Год противоположностей

30.12.19 13:15

© РИА Новости. Максим Блинов

Interfax-Russia.ru – 2019 год на Урале уместил в себе страшную трагедию и самое настоящее чудо, а в промежутке между ними втиснулись громкие общественные протесты со шлейфом уголовных дел.

Магнитогорск

Год начался с трагедии, которая потрясла всю страну. В канун праздника в 10-этажном жилом доме в Магнитогорске произошел, по официальной версии, взрыв бытового газа. Обрушился один из подъездов, под завалами оказались десятки жильцов. На месте ЧС круглосуточно работали почти полторы тысячи человек и более 300 единиц техники. Были извлечены тела 39 погибших.

Спасательные работы осложнялись холодной погодой и угрозой обрушения части уцелевших конструкций. Во время разбора завалов спасатели обнаружили 11-месячного мальчика, который провел под обломками более 35 часов. Ребенка в крайне тяжелом состоянии с обморожением и переломами госпитализировали в московское НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Врачам удалось спасти ногу мальчика от ампутации. Спустя почти два месяца малыша выписали, его состояние здоровья у врачей уже не вызывало тревогу.

Взрыв полностью уничтожил один подъезд, соседний с ним пострадал, однако остальную часть дома эксперты признали пригодной для проживания. Но президент РФ Владимир Путин по просьбам части жителей поручил региональным властям полностью расселить десятиэтажку. На переселение выделили 900 млн рублей.

В итоге в течение года были демонтированы два разрушенных подъезда и отремонтированы оставшиеся. Однако большинство жильцов уцелевшей части дома покидать квартиры не захотели. Переселились все собственники демонтированных подъездов (104-х квартир) и владельцы 159 квартир из уцелевших 520-х.

После произошедшего эксперты начали говорить об изменениях законодательства, чтобы минимизировать вероятность взрывов газа в жилье. Так, в Госдуму даже был внесен законопроект об установке автоматизированной системы контроля над обеспечением газовой безопасности в жилых домах может, но он пока не принят.

Между тем, ряд жителей Магнитогорска считают, что причиной взрыва стал теракт. Этой же версии придерживаются некоторые СМИ. Следственные органы ее опровергали. Спустя год после трагедии, 27 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что версия теракта несостоятельна.

"Экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются ничем, кроме слухов, и не соответствуют действительности. Причиной этого взрыва, трагедии стал взрыв газа. Здесь нет никаких новых элементов, здесь даже нет темы вообще для обсуждения", – считает Песков.

Битва за сквер

Весной в Екатеринбурге внезапно вспыхнул протест жителей города против планов свердловских промышленников, церкви и власти по строительству кафедрального собора в сквере на набережной. Когда на месте будущей стройки появилось ограждение, сотни жителей пришли в сквер и разными способами выражали свое мнение: горожане сносили забор и сбрасывали его фрагменты в пруд, пели песни, скандировали, выгуливали собак. На месте проведения этих несанкционированных акций дежурили ОМОН и полиция, которая задерживала протестующих. Но это никого не останавливало, на акции стало приходить все больше людей. О конфликте вокруг места строительства храма сообщали не только российские, но и известные мировые СМИ, такие как New York Times, BBC, Fox News.

Местные власти же говорили о готовности к диалогу, о том, что слышат запрос общества на создание новых зеленых зон, но об отмене решения о строительства в сквере храма речи не шло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию отмечал, что "подобные ситуации – прерогатива местных властей, и мы видим, что они работают", "местные власти весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями".

Началом разрешения конфликта стало заявление главы государства Владимира Путина. На медиафоруме ОНФ, отвечая на просьбу одного из участников прокомментировать ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, президент сказал, что собор должен объединять людей, а не разъединять: "Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству".

В тот же вечер строительные работы в сквере были прекращены, а местные власти сообщили, что согласны на опрос. Прекратились и массовые несанкционированные акции протеста.

Менее, чем за неделю после заявления президента, ВЦИОМ провел опрос, который показал, что большинство жителей против храма в сквере. Епархия, конечно, поставила под сомнение легитимность этой процедуры. Тем не менее, свердловский губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что храма в сквере не будет, нужно выбрать для него новое место.

