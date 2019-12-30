По определенному маршруту

30.12.19 13:39

© РИА Новости. Владимир Песня

Interfax-Russia.ru – Власти России могут создать новую авиакомпанию для полетов с Дальнего Востока в центральную часть страны. Эксперты же считают такую идею нецелесообразной.

Правительство РФ совместно с банками и госкорпорацией "Ростех" рассматривает возможность создания отдельной авиакомпании для жителей Дальнего Востока. По мнению чиновников, появление такого воздушного перевозчика могло бы решить проблему транспортной доступности макрорегиона.

"Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех" прорабатывают вопрос создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева", – сообщает газета "Известия", ссылаясь на имеющееся в распоряжении редакции письмо заместителя министра транспорта РФ Александра Юрчика к члену комитета Совета Федерации по экономической политике Ивану Абрамову.

Вместе с тем, по данным издания, правительство РФ также готовит предложения по модернизации или созданию нового центра по техобслуживанию, инженерному обеспечению и переподготовке авиационного персонала в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

Ранее сенатор Виктор Абрамов попросил заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова обратить внимание ведомств на вопрос транспортной доступности ДФО. По его мнению, "плоские" тарифы не решают проблему – количество билетов по фиксированной цене ограничено и они распродаются за несколько дней. Как полагает Абрамов, в действительности ситуацию сможет улучшить только создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах с Дальнего Востока в европейскую часть РФ и обратно по доступным ценам.

"Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас сейчас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн рублей. Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году", – заявил Абрамов в беседе с изданием.

Как уточнили газете в министерстве транспорта, вопрос курирует министерство промышленности и торговли. Остальные ведомства и компании, указанные в письме Юрчика, не предоставили оперативного ответа.

Между тем, эксперты считают, что создание дальневосточного авиаперевозчика станет слишком затратным, и предлагают увеличить субсидирование уже существующих компаний.

"Уже достаточно давно, в соответствии с постановлением правительства РФ, существует программа субсидирования полетов на Дальний Восток. Не составляет большого труда без создания новой компании увеличить объем этой материальной помощи и распространять ее на более широкие круги населения. Все механизмы есть", – сказал исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, отметив, что участвовать в программе может "любая российская авиакомпания".

По мнению специалиста, развитие экономики ДФО само собой привлечет на рынок новых авиаперевозчиков, поскольку "авиакомпании всегда идут вслед за деньгами".

"Это единственный рыночный, разумный и благоприятный во всех отношениях подход. Но так как он довольно сложный, чиновникам хочется найти простое и быстрое решение", – отметил Пантелеев.

Пока же, по его словам, наблюдается отток населения с Дальнего Востока, и вряд ли развитие авиасообщения поможет привлечь масштабные инвестиции в регион.

Ситуация с дальневосточными авиаперевозками серьезно осложнилась еще в 2015 году после ухода с рынка компании "Трансаэро". Затем в 2017 году прекратила свою деятельность компания "ВИМ-Авиа", осуществлявшая значительную часть рейсов в этом направлении. На рынке перевозок из центральной части РФ в ДФО и обратно появились другие компании, но стоимость авиабилетов ощутимо возросла. Государство субсидирует авиаперевозки, но билеты по сниженной цене предназначены только для определенных категорий граждан, а значит, большинству жителей макрорегиона перелеты по-прежнему недоступны.

"Плоские", то есть не меняющиеся в течение года тарифы, "Аэрофлот" ввел в 2015 году. В 2018 году к программе присоединилась его дочерняя авиакомпания "Россия". В настоящее время такие тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Тариф "Аэрофлота" в города ДФО и обратно – 25 тыс. рублей, "России" – 22 тыс. рублей. Это значительно ниже себестоимости рейсов, которые не субсидируются государством – убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов "Аэрофлота".

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил в августе, что, по его мнению, компания должна постепенно уходить от "плоских" тарифов, поскольку эта программа убыточна и в целом является нерыночной мерой.

Позднее о необходимости реформирования системы заявил и глава Минтранса РФ, председатель совета директоров "Аэрофлота" Евгений Дитрих, который и вовсе назвал ее "тормозом, сдерживающим развитие перевозок на Дальний Восток".

О транспортной доступности ДФО ранее высказывались и главы дальневосточных регионов.

"Сегодня в неделю летает всего четыре рейса в Москву и, особенно, перед Новым годом уже не достать билетов. На предприятиях сменяются вахты работников, и сотни человек ежедневно прилетают в Магадан и улетают из него. Поэтому, если "плоские тарифы" есть, – еще не значит, что можно купить билеты", – заявил агентству "Интерфакс-Дальний Восток" губернатор Магаданской области Сергей Носов.

В этой связи, по его словам, власти региона обсуждают с "Аэрофлотом" увеличение количества рейсов в Москву.

"Мы поднимаем вопросы по вахтовикам и по гарантиям для жителей Магаданской области: идут консультации и заседания совместно с профильными ведомствами и компанией перевозчиком, работаем над результатом", – отметил он.

По данным правительства региона, власти вместе с "Аэрофлотом" уже ведут работу по увеличению количества рейсов в летний сезон (до семи еженедельно). Также в области идет реконструкция трех аэропортов региона. Ремонт аэропорта Магадана закончится в 2021 году, аэропорта Северо-Эвенска – в 2024 году, аэропорта Сеймчан – в 2022 году. Всего на реконструкцию трех аэропортов область получила из федерального бюджета более 6 млрд рублей.

На эту тему недавно высказался и губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"Весь 2019 год при поддержке федеральных властей мы работали над возвращением "Аэрофлота" на Сахалин, сохранением "плоских" тарифов и введением более вместительных самолетов на рейсах между Южно-Сахалинском и Москвой. Эта жизненно важная задача была успешно решена благодаря поддержке руководства страны", – сказал глава региона.

Вместе с тем, Кожемяко добавил, что поддерживает решение президента РФ Владимира Путина по дальнейшему субсидированию авиаперевозок дальневосточников. Политика сохранения плоских тарифов, считает губернатор, "укладывается в стратегию по созданию в Южно-Сахалинске международного транспортного хаба".

Как сообщили в аэропорту "Южно-Сахалинск", субсидирование московских рейсов дает главному аэропорту Сахалина ежегодный прирост пассажиропотока на 10-12%, так как "жители островного региона могут беспрепятственно и по доступным тарифам выезжать на материк, к местам отдыха" и "не чувствовать себя оторванными от большой земли".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в правительстве региона, областная власть, в свою очередь, продолжает субсидирование единых тарифов на внутрирегиональных авиаперевозках. Так, на 2020 год в областном бюджете на эти цели заложено почти 765 млн рублей (что на уровне 2019 года). Эти деньги будут перечислены авиакомпании "Аврора" на осуществление перевозок из Южно-Сахалинска в Оху (север Сахалина), в Ноглики (север Сахалина), в Шахтерск (западное побережье Сахалина), в Курильск (о. Итуруп, Южные Курилы) и в Южно-Курильск (о. Кунашир, Южные Курилы). Из областного бюджета в текущем году также субсидируются "плоские" тарифы на московские рейсы с Сахалина авиакомпании "Аэрофлот", который после годового перерыва с конца октября 2019 года возобновил полеты из Москвы в Южно-Сахалинск.

Обозреватель Наталья Пономарева

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