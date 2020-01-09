Позволили лишнего

09.01.20 14:06

© РИА Новости. Алексей Филиппов

Interfax-Russia.ru – СКР завершил расследование уголовного дела о пиршествах члена банды "Цапков" Вячеслава Цеповяза в амурской колонии строгого режима.

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела в отношении начальника исправительной колонии строгого режима N3 УФСИН России по Амурской области Сергея Картавцева и его заместителя Владимира Васильева. Им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

"По данным следствия, в период с 2011-2015 год обвиняемые незаконно организовали на территории ИК-3 пасеки, птичники, автосервисы, сувенирные цеха, заключив договоры со знакомыми и родственниками осужденных для трудоустройства последних", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Под предлогом работ на производственных объектах для некоторых заключенных, в том числе одного из членов ОПГ "Цапковские" Вячеслава Цеповяза, были созданы "облегченные" условия, не соответствующие строгому режиму. Так, руководство колонии ослабило надзор за опасными преступниками, позволив им устраивать застолья, пользоваться мобильной связью и не следовать правилам внутреннего распорядка исправительного учреждения.

Отмечается, что Следственный комитет уже передал уголовное дело в отношении Картавцева и Васильева в суд. Обвиняемым грозит до 4 лет лишения свободы.

Как сообщалось, скандальные фотографии, на которых Вячеслав Цеповяз ест шашлыки, икру и крабов в амурской колонии строгого режима N3, попали в сеть в ноябре 2018 года. Позднее в интернете появилась еще и видеозапись из "комнаты отдыха" того же исправительного учреждения. На ней Цеповяз в компании других заключенных отдыхает в помещении с угловым белым диваном, телевизором и кофейным столиком. Во ФСИН подтвердили подлинность фото- и видеоматериалов, отметив, что сняты они были в 2015 году. Сам же осужденный настаивал на том, что не пользуется в тюрьме никакими привилегиями, а скандальные фотографии и видеозапись являются подделкой.

В декабре 2018 года Генпрокуратура РФ провела проверку в амурской колонии и выявила множественные нарушения режима. Официальный представитель ведомства Александр Куренной сообщил журналистам, что Цеповяз ежемесячно получал различные деликатесы на сумму до 60 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки СКР возбудил уголовное дело в отношении ряда сотрудников колонии, имена подозреваемых в интересах следствия не разглашались. Сам же Цеповяз за свои тюремные застолья был помещен в штрафной изолятор (ШИЗО). Затем, в январе 2019 года преступника на два месяца перевезли в СИЗО Хабаровска (в рамках расследования уголовного дела), откуда вернули обратно в амурскую колонию.

Один из адвокатов Цеповяза предположил, что публикации скандальных фотографий могут быть связаны с семейным конфликтом вокруг имущества его подзащитного, который в рамках бракоразводного процесса должен выплатить своей бывшей жене 4 млн рублей.

Как сообщалось, в ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд признал Вячеслава Цеповяза виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений в составе банды и приговорил к 19 годам 10 месяцев исправительной колонии строгого режима.

По данным следствия, с 1998 по 2010 год участники банды в станице Кущевской Краснодарского края убили 19 человек. Самым громким преступлением "Цапков" стало массовое убийство в доме кущевского фермера Сервера Аметова 4 ноября 2010 года. В нападении на усадьбу участвовали Сергей Цапок, Владимир Алексеев, Андрей Быков, Сергей Карпенко, Вячеслав Рябцев и Игорь Черных.

В день убийства у Сервера Аметова гостил директор агрофирмы из Ростова-на-Дону Владимир Мироненко с семьей. Нападавшие об этом знали и, по признанию самого Сергея Цапка, дожидались, когда "все выпьют и расслабятся". Всего жертвами массового убийства стали 12 человек: Сервер Аметов, его супруга Галина, невестка Елена и внучка Амира; а также Владимир Мироненко, его супруга Марина, их дочери Алена и Ирина, его тесть Виктор Игнатенко и теща Лидия Игнатенко; а также соседка Наталья Касьянова и ее сын Павел.

Лидер группировки – Сергей Цапок – был признан виновным в убийстве 18 человек, включая детей, и приговорен к пожизненному заключению. Он умер в следственном изоляторе, предположительно, от острой сердечной недостаточности, не дожив до вступления в силу решения суда. По данным некоторых СМИ, родственники других осужденных и потерпевших не поверили в смерть лидера кущевских убийц. По их мнению, в СИЗО умер не Цапок, а его двойник, а сам главарь банды, обладавший большим капиталом, скрылся от правосудия.

Также до наших дней не дожили и некоторые другие члены банды. Так, Игорь Черных, получивший "пожизненное", по официальной версии, в 2014 году покончил с собой в краснодарском СИЗО N1. До этого, в июле и августе 2011 года счеты с жизнью свели еще два члена банды Цапка – Виталий Иванов и Сергей Карпенко.

Кроме того, прошлым летом в поле зрения правоохранителей попали экс-супруга Вячеслава Цеповяза – Наталья Стришная и ее брат Иван Стришний.

"Наталью задержали вместе с ее братом по подозрению в вымогательстве около 70 млн рублей. Якобы Наталья вместе с братом в 2010 году, в составе банды Цапка вымогали эти деньги у коммерсанта, на основании заявления которого дело и возбудили", – сообщил агентству "Интерфакс-Юг" адвокат Эдуард Чургулия в июне 2019 года.

30 июня 2019 года Железнодорожный суд Ростова-на-Дону заключил Наталью Стришнюю под стражу. Защита тогда настаивала, чтобы женщину отпустили под залог в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

В начале ноября прошлого года Наталья Стришная впала в кому, в связи с чем Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону отложил очередное судебное заседание по ее делу. Позднее адвокат экс-супруги Цеповяза Андрей Ригерт сообщил, что женщина пришла в сознание и находится на лечении в реанимации Кущевской районной больницы, куда она попала накануне начала рассмотрения ее дела в суде.

"Наталья Стришная продолжает находиться в отделении интенсивной терапии районной больницы, куда была доставлена в состоянии комы. Сегодня (11 ноября 2019 года – ИФ) она из комы вышла. Какие-либо другие подробности о состоянии ее здоровья сообщить не могу", – сообщил агентству "Интерфакс-Юг" правозащитник 11 ноября.

Позднее Ригерт сообщил, что состояние здоровья его клиентки не позволяет ей присутствовать на судебных заседаниях. Он уточнил, что в суд поступило письмо Кущевской районной больницы, в котором сообщается, что медики оценивают состояние Стришной как "тяжелое, но стабильное". Адвокат воздержался от каких-либо прогнозов по улучшению состояния больной.

В свою очередь информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что в случае улучшения состояния Стришнюю по рекомендации психиатра будут готовить к переводу в специализированную психиатрическую больницу N3, расположенную в станице Кущевская. Адвокат Ригерт отказался комментировать данную информацию.

Еще один адвокат Натальи Стришной Мурад Мусаев предположил, что причиной случившегося с его подзащитной могло стать беспрецедентное психологическое давление, "которое на нее оказывали ряд персон".

"Наталья оставила в доме записку, в которой перечисляет фамилии и имена этих людей, и пишет, что не может больше жить. Мы знаем, что следственные органы сейчас проводят проверку, однако о выводах нам, как защите, ничего не известно", – сообщил Мусаев агентству.

Обозреватель Наталья Пономарева

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