Затем начался долгий процесс подготовки к общегородскому опросу, в ходе которого жители должны были бы сказать, где они хотят видеть храм. Прошел ряд заседаний рабочей группы, куда вошли представители общественности, епархии и депутатов. В итоге 13 октября в Екатеринбурге общегородской опрос состоялся. В шорт-листе оказались две площадки: берег пруда за Макаровским мостом, за который проголосовало 39,49%, и место бывшего Приборостроительного завода, пользующееся поддержкой епархии и набравшее 57,66% голосов. Явка составила 8,98% при необходимом минимуме в 1%. Предполагается, что храм будет построен к 300-летию Екатеринбурга, то есть к 2023 году.

Еще одним итогом прошедших сражений за сквер стали задержания и аресты. Всего по итогам четырех вечеров и ночей митингов были задержаны около ста человек. Более 30 подверглись административному аресту. Не обошлось и без уголовных дел. Одно из них завели на пенсионера Вадима Панкратова, которого в городе называют "дед-пикет" за то, что он старается не пропускать акции протеста. Пожилой мужчина замахнулся плакатом на полицейского и стал фигурантом дела по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд оштрафовал Панкратова на 20 тыс. рублей.

Майские события в сквере также добавили актуальности старой дискуссии о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга, которые отменили в апреле 2018 года. В четвертый день митингов, когда назначенный мэр Александр Высокинский вышел поговорить с протестующими, они начали скандировать: "Мы тебя не выбирали! Мы тебя не выбирали!", что несколько затруднило диалог.

Вернуть прямые выборы предложила инициативная группа из 20 горожан, осенью она подала в облизбирком ходатайство о регистрации для проведения референдума по этому вопросу, однако получила отказ.

Законопроект о возвращении прямых выборов в свердловское Заксобрание внес один из его депутатов Вячеслав Вегнер.

"Я думаю, что все события, которые у нас были в сквере, и те события, которые происходят сегодня в думе Екатеринбурга, говорят о том, что ситуация с мэром-назначенцем и сильным мэром – это две разные вещи", – заявлял Вегнер агентству "Интерфакс-Урал".

Профильный комитет областного парламента дал рекомендацию не принимать этот законопроект. Депутаты Заксобрания на своем заключительном заседании в декабре подавляющим большинством также его отклонили.

Чудо на кукурузном поле

В уходящем году могла бы произойти еще одна трагедия, но случилось, как его прозвали СМИ по аналогии с "чудом на Гудзоне", "чудо на кукурузном поле". Утром 15 августа самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Жуковский-Симферополь с 226 пассажирами на борту, практически сразу после взлета столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники.

Двигатели стали барахлить. Пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Лайнер приземлился с выключенными двигателями и невыпущенным шасси. Посадка прошла удачно, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. В результате происшествия никто не погиб. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

Самолет оказался непригодным для дальнейшей эксплуатации, его разрезали на части и увезли для утилизации.

Командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России, а бортпроводники были награждены орденами Мужества.

Спустя почти два месяца экипаж и пассажиры аварийно севшего самолета впервые встретились. Встреча состоялась в аэропорту "Жуковский", откуда взлетал самолет. Участники рейса приготовили для бортпроводников и пилотов торт, который там же все вместе и попробовали.

"Посмотрите на эти счастливые лица. (...)Это пассажиры того самого рейса (…) Вчера они впервые после происшествия встретились с нашим экипажем. (...) Эмоции от встречи не передать словами", – сообщала пресс-служба авиакомпании.

Вместе с тем, эта аварийная посадка вызвала закономерный вопрос, откуда вблизи аэропорта взялись стаи чаек. Выездная комиссия обследовала окрестности авиаузла, но не нашла нарушений.

"Можно сделать общий вывод о том, что эти территории привлекательны для птиц по определению. Это их естественная среда обитания, есть и чайки. (...) Мне кажется, орнитологический фон, который мы видели, вполне естественен для территорий подобного рода. Я не думаю, что у нас будет какая-то дополнительная работа именно по части птиц", – сообщил журналистам министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Однако это был не последний случай, когда птицы мешали продолжить полет. Так, в конце августа лайнер "Уральских авиалиний", летевший из Санкт-Петербурга в Худжанд, экстренно сел в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за столкновения со стаей птиц в аэропорту вылета.

