Под небольшой процент

31.12.19 09:36

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru - Правительство ввело льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке. Также в регионе начали выдавать ипотеку под 2% годовых.

Резиденты дальневосточных территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СВП) смогут с 2020 года получать льготные кредиты для своих проектов. Соответствующее постановление о субсидировании процентных ставок подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Теперь часть ставки по кредиту будет субсидироваться государством. Размер субсидии для банка установлен в размере ключевой ставки Центрального банка России, действующей на дату заключения кредитного договора", – пояснили в Минвостокразвития РФ.

Таким образом, как уточнил заместитель директора Департамента привлечения частных инвестиций министерства Денис Юдин, процентная ставка для предпринимателя на Дальнем Востоке будет меньше рыночной на размер ключевой ставки Центробанка.

"Сегодня, например, ставка Центрального банка РФ составляет 6,25%", – добавил он.

В документе также прописаны критерии для получателей. Так, общая стоимость инвестиционного проекта должна составлять не менее 30 млн рублей и не более 1500 млн рублей.

"Это важная инициатива, которую мы очень долго согласовывали на различных уровнях. Сегодня это хорошая поддержка для многих предприятий Дальнего Востока", – заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

По его словам, одна из основных проблем, которая сегодня волнует инвесторов – доступность финансовых ресурсов или заемных денег для реализации инвестиционных проектов.

"Теперь инвесторы Дальнего Востока, реализующие проекты, смогут получить инвестиционный кредит в российских банках. А банки, предоставляющие такой кредит – необходимую федеральную субсидию", – резюмировал министр.

Вместе с тем, на Дальнем Востоке началась выдача льготных ипотечных кредитов под 2% годовых.

"Сейчас заявились 14 банков в программу. Работа уже началась. 97 кредитов уже выдано. Количество заявок в несколько раз больше, но они обрабатываются банками", – сообщил вице-премьер правительства РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 30 декабря в эфире на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, процесс выдачи только начался, поэтому оценивать его пока рано.

"Но мы уже по итогам первого-второго квартала будущего года проанализируем. Если будет отставание, если мы будем видеть, что банки не справляются, тогда будем каким-то образом с банковским сообществом искать другие решения. Но пока банкиры убеждают нас в том, что они справятся", – отметил Трутнев.

Как сообщалось, первыми получателями "дальневосточной" ипотеки стали три семьи из Владивостока. Кредит выдал Банк ДОМ.РФ.

Затем 17 декабря первый займ в рамках данной программы был выдан в Якутии.

"Первой заемщицей по программе стала 28-летняя Изабелла Лебедева", – рассказали в Республиканском ипотечном агентстве (РИА, является официальным агентом АО "Банк ДОМ.РФ").

К 30 декабря жители Якутии подали уже несколько сотен заявок для получения "дальневосточной ипотеки" на сумму около 800 млн рублей.

"Сегодня в республике несколько молодых семей уже получили ипотечные кредиты. Поступило сотни заявок. Как мне докладывали, общая стоимость поданных на кредиты заявок составила порядка 800 млн рублей", – рассказал глава республики Айсен Николаев в соцсетях.

По его мнению, важно, чтобы льготной ипотекой воспользовались не только семьи в Якутске, но и в районах, других городах республики.

"Я дал поручение главам районов, чтобы они серьезно занимались этим вопросом и поддерживали молодые семьи в получении кредитов", – добавил Николаев.

В свою очередь пресс-служба банка ВТБ сообщает, что в Якутии приняли заявки по "Дальневосточной ипотеке" на 527 млн рублей.

Также льготные ипотечные кредиты начали выдавать и в Хабаровском крае. Первую сделку по льготному жилищному кредиту полностью оформило региональное отделение Сбербанка. В церемонии подписания и передачи сертификата принял участие губернатор края Сергей Фургал.

Первыми получателями стали местные жители – Артем и Елизавета Пермяковы. Молодая семья, в которой растет пятилетний ребенок, выбрала квартиру в новостройке в Северном микрорайоне Хабаровска. По информации управляющего головным отделением Сбербанка по региону Натальи Красулиной, всего принято 152 заявки, из них 140 уже одобрено.

"Дальневосточная ипотека" стала отличным решением для молодых семей, которые решили приобрести свою первую квартиру или улучшить жилищные условия. Сегодня главная задача со стороны правительства края – наладить опережающими темпами строительство жилья, чтобы не росли цены на квадратный метр", – сказал глава региона.

Власти региона приняли решение о строительстве домов жилищного кооператива в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Стоимость квадратного метра там будет ниже, чем в целом по рынку.

"Здесь финансовые организации могут подключиться к выдаче льготной ипотеки под 2% годовых молодым семьям. И тогда мы получим успешную программу, по которой, действительно, хорошее жилье будет доступно для молодых семей", – добавил Фургал.

Как сообщалось, программа "Дальневосточная ипотека" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. 9 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

Кредит под 2% могут получить молодые семьи (возраст обоих супругов не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления), неполные семьи с детьми, а также участники государственной программы "Дальневосточный гектар", которые взяли землю под строительство жилого дома или ведения подсобного хозяйства. Для получателей гектара возрастных ограничений для участия в проекте нет. Как полагает Трутнев, решение о льготной дальневосточной ипотеке повысит привлекательность программы "Дальневосточный гектар".

"Мне кажется, что большая надежда на новое, скажем так, рывковое освоения одного гектара связана с принятым президентом РФ на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) решения о 2% ипотеке. Это большая, новая, интересная возможность. Уверен в том, что люди ей будут пользоваться", – сказал полпред в эфире на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

Согласно условиям программы, ипотека под 2% будет выдаваться на срок до 20 лет и на сумму, не превышающую 6 млн рублей. Общая сумма кредитов, по которым будет осуществляться возмещение, составит до 450 млрд рублей. Таким образом, по оценкам специалистов, в программе сможет принять участие около 147 тыс. получателей.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"