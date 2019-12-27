Выросли в количестве

27.12.19 16:27

© РИА Новости. Вера Костамо

Interfax-Russia.ru – Популяция серых китов увеличилась близ Сахалина. Экологи надеются, что власти РФ согласятся запретить вылов этих животных в культурно-просветительских целях.

ПАО "Газпром нефть" ("дочка" ПАО "Газпром) в 2019 году провела экологический мониторинг популяции серых китов на шельфе Сахалина (на Аяшском лицензионном участке). Исследователи выходили в море на судне Siem Sapphire 58 раз и сделали с быстроходной лодки более 30 тыс. снимков животных. Профессиональная аппаратура позволяла делать снимки с расстояния в 600-800 метров, не тревожа китов. Всего, по данным компании, за пять месяцев исследований (с июня по октябрь 2019 года) участники экспедиции зарегистрировали вблизи Сахалина более 550 особей.

"Наблюдения демонстрируют увеличение охотско-корейской популяции серых китов, находившейся еще относительно недавно на грани исчезновения. С помощью мониторинга мы получаем возможность больше узнать об этих редких млекопитающих и внести наш вклад в обеспечение экологического благополучия на шельфе Сахалина", – отметил генеральный директор компании "Газпромнефть-Сахалин" Александр Коробков.

По данным пресс-службы компании, экологический мониторинг серых китов в Охотском море – часть совместной программы, реализуемой нефтегазовыми компаниями, работающими на Сахалине. Программа включает четыре ключевые области исследования: фотоидентификацию животных, изучение их распределения в пределах нагульных районов, изучение бентоса, являющегося кормовой базой этих млекопитающих, а также акустический мониторинг подводных природных и антропогенных шумов.

"Газпром нефть" присоединилась к программе в 2017 году, начав освоение Аяшского лицензионного участка.

"Фотографии и научные материалы помогают вести учет особей, обитающих в районе проведения мониторинга. По окончании экспедиции снимки передаются в Национальный научный центр морской биологии (ННЦМБ) имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН). Там лучшие кадры отбирают для каталога, в котором ведется хронология встреч с каждым сахалинским китом", – пояснили в пресс-службе компании.

Идентификация китов ведется по рисунку белых пятен на теле и на хвосте, которые являются аналогом отпечатков пальцев человека. С помощью ежегодной фотофиксации ученые могут отслеживать все изменения, происходящие с животным – по коже млекопитающего можно судить о его здоровье и возрасте.

Вместе с тем, в ходе экспедиции исследователи также получили данные для оценки распространения звуковых волн в воде, что поможет снизить промышленное воздействие на среду обитания китов. В местах их скопления "Газпром нефть" уже использует суда с низким уровнем шума, ограничивает их скорость и выбирает маршруты, удаленные от зон кормления млекопитающих.

"В результате выполнения программы получена информация, которая способствует сохранению серых китов и мест их обитания, позволяет компаниям минимизировать потенциальное влияние проводимых ими работ на серых китов. С момента обнаружения в начале 1980-х годов серых китов численностью около 20 особей на шельфе у северо-восточного Сахалина, их число ежегодно стабильно растет", – сообщила пресс-служба компании.

Аяшский лицензионный участок в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа острова Сахалин, в 55 км от береговой линии. Глубина моря на участке – до 90 м. В 2017 году на участке было открыто месторождение "Нептун" (геологические запасы – 415 млн тонн нефти), а в 2018 году – месторождение "Тритон" (геологические запасы – 137 млн тонн нефти).

"Газпромнефть-Сахалин" занимается поиском, разведкой и разработкой морских месторождений нефти и газа. Компания является оператором геологоразведочных работ на Долгинском нефтяном месторождении, Северо-Западном лицензионном участке, Хейсовском лицензионном участке, Северо-Врангелевском лицензионном участке, а также Аяшском лицензионном участке в Охотском море.

За благополучие китов и других морских млекопитающих сражаются и экологи. В декабре исполнительный директор отделения "Совет Гринпис", член Совета по правам человека (СПЧ) Сергей Цыпленков предложил российским властям ввести мораторий на вылов китообразных в культурно-оздоровительных целях и для продажи за рубеж.

"Предложение — поручить правительству подготовить законодательные поправки, вводящие запрет на вылов китообразных в культурно-оздоровительных целях и для продажи за рубеж. А поскольку законопроекты готовятся годами, то пока установить мораторий вашим решением", – сказал Цыпленков на встрече членов СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он поблагодарил главу государства за помощь в решении проблемы с "китовой тюрьмой" в Приморье, но отметил, что пока не устранены причины ее возникновения "это может повториться в любой момент".

Кроме того, запретить вылов китообразных после истории с "китовой тюрьмой" в Приморье призвал и французский океанограф Жан-Мишель Кусто.

"Необходимо убедиться, что трагическая ситуация с косатками и белухами, заключенными в "китовой тюрьме" (в Приморском крае – ИФ), никогда не повторится", – заявил ученый в видеообращении, которое распространила коалиция экологических организаций "Свободу косаткам и белухам".

Кусто отметил, что морских млекопитающих нужно изучать в их естественной среде обитания, не лишая их свободы и общения с сородичами. По его словам, власти США уже более 25 лет не выдают разрешения на отлов китообразных. Такое же решение приняла и Канада.

Вместе с тем, ученый поблагодарил российское правительство за освобождение животных из "китовой тюрьмы" и выразил надежду, что власти РФ все же запретят вылов китообразных.

Также коалиция "Свободу косаткам и белухам" разместила в Интернете петицию с требованием "исключить китообразных из видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общедопустимый улов, осуществляется рыболовство в учебных и просветительских целях". Обращение подписали более 100 тыс. человек. Голосование закончилось 23 декабря.

Интернет-проект www.roi.ru был создан в 2013 году указом президента России Владимира Путина. Согласно этому документу, петиция федерального уровня, набравшая 100 тыс. голосов и более в течение одного года, обязательна к рассмотрению специальной экспертной группой, включающей представителей правительства РФ, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, Общественной палаты РФ, представителей бизнес-сообщества и общественных объединений. По результатам рассмотрения обращения должно быть подготовлено экспертное заключение, а также решение о разработке соответствующего нормативного правового акта или принятии иных мер по реализации инициативы.

"Данную инициативу поддержал и вице-премьер правительства России Алексей Гордеев, который 20 июня 2019 года на "Прямой линии" с Владимиром Путиным доложил президенту России, что правительство уже приняло решение ввести запрет на вылов китообразных в учебных и культурно-просветительских целях. Правда, никаких практических шагов за этим заявлением пока не последовало", – сообщили Interfax-Russia.ru в региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".

Обозреватель Наталья Пономарева

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