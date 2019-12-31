Необходимый компромисс

31.12.19 13:34

© РИА Новости. Фото стрингер

Interfax-Russia.ru – "Газпром" подписал с Киевом комплект документов о продолжении транзита газа. В Москве контракт с Украиной считают необходимым компромиссом.

Представители Еврокомиссии, Украины и России договорились по принципиальным позициям по транзиту российского газа 20 декабря в Минске (Белоруссия).

По итогам консультаций с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, министра энергетики Александра Новака и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с российской стороны, Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований

Межправительственный протокол предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража (эти деньги "Газпром" выплатил 27 декабря), отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб.м газа, 2021-2024 – по 40 млрд куб.м) с возможностью его продления на десять лет.

Тариф на транспортировку российского газа через Украину будет соответствовать ценам операторов стран Европы. Причем, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель предупредил о том, что тариф должен расти.

"То есть будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку. Соответствующее увеличение тарифа, исходя из объемов и руководствуясь европейскими методологиями определения тарифа, определит регулятор", – отметил министр на брифинге в Киеве.

При этом "Газпром" в зависимости от объемов может предоставить Украине скидку при закупке газа к цене, которая будет формироваться на базе цены европейского хаба (NCG). Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о возможной скидке к цене поставок газа в Украину 20-25% к текущему уровню, который платят украинские потребители.

Риски тарифообразования на транзит газа с ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) возьмет на себя "Нафтогаз Украины". Как пояснил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак, тариф в соответствие с законодательством Украины будет установлен регулятором до конца года.

Козак также отметил, что в договоренности по транзиту газа не включен долг Украины по еврооблигациям на $3 млрд.

"Это отдельный вопрос. У нас много сложных вопросов, но это все-таки разные долги. Там государственный долг, здесь – долг компаний, коммерческий. У нас есть претензии к "Нафтогазу Украины", к правительству Украины, у них есть претензии, которые еще не рассмотрены. (Необходимо было – ИФ) все отозвать, обнулить, мировое соглашение безотзывное подписать, и закрыть этот вопрос", – сообщил вице-премьер.

По его словам, к этому долгу прилагалось много проблем, и переговоры по этому вопросу вряд ли привели бы к достижению договоренностей.

Премьер РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал российско-украинский протокол по газу как компромиссное решение и потребовал "закрепить" результаты – отследить, чтобы до 29 декабря все решения, зафиксированные в газовом протоколе были выполнены.

На совещании с вице-премьерами Медведев пояснил, что "речь идет и о собственно самой мировой сделке, и о целом ряде других решений, которые принимаются на уровне компаний, связанных с транзитом".

При этом он выразил надежду, что спор в отношении государственного кредита, выданного Украине, будет урегулирован надлежащим образом, а решение по нему исполнено.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии вынес решение по апелляции, поданной Украиной, в отношении решения Высокого суда Лондона, обязывающего Украину погасить задолженность и выплатить проценты по облигационному займу, приобретенному Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа Украине в рассмотрении трех из четырех оснований, заявленных ею с целью избежать выполнения обязательств по этим еврооблигациям. Одновременно суд констатировал, что четвертый аргумент о том, что выпуск еврооблигаций был сделан под давлением России, не может быть отклонен без проведения всеобъемлющего судебного процесса.

26 декабря в Вене (Австрия) начались переговоры российской и украинской делегаций, направленные на формализацию и исполнение договоренностей о сотрудничестве в газовой сфере.

Переговоры продолжались пять дней. 28 поздно вечером глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию пока нет - "борьба идет за каждую запятую". На следующий день вечером в австрийскую столицу прибыли руководители компаний и министерств, ответственных за подписание подготовленных документов.

30 декабря "Газпром", "Нафтогаз Украины", "Оператор газотранспортной системы Украины" и министерство юстиции Украины подписали пакет документов, которые позволят продолжить транзит газа через территорию Украины.

"После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности. Одновременно подписан целый комплект соглашений и контрактов, и эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон. С сегодняшнего дня эти документы приобретают юридическую силу и обеспечивают транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2019 года", – сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер журналистам.

По его словам, "Газпром" сделал все возможное и в очередной раз подтвердил, что "является ответственным поставщиком и надежным партнером".

В частности, "Газпром" и "Нафтогаз Украины" заключили безотзывное соглашение об урегулировании. Документ предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, и отказ в будущем от всех возможных претензий по контрактам на поставку и транзит от 19 января 2009 года.

В свою очередь "Газпром" и министерство юстиции Украины заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к "Газпрому", основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

"Газпром" и "Нафтогаз" также подписали соглашение на организацию транспортировки газа через территорию Украины. "Нафтогаз" и ОГТСУ заключили транспортное соглашение, а "Газпром" и ОГТСУ – межоператорское соглашение.

Компания-организатор должна забронировать мощности ГТС Украины в общем объеме 225 млрд куб. м газа сроком на 5 лет.

Со своей стороны исполнительный директор НАК Юрий Витренко уточнил что договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" содержит условие "качай или плати".

"Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет – является неординарным событием в таких условиях. Замечу, что это первый случай в истории Украины, когда "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". До этого времени только закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати", – написал он на своей странице в фейсбуке.

При этом "Нафтогаз Украины" дважды поблагодарил политику США за давление на Москву и Европу. "Достижение этого результата стало возможным благодаря системной работе команды Нафтогаза, направленной на разъяснение рисков строительства "Северного потока-2", введению правительством США против него санкций, качественному проведению анбандлинга и эффективной работе Нафтогаза в арбитражах", – говорится в частности в сообщении компании.

По мнению председателя правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, подписанные соглашения являются результатом приемлемого компромисса. Главным результатом договоренностей он называет получение почти $3 млрд от "Газпрома" и то, что украинская ГТС будет загружена и сможет следующие пять лет работать безубыточно.

"Транзит не будет прерван, и его будет осуществлять независимый сертифицированный оператор. Кроме того, отменяются многочисленные риски, в том числе, для финансовой системы страны, которые могли реализоваться в случае прекращения транзита", – отмечает Коболев.

Премьер РФ также назвал подписание газового договора между РФ и Украиной компромиссом. "Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной – это компромисс, который необходимо было найти", - написал Медведев на своей странице вконтакте.

По его мнению, подписание документов показывает, что "даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться".

Медведев напомнил, что на протяжении значительного времени правительство России и ПАО "Газпром" работали над урегулированием проблемы с Украиной и в двустороннем, и в трехстороннем формате с участием Европейской комиссии: "Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены. Транзит российского газа через Украину продолжится на условиях, устраивающих все стороны".

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"