В конце сентября также самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей после вылета из московского аэропорта "Домодедово", воздушное судно не повреждено, полет не прерывался. Примерно в этих же числах воздушное судно "Уральских авиалиний", летевшее в Иркутск, столкнулось с птицей после взлета из аэропорта Краснодара. Экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в "Кольцово", она прошла успешно.

В конце октября SSJ-100 авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс Москва-Новый Уренгой, после посадки в аэропорту назначения на пробеге по взлетно-посадочной полосе столкнулся с птицей. Воздушное судно встало на ремонт. Буквально через несколько дней у другого SSJ-100 "Ямала", вылетевшего в Санкт-Петербург из тюменского аэропорта "Рощино", отказал один из двигателей. Самолет, выработав топливо, благополучно приземлился в тюменском аэропорту. В результате был поврежден носовой обтекатель метеолокатора самолета. Причиной инцидента снова стало попадание птицы.

После всех этих историй следователи проверили работу орнитологических служб уральских аэропортов и не нашли нарушений.

"Были проверены все аэропорты, которые входят в уральский транспортный регион, на предмет соответствия орнитологического обеспечения нынешним реалиям. По результатам проведения осмотров замечаний и нарушений приказа Минтранса России N128 не установлено", – сообщил замруководителя Уральского следственного управления на транспорте СКР Роман Кашин на пресс-конференции в декабре.

Смена губернаторов и Универсиада

В уходящем году состоялись выборы двух глав уральских регионов. Так, в сентябре на выборах губернатора Курганской области победил Вадим Шумков с 80,86% голосов избирателей. С октября 2018 года он являлся временно исполняющим обязанности главы региона после ухода в отставку Алексея Кокорина.

В марте текущего года покинул свой пост челябинский губернатор Борис Дубровский. По мнению экспертов, его уход стал следствием нерешенных проблем, в том числе экологических. Тем более, как стало известно в мае, ФАС России передала в Генпрокуратуру и следственный департамент МВД России материалы дела о сговоре при проведении госзакупок на ремонт автодорог в Челябинской области. Участниками антиконкурентных соглашений, по мнению ФАС, являлись Дубровский, министерство дорожного хозяйства и транспорта региона и АО "Южуралмост".

В октябре появилась информация о возбуждении в отношении экс-губернатора уголовного дела по ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ). Ущерб по делу о хищении бюджетных средств составляет более 20 млрд рублей.

Затем постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Дубровского было признано необоснованным и отменено. По данным СМИ, в настоящее время он скрывается в Швейцарии.

На место Дубровского был назначен первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер. В сентябре он с 69,31% голосов победил на выборах. Говоря Interfax-Russia.ru об итогах года, глава региона заметил, что удалось систематизировать региональную проблематику.

"По ФАПам (фельдшерско-акушерским пунктам – ИФ) продвинулись, и по дорогам, и по всему прочему удалось много сделать, но этого, конечно, недостаточно. Так что все, надеюсь, достижения впереди", – подчеркнул он.

Для соседней Свердловской области, по словам губернатора Евгения Куйвашева, одним из значимых событий стала десятая выставка "Иннопром" и проведение Глобального саммита производства и индустриализации, который открыл перед Средним Уралом перспективу внедрения передовых технологий.

"Дополнительным драйвером экономического роста, повышения качества жизни свердловчан стала уверенная реализация нацпроектов и нашей общей программы "Пятилетка развития". В копилке достижений года – более 2 млн кв.м жилья, перевыполнение плана по расселению аварийного жилья, благоустройство 62 общественных территорий, новые школы в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, современное оборудование и ремонты в больницах, сельские клубы, спортивные объекты", - сказал Куйвашев, подводя итоги года для Interfax-Russia.ru.

Другим достижением он назвал то, что Екатеринбург в этом году был объявлен городом проведения Всемирной летней Универсиады-2023. Предполагается, что она пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций. На подготовку к соревнованиям планируется направить порядка 85 млрд рублей, из которых 10-12 млрд – частные инвестиции, 32-33 млрд рублей – из федерального бюджета, остальные из регионального.

