союз.

"Железнодорожное сообщение – это еще один шаг к принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова с Россией и изоляции Крыма от Украины, частью которой он остается", – говорится в коммюнике представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в Брюсселе.

Официальный представитель ЕВС заявил, что Крымский мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море, поэтому Евросоюз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

"ЕС вновь заявляет о полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. ЕС не признает и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", – заявил представитель ЕВС.

В свою очередь министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой президента России Владимир Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив.

В Киеве считают, что действия РФ относительно Крымского моста нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и противоречат нормам и принципам международного права.

Кроме того, по данным СМИ, генеральная прокуратура Украины 25 декабря сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с прибытием в Крым первого поезда по мосту через Керченский пролив за "незаконное пересечение госграницы".

Как считает глава республики Сергей Аксенов, возбужденное на Украине уголовное дело говорит лишь о признании моста через Керченский пролив.

"Думаю, что во всей этой истории есть, по крайней мере, один плюс: украинская власть теперь официально признала то, что долго пыталась отрицать: мост существует в реальности, а не в декорациях "Мосфильма", и по нему ездят реальные поезда", – написал Аксенов на своей странице в соцсети.

По его мнению, все успешные проекты, которые улучшают жизнь крымчан, "сводят к нулю последствия украинских блокад и западных санкций" и вызывают "истерическую реакцию".

"Это означает, что и Киев, и Брюссель преследуют одну и ту же цель: нанести наибольший вред крымчанам. А когда Россия срывает эти планы, их авторы и исполнители теряют самообладание и начинают кидаться угрозами и уголовными делами", – добавил глава Крыма.

Первый пассажирский состав под названием "Таврия" пересек Керченский пролив по Крымскому мосту ночью 25 декабря, утром того же дня его торжественно встретили в пункте назначения – Севастополе.

Раньше поезда из РФ в Крым ходили через украинскую территорию. Но Украина, считающая Крымский полуостров своей временно оккупированной территорией, прекратила железнодорожное сообщение с регионом, который по результатам республиканского референдума вошел в состав России в 2014 году.

Теперь железнодорожное сообщение возобновилось. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально было завершено на прошлой неделе. Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность ж/д части транспортного перехода и передал заключение о соответствии госзаказчику проектирования и строительства моста – ФКУ Упрдор "Тамань" (структура Федерального дорожного агентства), Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

По новому Крымскому мосту протяженностью 19 км поезда начали курсировать с материка на полуостров 23 декабря. Президент России принял участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Со станции "Керчь – южная. Новый парк" глава российского государства отправился в путь в кабине локомотива поезда из нескольких вагонов, в которых президента ждали участники строительства моста.

В поездке по Крымскому мосту президента сопровождали министр транспорта Евгений Дитрих, глава совета директоров "Стройгазмонтажа" Аркадий Ротенберг, руководители Крыма и Севастополя.

По мнению главы государства, открытие Крымского железнодорожного моста свидетельствует о способности России реализовывать проекты мирового уровня. Он подчеркнул, что построенный мост – "самый большой мост не только в России, но по протяженности самый большой мост в Европе".

"Вы показали, что мы можем на основе своей собственной технологической базы осуществлять такие масштабные проекты. Это вселяет практически в каждого из нас уверенность в том, что мы и другие подобного рода проекты можем и обязательно будем делать в будущем", – отметил Путин, обращаясь к строителям моста.

Касаясь самого открытия железнодорожного моста, президент заявил, что "это очень важное и приятное событие для Крыма, для Севастополя, всего юга России, да и для всей нашей страны".

"Потому что, безусловно, такие объекты инфраструктурного характера как грандиозный мост, который вы построили, будет влиять на всю экономику", – сказал глава государства.

Путин заметил при этом, что железнодорожное движение в Крым следует называть не запуском с начала, а восстановлением, "потому что впервые это движение между Петербургом и Севастополем было организовано 145 лет назад".

"И за всю историю Российского государства на протяжении последних лет движение прерывалось во время Октябрьской революции в 1917 году, затем во время Великой Отечественной войны и в 2014 году. Но вы восстановили его по-другому, но надежному, крепкому маршруту", – добавил президент РФ.

Когда ехал в кабине машиниста рельсового автобуса Путин также обратил внимание на то, что поезд "значительно мягче идет, чем на автомобильном (переходе Крымского моста – ИФ), ровненько идет".

Министр транспорта пояснил, что такое ощущение возникает потому что железнодорожное полотно по технологии укладывается ровно, а автомобильная часть моста идет с подъемом.

Дитрих рассказал главе государства о планах расширить маршруты движения поездов в Крым.

"Сейчас у нас два поезда – Санкт-Петербург-Севастополь и Москва-Симферополь, а потом добавятся еще восемь поездов, по сути, вся центральная Россия поедет в Крым поездами", – сказал министр.

При этом он отметил, что железнодорожные составы из Санкт-Петербурга и Москвы будут ежедневно ходить в Крым. Летнее расписание этих поездов, по словам министра, планируется запустить в конце апреля-начале мая.

Поезд N7 Санкт-Петербург-Севастополь стал первым пассажирским поездом дальнего следования, "возобновившим" регулярные пассажирские перевозки между материком и полуостровом. Состав отправился с "Московского вокзала" в 14:00. Из Москвы в Симферополь пассажирский поезд "Таврия" отправился с Казанского вокзала на следующий день.

Грузовое железнодорожное сообщение с Крымом планируется начать с 1 июля.

"Один путь полностью готов сейчас для грузовых перевозок. Второй нам нужно еще дотянуть. На мосту все готово, в тоннеле (рядом с крымской станцией Багерово – ИФ) все готово, между ними путь надо еще отбалластировать", – сообщил министр транспорта.

Он также сообщил, что уже смонтировано и проверено необходимое оборудование.

"Мы сейчас смонтировали всю автоматику, система централизации и блокировки работает полностью – мы едем по сигналам. На той стороне на подходе (со стороны Таманского полуострова – ИФ) нужно еще доделать автоматику. Мы ее смонтировали, остались пусконаладочные работы. То есть часть работ нам нужно, наверное, до конца февраля – в самом начале марта мы закончим", – рассказал Дитрих.

При этом, по его словам, еще предстоит окончательно решить часть вопросов по транспортной безопасности, связанную с досмотром грузовых поездов со стороны Российских железных дорог с Тамани.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей. Осуществлять эксплуатацию железной дороги через Керченский пролив будет ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь). Оператором ж/д пассажирских перевозок в Крым стала компания "Гранд Сервис Экспресс". Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков – в октябре прошлого года.

Кстати, в уходящем году Крым обновил постсоветский рекорд по числу принятых туристов: с начала 2019 года на полуострове отдохнули 7 млн 200 тыс. человек. Это больше, чем за весь 2018 год (6,8 млн). А с запуском железнодорожного сообщения через Крымский мост Ростуризм прогнозирует рост турпотока в Крым еще на 20%.

Туроператоры также рассчитывают на рост турпотока в Крым после запуска железнодорожного сообщения, но сомневаются, что это произойдет раньше начала летнего сезона.

Обозреватель Анастасия Николаева

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