Расследования и странности

Не обошелся 2019 год и без весьма необычных событий. Например, в январе самолет "Аэрофлота", летевший из Сургута в Москву, вынуждено сел в аэропорту вылета. Дело в том, что 41-летний пассажир Павел Шаповалов потребовал направить лайнер в Афганистан, при том, что оружия у него не было. "Угонщика" в ходе спецоперации задержали сотрудники спецслужб. На видео допроса, которое распространил СКР, Шаповалов, отвечая на вопрос, почему он хотел попасть именно в Афганистан, сказал: "Это не так все просто, как кажется с первого раза. Мне туда (в Афганистан) вообще не надо было лететь". При этом мужчина отрицал, что принимал наркотики или психотропные вещества перед посадкой на борт. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по п."в" ч.2 ст. 211 УК РФ (угон воздушного судна). В августе суд отправил Шаповалова на принудительное лечение.

Другая история произошла в Челябинске. Местный житель, страдающий шизофренией, а 20 лет назад убивший и расчленивший своего одноклассника, по поддельным документам устроился терапевтом в местную больницу, где давал пациентам советы по борьбе с вредными привычками. Мужчину разоблачил его врач-психиатр, узнавший на одном из медицинских интернет-форумов своего бывшего пациента. Следственные органы возбудили в отношении лжеврача уголовное дело по ч.2. ст.228 (хранение наркотических средств), поскольку у него дома нашли 200 гр марихуаны, и ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

А в Свердловской области прокуратура взбудоражила общественность своим заявлением о возобновлении расследования одной из самых громких загадок 20 века на Урале – гибели группы Дятлова. Трагедия произошла ночью 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале. Тогда погибла группа из девяти туристов – две девушки и семеро молодых людей, в том числе, руководитель группы Игорь Дятлов. Почти все погибшие являлись студентами или выпускниками Уральского политехнического института. Запланированный ими 300-километровый лыжный поход относился к высшей категории сложности, во время него предстояло восхождение на две вершины – Ойка-Чакур и Отортен (в переводе с языка манси – коренного населения этой местности – название переводится: "Не ходи туда").

Поиски туристов начались 16 февраля 1959 года. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела людей, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то – от серьезных травм. С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла произошедшего. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.

Надзорное ведомство рассматривает три основные версии, все они связаны с природными факторами: лавина, снежная доска и ураган. Однако представители фонда "Памяти группы Дятлова" заявляли, что стоит рассмотреть и другие варианты. Как бы то ни было, итоги расследования станут известны в 2020 году, да и вряд ли они положат конец спорам между сторонниками разных версий.

Были в уходящем году и курьезы. Глава Сургутского района в ХМАО Андрей Трубецкой решил дарить цветы местным жительницам, которые назвали своих недавно родившихся сыновей в честь него.

"Продолжаю следить за демографической ситуацией в Сургутском районе и буду рад каждому родившемуся ребенку, особенно Андрюшкам", – написал глава района в своем инстаграме.

Он подчеркнул, что имя Андрей в Сургутском районе, по данным ЗАГСа, в последнее время не пользуется популярностью.

"Эту ситуацию однозначно нужно менять! А потому, первой десятке мамочек, назвавшим сыновей простым именем Андрей – лично от меня букет цветов", – сказал Трубецкой.

Другим неоднозначным информповодом стал роскошный ремонт в дворцовом стиле школы N106, расположенной в одном из отдаленных районов Екатеринбурга. Новый интерьер стал подарком местного бизнесмена, выпускника этого учебного заведения Андрея Симановского. Стены и пол учебного заведения покрыли мрамором, на потолке разместились массивные люстры, а в качестве декора на стенах появилась лепнина под золото и мозаика. Все это вызвало критику в соцсетях. По данному поводу высказался и свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Он написал в инстаграме, что многие неоднозначно восприняли новый стиль школы, но положительно оценил поступок бизнесмена, который решил направить деньги на помощь школе.

"Сам посыл помощи родной школе – очень правильный (…) А со вкусом – да, есть вопросы. Видимо, вкус разовьется на следующем этапе, до которого нам еще стоит дожить", – иронизировал губернатор.

В уходящем году были и по-настоящему хорошие новости. Так, ученые обнаружили уникальное лежбище моржей в Карском море – около 1 тыс. животных на северо-западном берегу полуострова Ямал. Ученые предположили, что моржи приплыли за своей любимой едой – двустворчатыми моллюсками, а также провели учет морских млекопитающих и пометили передатчиками двух из них.

Основные исследования этого уникального явления в Арктике еще предстоят. Как, впрочем, и множество других, наверняка, хороших событий! С наступающим 2020-м!

Обозреватель Александра Качалова

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